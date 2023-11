In de context van serverless computing en no-code platform van AppMaster verwijst "Egress" naar het proces van gegevensoverdracht of netwerkverkeer dat uit een applicatie, dienst of systeem stroomt. Dit kan betrekking hebben op gegevens die worden verzonden tussen de server en de client, reacties van API's, gegevensoverdrachten tussen microservices of communicatie met externe tools en integraties. Efficiënte afhandeling van uitgaand verkeer is van cruciaal belang voor het behouden van optimale applicatieprestaties en het minimaliseren van de latentie, omdat dit van invloed kan zijn op de responstijden, beschikbaarheid en gebruikerservaring.

Bij serverloos computergebruik zijn doorgaans meerdere lagen en componenten betrokken, zoals cloudserviceproviders (CSP's), content delivery-netwerken (CDN's), web- en mobiele frontends, API's, bedrijfsprocessen en integraties van derden. De adoptie van serverloze architectuur in het softwareontwikkelingsproces stelt organisaties in staat afstand te nemen van serverbeheer, wat het uitgaande beheer kan vereenvoudigen. Het platform van AppMaster speelt een sleutelrol bij het ondersteunen van serverless computing, waardoor klanten alle aspecten van de ontwikkeling van backend, web en mobiele apps visueel kunnen ontwerpen en beheren, waardoor uiteindelijk het proces voor uitgaand gegevensverkeer wordt verbeterd.

Bij serverloos computergebruik is het begrijpen en beheren van de kosten voor uitgaand gegevensverkeer van cruciaal belang, omdat dit een van de belangrijkste bepalende factoren is voor de totale eigendomskosten (TCO) van een oplossing. CSP's zoals AWS en Google Cloud Platform brengen kosten in rekening op basis van zowel de hoeveelheid uitgaande gegevens als de verbruikte gegevensopslag en computerbronnen. Omdat het platform van AppMaster efficiënte, staatloze backend-applicaties genereert met behulp van Go (golang), vertonen de applicaties doorgaans uitstekende schaalbaarheid en kostenoptimalisatie. Klanten kunnen de kosten voor uitgaand gegevensverkeer die verband houden met hun applicaties beter beheersen door hun serverloze netwerkverkeer te monitoren en te beheren.

Het platform van AppMaster verbetert het uitgaande proces via verschillende innovatieve functies en technologieën. De ingebouwde visuele Business Process (BP) Designer vereenvoudigt bijvoorbeeld de ontwikkeling van bedrijfslogica, REST API's, WebSocket Services (WSS) endpoints en interacties met externe integraties. Dit zorgt voor een optimale uitgaande stroom en minimaliseert de latentie, omdat de processen visueel worden ontworpen en beheerd. Bovendien maken de gegenereerde applicaties gebruik van moderne webframeworks zoals Vue3 voor frontend-ontwikkeling, wat resulteert in een snellere afhandeling van uitgaand verkeer en een verbeterde gebruikerservaring.

Bovendien stelt de servergestuurde mobiele applicatiebenadering, ondersteund door AppMaster, klanten in staat de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van mobiele applicaties bij te werken zonder dat ze nieuwe versies hoeven in te dienen bij de App Store en Play Market. Dit stroomlijnt niet alleen het app-implementatieproces, maar biedt ook meer flexibiliteit bij het aanpassen van de uitgaande patronen van de applicatie aan veranderende zakelijke vereisten, terwijl de compatibiliteit op zowel iOS- als Android-apparaten behouden blijft.

Het platform van AppMaster kan naadloos worden geïntegreerd met een verscheidenheid aan Postgresql-compatibele databases als de primaire gegevensopslag, waardoor efficiënte verwerking en opslag van uitgaande gegevens wordt gegarandeerd. Door gebruik te maken van industriestandaardprotocollen en robuuste backend-applicaties zorgt deze integratie ervoor dat uitgaand verkeer veilig en efficiënt wordt beheerd, zelfs in bedrijfsscenario's met veel verkeer.

Ten slotte genereert AppMaster bij elk project uitgebreide documentatie, zoals swagger-bestanden (open API) voor endpoints en migratiescripts voor databaseschema's. Hierdoor hebben klanten volledige zichtbaarheid en controle over hun uitgaande processen en kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen over de architectuur en het ontwerp van hun applicatie. Bovendien bestaat er, omdat AppMaster bij elke wijziging de applicatiecode helemaal opnieuw genereert, geen risico op het ophopen van technische schulden, wat de uitgaande prestaties en de systeemstabiliteit in gevaar zou kunnen brengen.

Concluderend is uitgaand verkeer in de serverloze computercontext een cruciaal aspect van applicatieprestaties, kostenoptimalisatie en algehele gebruikerservaring. Het uitgebreide no-code platform van AppMaster biedt robuuste functies en innovatieve technologieën om efficiënt, veilig en schaalbaar uitgaand beheer via backend-, web- en mobiele applicaties te garanderen. Door de kracht van serverless computing te combineren met flexibele tools, stelt AppMaster klanten in staat applicaties te ontwerpen, bouwen en onderhouden die optimale uitgaande prestaties garanderen en de latentie minimaliseren.