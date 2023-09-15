تعد التكامل المرجعي جانبًا أساسيًا لأنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) التي تضمن اتساق البيانات والتكامل المنطقي عبر الجداول ذات الصلة في قاعدة البيانات. في سياق قواعد البيانات العلائقية، يشير التكامل المرجعي إلى مجموعة القيود والقواعد التي تحكم العلاقات بين المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية عبر الجداول المختلفة، مما يضمن أن البيانات المخزنة في هذه الجداول صالحة ومتسقة وتلتزم بمخطط محدد مسبقًا. يعد الحفاظ على التكامل المرجعي أمرًا ضروريًا للحفاظ على دقة وموثوقية البيانات في قاعدة البيانات، ومنع الحالات الشاذة وفساد البيانات وعدم تناسق البيانات التي قد تنشأ بسبب الإدارة غير السليمة للعلاقات بين الكيانات في نموذج قاعدة البيانات العلائقية.

يتضمن إنشاء التكامل المرجعي تحديد القيود على المفاتيح الخارجية، وهي عبارة عن أعمدة في جدول تشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر ذي صلة. تفرض هذه القيود قواعد محددة تحدد كيفية إضافة السجلات في الجداول المرتبطة أو تحديثها أو حذفها. الأنواع الثلاثة من القيود المرتبطة عادة بالتكامل المرجعي هي القيود المرجعية، وقيود المجال، والقيود المحددة من قبل المستخدم. تضمن القيود المرجعية أنه عند الإشارة إلى سجل في جدول أصل بواسطة سجل في جدول فرعي، يجب أن تكون القيمة المشار إليها موجودة في الجدول الأصل. تقيد قيود المجال القيم المسموح بها لسمة أو عمود في جدول، والقيود المعرفة من قبل المستخدم هي قواعد مخصصة إضافية ينفذها مصمم قاعدة البيانات على أساس كل تطبيق.

يعد فرض التكامل المرجعي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على دقة البيانات في أنظمة قواعد البيانات المعقدة، خاصة في بيئة مترابطة وتفاعلية مثل منصة AppMaster. يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم مخططات قواعد البيانات العلائقية والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات REST بشكل مرئي، والتي تعتبر ضرورية في إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء. يعد ضمان التكامل المرجعي في التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster أمرًا حيويًا نظرًا لأن الإدارة غير الصحيحة للعلاقات بين كيانات قاعدة البيانات يمكن أن تؤدي إلى تلف البيانات وعدم اتساق البيانات وتعطل وظائف التطبيق.

توجد عدة آليات لتنفيذ التكامل المرجعي في أنظمة قواعد البيانات العلائقية. أحد الأساليب الأكثر شيوعًا هو استخدام الإجراءات المتتالية، والمعروفة أيضًا باسم الإجراءات المرجعية. يتم استخدام هذه الإجراءات لتحديد كيفية التعامل مع البيانات ذات الصلة في جدول فرعي عند تحديث سجل مرجعي في جدول أصل أو حذفه. الإجراءات المتتالية الأربعة الشائعة هي:

CASCADE: يقوم بنشر التغييرات في الجدول الأصلي إلى السجلات ذات الصلة في الجدول الفرعي. عند حذف سجل في الجدول الأصل أو تحديثه، يتم حذف كافة السجلات الفرعية ذات الصلة أو تحديثها تلقائيًا.

SET NULL: يقوم بتعيين قيم المفاتيح الخارجية في السجلات الفرعية ذات الصلة إلى NULL عند حذف السجل المشار إليه في الجدول الأصلي أو تحديثه. يكون هذا الإجراء مفيدًا عندما يكون الاحتفاظ ببيانات السجل الفرعي ضروريًا، ولكن يتم قطع العلاقة بين السجلات الأصلية والتابعة.

SET DEFAULT: يقوم بتعيين قيم المفاتيح الخارجية في السجلات الفرعية ذات الصلة إلى القيم الافتراضية الخاصة بها عند حذف السجل المشار إليه في الجدول الأصلي أو تحديثه. يكون هذا الإجراء مفيدًا عندما يكون للقيمة الافتراضية لحقل المفتاح الخارجي معنى محدد في سياق التطبيق.

عدم اتخاذ إجراء: يضمن عدم اتخاذ أي إجراء بشأن السجلات الفرعية ذات الصلة عند حذف السجل المشار إليه في الجدول الأصلي أو تحديثه. بدلاً من ذلك، ترفض قاعدة البيانات العملية إذا كانت تنتهك التكامل المرجعي.

بالإضافة إلى الإجراءات المتتالية، يمكن استخدام المشغلات لفرض التكامل المرجعي. المشغلات عبارة عن كتل تعليمات برمجية إجرائية، تتم كتابتها عادةً بلغة برمجة قاعدة بيانات (على سبيل المثال، PL/SQL، أو T-SQL، أو PL/pgSQL)، ويمكن تنفيذها تلقائيًا استجابة لأحداث معينة، مثل INSERT، أو UPDATE، أو DELETE، أو عمليات القطع. يمكن استخدام المشغلات لإجراء التحقق المخصص أو الحفاظ على التكامل المرجعي في الحالات التي تكون فيها القيود المحددة مسبقًا والإجراءات المتتالية غير كافية.

تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قاعدة البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، والتي توفر دعمًا شاملاً لتحديد وتعزيز التكامل المرجعي باستخدام أنواع مختلفة من القيود والإجراءات المتتالية والمشغلات. ونتيجة لذلك، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster توفير أساس قوي ومتين لبناء حلول كثيفة البيانات على مستوى المؤسسات مع الحفاظ على اتساق البيانات وسلامتها ودقتها.

علاوة على ذلك، فإن القدرة على إنشاء مجموعات جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، إلى جانب التخلص من الديون الفنية من خلال تجديد التطبيقات باستمرار من الصفر، يضمن الحفاظ على التكامل المرجعي حتى عندما تتطور المتطلبات ومخططات قاعدة البيانات بمرور الوقت. على هذا النحو، فإن منصة AppMaster مجهزة جيدًا للتعامل مع العلاقات المعقدة وتحديات إدارة البيانات التي تواجه عادةً في تطوير البرامج الحديثة، مما يجعلها خيارًا موثوقًا لبناء تطبيقات قابلة للتطوير وقابلة للصيانة وعالية الأداء مع ضمانات قوية للتكامل المرجعي.