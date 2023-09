Blau-Grüne Bereitstellung in Microservices

Die Blue-Green-Bereitstellung in Microservices ist eine äußerst effektive, beliebte und effiziente Release-Management-Strategie, die darauf ausgelegt ist, Ausfallzeiten und Risiken bei Software-Updates zu minimieren. Es hat eine breite Akzeptanz bei modernen Organisationen gefunden, die Microservices-Architekturen nutzen, um komplexe Softwareanwendungen zu entwickeln und bereitzustellen.

Im Kern umfasst eine blau-grüne Bereitstellungsstrategie die Erstellung und Verwaltung zweier separater Umgebungen – blau und grün –, die identische Versionen der Anwendung hosten. Während des gesamten Lebenszyklus der Software ist eine Umgebung aktiv und bearbeitet Benutzeranfragen, während die andere inaktiv bleibt. Wenn eine neue Version zur Bereitstellung bereit ist, wird sie zunächst in der Leerlaufumgebung bereitgestellt. Sobald das Update erfolgreich bereitgestellt und gründlich getestet wurde, wird die Leerlaufumgebung aktiv und die vorherige Umgebung geht in den Leerlauf. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Benutzer einen reibungslosen Übergang zwischen Anwendungsversionen ohne Dienstunterbrechungen oder Leistungseinbußen erleben.

Im Kontext von Microservices ist die Blue-Green-Deployment-Strategie besonders vorteilhaft. Die Microservices-Architektur fördert die Aufteilung von Anwendungen in kleinere, lose gekoppelte Dienste, von denen jeder für eine bestimmte Funktionalität verantwortlich ist und unabhängig voneinander bereitgestellt wird. Dieser Ansatz ermöglicht eine höhere Agilität und Flexibilität bei der Bereitstellung neuer Funktionen, Fehlerbehebungen oder Leistungsverbesserungen. Da jeder Dienst unabhängig versioniert, aktualisiert und bereitgestellt werden kann, können Blue-Green-Bereitstellungen auf einzelne Microservices angewendet werden, was nahtlose Übergänge für Benutzer und eine bessere Kontrolle für Entwicklungsteams gewährleistet.

Einer der Hauptvorteile der Blau-Grün-Bereitstellungsstrategie in Microservices ist das geringere Risiko von Ausfallzeiten. Durch die Aufrechterhaltung zweier Umgebungen und den Wechsel zwischen diesen bei Aktualisierungen werden Anwendungsausfallzeiten minimiert oder vermieden. Dies ist von entscheidender Bedeutung für Unternehmen, die eine hohe Verfügbarkeit benötigen, da bereits eine kurze Ausfallzeit zu erheblichen finanziellen Verlusten, Produktivitätsverlusten und einem geringeren Kundenvertrauen führen kann. Laut einem Bericht des Ponemon Institute und von IBM aus dem Jahr 2019 belaufen sich die durchschnittlichen Kosten ungeplanter Ausfallzeiten für Unternehmen auf etwa 260.000 US-Dollar pro Stunde, sodass die kontinuierliche Verfügbarkeit für viele Unternehmen oberste Priorität hat.

Darüber hinaus unterstützen Blue-Green-Bereitstellungen schnellere und häufigere Releases, da Entwickler Updates in der Leerlaufumgebung bereitstellen und sie in einer produktionsähnlichen Umgebung testen können, ohne dass dies Auswirkungen auf die Benutzer hat. Dies fördert eine DevOps-Kultur und ermöglicht es Teams, Software agiler und reaktionsfähiger zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen. Untersuchungen von DORA (DevOps Research and Assessment) ergaben, dass der Einsatz von Strategien wie Blue-Green-Bereitstellungen mit einer höheren IT-Leistung korreliert, einschließlich kürzerer Vorlaufzeiten, schnellerer Bereitstellungshäufigkeit und geringerer Änderungsfehlerraten.

Schließlich bieten Blau-Grün-Bereitstellungen eine effektive Rollback-Strategie, wenn während eines Updates Probleme auftreten. Da die vorherige Version der Anwendung in der Leerlaufumgebung verfügbar bleibt, ist das Zurücksetzen bei Problemen ein einfacher Vorgang. Diese Funktion reduziert das mit Aktualisierungen verbundene Risiko weiter und stellt sicher, dass Unternehmen eine gleichbleibende Servicequalität und -stabilität aufrechterhalten.

Im Zusammenhang mit der no-code Plattform AppMaster verbessert die Verwendung von Blue-Green-Bereitstellungen die Gesamteffizienz und Leistung der auf der Plattform erstellten Anwendungen. Da Anwendungen mit Web- und Mobilkompatibilität generiert werden und über eine automatisch generierte REST-API verfügen, sorgt die Verwendung einer Blau-Grün-Bereitstellungsstrategie für minimale Unterbrechungen für Endbenutzer und vereinfacht die Verwaltung von Updates. Dies ermöglicht es Unternehmen, hochmoderne Anwendungen zu reduzierten Kosten bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Blue-Green-Bereitstellungen eine leistungsstarke und effiziente Strategie für die Verwaltung von Software-Updates in Microservices-Architekturen sind. Indem sie Unternehmen minimierte Ausfallzeiten, schnellere Release-Zyklen und robuste Rollback-Funktionen bieten, tragen Blue-Green-Bereitstellungen dazu bei, ein reibungsloses Endbenutzererlebnis zu gewährleisten und gleichzeitig die von modernen Softwareentwicklungsteams geforderte Agilität und Reaktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. AppMaster kann als umfassende no-code -Plattform diese Vorteile nutzen, um Unternehmen eine skalierbare, zuverlässige und effiziente Lösung für die Erstellung und Bereitstellung von Anwendungen in der sich schnell entwickelnden Welt der Softwareentwicklung zu bieten.