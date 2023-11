Dans le contexte de l'informatique sans serveur et de la plate no-code AppMaster, « Egress » fait référence au processus de transmission de données ou de trafic réseau qui sort d'une application, d'un service ou d'un système. Cela peut concerner les données envoyées entre le serveur et le client, les réponses des API, les transferts de données entre microservices ou la communication avec des outils et intégrations externes. Une gestion efficace des sorties est cruciale pour maintenir des performances optimales des applications et minimiser la latence, car elle peut avoir un impact sur les temps de réponse, la disponibilité et l'expérience utilisateur.

La sortie de l'informatique sans serveur implique généralement plusieurs couches et composants, tels que des fournisseurs de services cloud (CSP), des réseaux de diffusion de contenu (CDN), des interfaces Web et mobiles, des API, des processus métier et des intégrations tierces. L'adoption d'une architecture sans serveur dans le processus de développement logiciel permet aux organisations de s'affranchir de la gestion des serveurs, ce qui peut simplifier la gestion des sorties. La plate-forme AppMaster joue un rôle clé dans la prise en charge de l'informatique sans serveur, permettant aux clients de concevoir et de gérer visuellement tous les aspects du développement d'applications backend, Web et mobiles, améliorant ainsi le processus de sortie des données.

Dans l'informatique sans serveur, la compréhension et la gestion des coûts de sortie des données sont essentielles, car elles constituent l'un des principaux facteurs déterminants du coût total de possession (TCO) d'une solution. Les CSP comme AWS et Google Cloud Platform facturent en fonction à la fois de la quantité de données de sortie, ainsi que des ressources de stockage de données et de calcul consommées. Comme la plate-forme AppMaster génère des applications backend efficaces et sans état à l'aide de Go (golang), les applications font généralement preuve d'une excellente évolutivité et d'une excellente optimisation des coûts. Les clients peuvent mieux contrôler les coûts de sortie de données associés à leurs applications en surveillant et en gérant leur trafic réseau sans serveur.

La plateforme AppMaster améliore le processus de sortie grâce à plusieurs fonctionnalités et technologies innovantes. Par exemple, le concepteur visuel de processus métier (BP) intégré simplifie le développement de la logique métier, des API REST, endpoints des services WebSocket (WSS) et des interactions avec des intégrations externes. Cela garantit un flux de sortie optimal et minimise la latence, car les processus sont conçus et gérés visuellement. De plus, les applications générées utilisent des frameworks Web modernes tels que Vue3 pour le développement front-end, ce qui entraîne une gestion des sorties plus rapide et une expérience utilisateur améliorée.

De plus, l'approche d'application mobile basée sur serveur prise en charge par AppMaster permet aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans avoir à soumettre de nouvelles versions à l'App Store et au Play Market. Cela rationalise non seulement le processus de déploiement de l'application, mais offre également une plus grande flexibilité dans l'ajustement des modèles de sortie de l'application en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise, tout en maintenant la compatibilité sur les appareils iOS et Android.

La plate-forme AppMaster s'intègre parfaitement à une variété de bases de données compatibles Postgresql en tant que magasin de données principal, garantissant une gestion et un stockage efficaces des données de sortie. En utilisant des protocoles conformes aux normes de l'industrie et des applications back-end robustes, cette intégration garantit que la sortie est gérée de manière sécurisée et efficace, même dans des scénarios d'entreprise à fort trafic.

Enfin, AppMaster génère une documentation complète, telle que des fichiers swagger (API ouverte) pour endpoints du serveur et des scripts de migration de schéma de base de données, avec chaque projet. Cela permet aux clients d'avoir une visibilité et un contrôle complets sur leurs processus de sortie et de prendre des décisions éclairées concernant l'architecture et la conception de leur application. De plus, comme AppMaster régénère le code de l'application à partir de zéro à chaque modification, il n'y a aucun risque d'accumuler une dette technique, ce qui pourrait compromettre les performances de sortie et la stabilité du système.

En conclusion, la sortie dans le contexte informatique sans serveur est un aspect essentiel des performances des applications, de l’optimisation des coûts et de l’expérience utilisateur globale. La plate no-code d' AppMaster offre des fonctionnalités robustes et des technologies innovantes pour garantir une gestion des sorties efficace, sécurisée et évolutive dans les applications backend, Web et mobiles. En combinant la puissance de l'informatique sans serveur avec des outils flexibles, AppMaster permet aux clients de concevoir, créer et maintenir des applications qui garantissent des performances de sortie optimales et minimisent la latence.