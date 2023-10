No contexto da automação do fluxo de trabalho e da plataforma no-code AppMaster, uma "Ação" pode ser definida como uma operação ou função discreta executada em um processo de negócios, componente de aplicativo da web ou componente de aplicativo móvel. As ações servem como blocos de construção para a construção de fluxos de trabalho complexos e experiências de usuário interativas. Eles permitem que os desenvolvedores, incluindo desenvolvedores cidadãos com experiência mínima em codificação, projetem e implementem aplicativos para diversas plataformas com eficiência.

As ações contribuem para ciclos de desenvolvimento mais rápidos, pois a criação de aplicativos no AppMaster requer apenas uma série de etapas, como definir e configurar visualmente as ações. Esse processo simplificado permite que os desenvolvedores concluam aplicativos 10 vezes mais rápido e com três vezes menos despesas para uma ampla gama de clientes, incluindo pequenas empresas e grandes empresas.

As ações podem ser categorizadas em ações primárias e secundárias. As Ações Primárias descrevem a tarefa ou responsabilidade principal de um componente ou processo, enquanto as Ações secundárias apoiam a tarefa principal por meio de tarefas e manipuladores em segundo plano. O designer visual de processos de negócios (BP) do AppMaster permite a separação e organização claras de ações, melhorando a eficiência e a capacidade de manutenção.

A automação por meio de ações também auxilia na redução do risco de erro humano. Ao automatizar tarefas rotineiras, as empresas podem minimizar efetivamente erros e inconsistências que podem ocorrer durante a execução manual. Além disso, as ações podem ser facilmente monitoradas, modificadas ou reorganizadas para otimizar o desempenho e a funcionalidade de um aplicativo.

Uma vantagem significativa de usar Actions no AppMaster é sua compatibilidade com múltiplas plataformas. AppMaster gera aplicativos backend usando Go (golang), aplicativos web com estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis com Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Esta compatibilidade permite uma integração perfeita com sistemas existentes, proporcionando aos clientes uma solução flexível e preparada para o futuro.

A abordagem orientada ao servidor do AppMaster aprimora ainda mais o uso de ações em aplicativos móveis. Essa abordagem permite que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem reenviar novas versões para a App Store e o Play Market. Como resultado, as empresas podem manter seus aplicativos atualizados e atender às necessidades do usuário final sem interromper a experiência do usuário.

Exemplos de ações comuns na automação de fluxo de trabalho e na plataforma AppMaster incluem:

Criando, atualizando ou excluindo registros em um banco de dados

Executar cálculos ou transformações de dados com base na entrada do usuário ou em fontes de dados externas

Roteamento e aprovação de tarefas, documentos ou outros itens em um fluxo de trabalho

Integração com APIs de terceiros para troca de dados, comunicação e muito mais

Manipulação da interface do usuário, como mostrar ou ocultar elementos com base nas interações do usuário

Notavelmente, AppMaster oferece suporte à extensibilidade por meio de ações personalizadas. Dessa forma, caso uma função desejada não esteja incluída na biblioteca integrada da plataforma, os desenvolvedores podem criar e incorporar suas próprias Actions utilizando código customizado, a API da plataforma ou bibliotecas externas.

Concluindo, as Actions fornecem uma base essencial para a automação do fluxo de trabalho e a plataforma no-code AppMaster. Ao capacitar os clientes a criar aplicações complexas rapidamente e com custos reduzidos, as Actions oferecem imenso valor para as empresas. A compatibilidade do AppMaster com múltiplas plataformas, a abordagem orientada por servidor e a automação eficiente de tarefas repetitivas tornam o Actions uma ferramenta crítica no cenário digital em rápida evolução de hoje.