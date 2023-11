No contexto da computação sem servidor e da plataforma no-code do AppMaster, "Egresso" refere-se ao processo de transmissão de dados ou tráfego de rede que flui para fora de um aplicativo, serviço ou sistema. Isso pode estar relacionado a dados enviados entre o servidor e o cliente, respostas de APIs, transferências de dados entre microsserviços ou comunicação com ferramentas e integrações externas. O tratamento eficiente de saídas é crucial para manter o desempenho ideal dos aplicativos e minimizar a latência, pois pode afetar os tempos de resposta, a disponibilidade e a experiência do usuário.

A saída na computação sem servidor normalmente envolve múltiplas camadas e componentes, como provedores de serviços em nuvem (CSPs), redes de entrega de conteúdo (CDNs), front-ends web e móveis, APIs, processos de negócios e integrações de terceiros. A adoção da arquitetura sem servidor no processo de desenvolvimento de software permite que as organizações abstraiam o gerenciamento de servidores, o que pode simplificar o gerenciamento de saídas. A plataforma da AppMaster desempenha um papel fundamental no suporte à computação sem servidor, permitindo que os clientes projetem e gerenciem visualmente todos os aspectos do desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis, melhorando, em última análise, o processo de saída de dados.

Na computação sem servidor, compreender e gerenciar os custos de saída de dados é vital, pois é um dos principais fatores determinantes no custo total de propriedade (TCO) de uma solução. CSPs como AWS e Google Cloud Platform cobram com base na quantidade de dados de saída, bem como no armazenamento de dados e nos recursos de computação consumidos. Como a plataforma AppMaster gera aplicativos de back-end eficientes e sem estado usando Go (golang), os aplicativos geralmente demonstram excelente escalabilidade e otimização de custos. Os clientes podem controlar melhor os custos de saída de dados associados às suas aplicações monitorando e gerenciando o tráfego de rede sem servidor.

A plataforma AppMaster aprimora o processo de egresso por meio de diversos recursos e tecnologias inovadoras. Por exemplo, o Business Process (BP) Designer visual integrado simplifica o desenvolvimento de lógica de negócios, APIs REST, endpoints de WebSocket Services (WSS) e interações com integrações externas. Isso garante um fluxo de saída ideal e minimiza a latência, pois os processos são projetados e gerenciados visualmente. Além disso, os aplicativos gerados utilizam estruturas web modernas como Vue3 para desenvolvimento front-end, resultando em um tratamento de saída mais rápido e melhor experiência do usuário.

Além disso, a abordagem de aplicativo móvel orientada por servidor suportada pelo AppMaster permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel sem ter que enviar novas versões para a App Store e o Play Market. Isso não apenas agiliza o processo de implantação do aplicativo, mas também oferece maior flexibilidade no ajuste dos padrões de saída do aplicativo de acordo com as mudanças nos requisitos de negócios, ao mesmo tempo que mantém a compatibilidade em dispositivos iOS e Android.

A plataforma do AppMaster integra-se perfeitamente com uma variedade de bancos de dados compatíveis com Postgresql como armazenamento de dados primário, garantindo manuseio e armazenamento eficiente de dados de saída. Ao empregar protocolos padrão do setor e aplicativos de back-end robustos, essa integração garante que a saída seja gerenciada de forma segura e eficiente, mesmo em cenários corporativos de alto tráfego.

Por último, AppMaster gera documentação abrangente, como arquivos swagger (API aberta) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados, com cada projeto. Isso permite que os clientes tenham total visibilidade e controle sobre seus processos de saída e tomem decisões informadas sobre a arquitetura e o design de seus aplicativos. Além disso, como AppMaster regenera o código do aplicativo do zero a cada alteração, não há risco de acumular dívida técnica, o que poderia comprometer o desempenho de saída e a estabilidade do sistema.

Concluindo, a saída no contexto da computação sem servidor é um aspecto crítico do desempenho do aplicativo, da otimização de custos e da experiência geral do usuário. A plataforma abrangente no-code do AppMaster oferece recursos robustos e tecnologias inovadoras para garantir gerenciamento de saída eficiente, seguro e escalonável em aplicativos back-end, web e móveis. Ao combinar o poder da computação sem servidor com ferramentas flexíveis, AppMaster permite que os clientes projetem, construam e mantenham aplicativos que garantem desempenho de saída ideal e minimizam a latência.