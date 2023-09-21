في سياق أتمتة سير العمل والنظام الأساسي AppMaster no-code ، يمكن تعريف "الإجراء" على أنه عملية منفصلة أو وظيفة يتم تنفيذها ضمن عملية تجارية أو مكون تطبيق ويب أو مكون تطبيق جوال. تعمل الإجراءات كعناصر أساسية لإنشاء مسارات عمل معقدة وتجارب مستخدم تفاعلية. فهي تسمح للمطورين، بما في ذلك المطورين المواطنين ذوي الخبرة الدنيا في البرمجة، بتصميم التطبيقات وتنفيذها بكفاءة لمختلف المنصات.

تساهم الإجراءات في دورات تطوير أسرع، حيث أن إنشاء التطبيقات في AppMaster لا يتطلب سوى سلسلة من الخطوات مثل تحديد الإجراءات وتكوينها بشكل مرئي. تتيح هذه العملية المبسطة للمطورين إكمال التطبيقات بشكل أسرع بعشر مرات وبنفقات أقل بثلاث مرات لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمؤسسات.

يمكن تصنيف الإجراءات إلى إجراءات أولية وثانوية. تحدد الإجراءات الأساسية المهمة أو المسؤولية الرئيسية لمكون أو عملية، في حين تدعم الإجراءات الثانوية المهمة الرئيسية من خلال المهام الخلفية والمعالجات. يسمح مصمم العمليات التجارية المرئية (BP) الخاص بـ AppMaster بالفصل الواضح بين الإجراءات وتنظيمها، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وقابلية الصيانة.

تساعد الأتمتة من خلال الإجراءات أيضًا في تقليل مخاطر الخطأ البشري. ومن خلال أتمتة المهام الروتينية، يمكن للشركات تقليل الأخطاء والتناقضات التي قد تحدث أثناء التنفيذ اليدوي بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن مراقبة الإجراءات أو تعديلها أو إعادة ترتيبها بسهولة لتحسين أداء التطبيق ووظائفه.

إحدى المزايا المهمة لاستخدام الإجراءات في AppMaster هي توافقها مع منصات متعددة. يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يتيح هذا التوافق التكامل السلس مع الأنظمة الحالية، مما يوفر للعملاء حلاً مرنًا ومقاومًا للمستقبل.

يعمل نهج AppMaster القائم على الخادم على تحسين استخدام الإجراءات في تطبيقات الهاتف المحمول. يسمح هذا الأسلوب للعملاء بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون إعادة إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تحديث تطبيقاتها وتلبية احتياجات المستخدم النهائي دون تعطيل تجربة المستخدم.

تتضمن أمثلة الإجراءات الشائعة في أتمتة سير العمل ومنصة AppMaster ما يلي:

إنشاء أو تحديث أو حذف السجلات في قاعدة البيانات

إجراء العمليات الحسابية أو تحويلات البيانات بناءً على مدخلات المستخدم أو مصادر البيانات الخارجية

التوجيه والموافقة على المهام أو المستندات أو العناصر الأخرى في سير العمل

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية لتبادل البيانات والاتصالات والمزيد

معالجة واجهة المستخدم، مثل إظهار العناصر أو إخفائها بناءً على تفاعلات المستخدم

والجدير بالذكر أن AppMaster يدعم قابلية التوسعة من خلال الإجراءات المخصصة. بهذه الطريقة، إذا لم يتم تضمين الوظيفة المطلوبة في المكتبة المدمجة بالنظام الأساسي، فيمكن للمطورين إنشاء ودمج الإجراءات الخاصة بهم باستخدام التعليمات البرمجية المخصصة أو واجهة برمجة تطبيقات النظام الأساسي أو المكتبات الخارجية.

في الختام، توفر الإجراءات أساسًا أساسيًا لأتمتة سير العمل ومنصة AppMaster no-code. من خلال تمكين العملاء من إنشاء تطبيقات معقدة بسرعة وبتكاليف منخفضة، تقدم Actions قيمة هائلة للشركات. إن توافق AppMaster مع منصات متعددة، والنهج الذي يعتمد على الخادم، والأتمتة الفعالة للمهام المتكررة، يجعل من الإجراءات أداة حاسمة في المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.