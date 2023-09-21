在工作流自动化和AppMaster no-code平台的背景下，“操作”可以定义为在业务流程、Web 应用程序组件或移动应用程序组件中执行的离散操作或功能。操作充当构建复杂工作流程和交互式用户体验的构建块。它们允许开发人员（包括具有最少编码经验的公民开发人员）高效地设计和实现适用于各种平台的应用程序。

操作有助于加快开发周期，因为在AppMaster中创建应用程序只需要一系列步骤，例如直观地定义和配置操作。这种简化的流程使开发人员能够以十倍的速度完成应用程序，并为包括小型企业和企业在内的各种客户减少三倍的费用。

动作可以分为主要动作和次要动作。主要操作概述了组件或流程的主要任务或职责，而辅助操作通过后台任务和处理程序支持主要任务。 AppMaster的可视化业务流程（BP）设计器可以清晰地分离和组织操作，从而提高效率和可维护性。

通过操作实现自动化还有助于降低人为错误的风险。通过自动化日常任务，企业可以有效地减少手动执行过程中可能出现的错误和不一致。此外，可以轻松监视、修改或重新排列操作，以优化应用程序的性能和功能。

在AppMaster中使用Actions的一大优势是它与多个平台的兼容性。 AppMaster使用 Go (golang) 生成后端应用程序，使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成 Web 应用程序，以及使用 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的移动应用程序。这种兼容性可实现与现有系统的无缝集成，为客户提供灵活且面向未来的解决方案。

AppMaster的服务器驱动方法进一步增强了 Actions 在移动应用程序中的使用。这种方法允许客户更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向 App Store 和 Play Market 重新提交新版本。因此，企业可以使其应用程序保持最新并满足最终用户的需求，而不会影响用户体验。

工作流程自动化和AppMaster平台中常见操作的示例包括：

创建、更新或删除数据库中的记录

根据用户输入或外部数据源执行计算或数据转换

工作流程中任务、文档或其他项目的路由和批准

与第三方 API 集成以进行数据交换、通信等

用户界面操作，例如根据用户交互显示或隐藏元素

值得注意的是， AppMaster通过自定义操作支持可扩展性。这样，如果所需的功能未包含在平台的内置库中，开发人员可以使用自定义代码、平台的 API 或外部库创建并合并自己的操作。

总之，Actions 为工作流程自动化和AppMaster no-code平台提供了重要的基础。通过帮助客户快速构建复杂的应用程序并降低成本，Actions 为企业提供了巨大的价值。 AppMaster与多个平台的兼容性、服务器驱动的方法以及重复任务的高效自动化使 Actions 成为当今快速发展的数字环境中的关键工具。