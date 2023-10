Nel contesto dell'automazione del flusso di lavoro e della piattaforma no-code AppMaster, un'"Azione" può essere definita come un'operazione o una funzione discreta eseguita all'interno di un processo aziendale, di un componente di un'applicazione web o di un componente di un'applicazione mobile. Le azioni fungono da elementi costitutivi per la costruzione di flussi di lavoro complessi ed esperienze utente interattive. Consentono agli sviluppatori, compresi gli sviluppatori cittadini con un'esperienza minima di codifica, di progettare e implementare in modo efficiente applicazioni per varie piattaforme.

Le azioni contribuiscono a cicli di sviluppo più rapidi, poiché la creazione di applicazioni in AppMaster richiede solo una serie di passaggi come la definizione visiva e la configurazione delle azioni. Questo processo ottimizzato consente agli sviluppatori di completare le applicazioni 10 volte più velocemente e con spese tre volte inferiori per una vasta gamma di clienti, comprese le piccole imprese e le grandi imprese.

Le azioni possono essere classificate in Azioni primarie e secondarie. Le azioni primarie delineano l'attività principale o la responsabilità di un componente o processo, mentre le azioni secondarie supportano l'attività principale attraverso attività e gestori in background. Il Designer visivo dei processi aziendali (BP) di AppMaster consente una chiara separazione e organizzazione delle azioni, migliorando l'efficienza e la manutenibilità.

L'automazione attraverso le azioni aiuta anche a ridurre il rischio di errore umano. Automatizzando le attività di routine, le aziende possono ridurre al minimo gli errori e le incoerenze che possono verificarsi durante l'esecuzione manuale. Inoltre, le azioni possono essere facilmente monitorate, modificate o riorganizzate per ottimizzare le prestazioni e la funzionalità di un'applicazione.

Un vantaggio significativo dell'utilizzo di Actions in AppMaster è la sua compatibilità con più piattaforme. AppMaster genera applicazioni backend utilizzando Go (golang), applicazioni web con framework Vue3 e JS/TS e applicazioni mobili con Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Questa compatibilità consente una perfetta integrazione con i sistemi esistenti, fornendo ai clienti una soluzione flessibile e a prova di futuro.

L'approccio basato su server di AppMaster migliora ulteriormente l'uso delle azioni nelle applicazioni mobili. Questo approccio consente ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuovamente le nuove versioni all'App Store e al Play Market. Di conseguenza, le aziende possono mantenere aggiornate le proprie applicazioni e soddisfare le esigenze degli utenti finali senza interrompere l'esperienza dell'utente.

Esempi di azioni comuni nell'automazione del flusso di lavoro e nella piattaforma AppMaster includono:

Creazione, aggiornamento o eliminazione di record in un database

Esecuzione di calcoli o trasformazioni di dati in base all'input dell'utente o a origini dati esterne

Routing e approvazione di attività, documenti o altri elementi in un flusso di lavoro

Integrazione con API di terze parti per lo scambio di dati, la comunicazione e altro ancora

Manipolazione dell'interfaccia utente, ad esempio mostrare o nascondere elementi in base alle interazioni dell'utente

In particolare, AppMaster supporta l'estensibilità tramite azioni personalizzate. In questo modo, se una funzione desiderata non è inclusa nella libreria integrata della piattaforma, gli sviluppatori possono creare e incorporare le proprie azioni utilizzando codice personalizzato, API della piattaforma o librerie esterne.

In conclusione, le azioni forniscono una base essenziale per l'automazione del flusso di lavoro e la piattaforma no-code AppMaster. Consentendo ai clienti di creare applicazioni complesse in modo rapido e con costi ridotti, Actions offre un valore immenso alle aziende. La compatibilità di AppMaster con più piattaforme, l'approccio basato su server e l'efficiente automazione delle attività ripetitive rendono Actions uno strumento fondamentale nel panorama digitale in rapida evoluzione di oggi.