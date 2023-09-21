أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) هي تطبيق التكنولوجيا التي تمكن المؤسسات من تكوين برامج الكمبيوتر، المعروفة باسم "الروبوتات"، لتنفيذ المهام ومعالجة البيانات في ظل ظروف محددة، ومحاكاة تصرفات العامل البشري بشكل فعال. في سياق أتمتة سير العمل، يتم استخدام تقنية RPA لتبسيط المهام المتكررة القائمة على القواعد، وتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي وزيادة الكفاءة والدقة والإنتاجية الإجمالية.

تعتمد تقنية RPA على الخوارزميات وقدرات التعلم الآلي، والتي تمكن الروبوتات من التكيف وتحسين أدائها بمرور الوقت. ومن خلال الاستفادة من هذه المفاهيم المتقدمة، يعمل RPA على تسهيل تكامل البيانات من المصادر والتنسيقات المختلفة، وأتمتة عمليات سير العمل المعقدة، وتنظيم عمليات الأعمال المختلفة على نطاق واسع.

عادةً ما يتبع تنفيذ RPA عملية من أربع خطوات: تخطيط العملية المستهدفة وتوثيقها، وتكوين البرامج النصية للأتمتة وتطويرها، ونشر برامج الروبوت، وإدارة ومراقبة أدائها.

في السنوات الأخيرة، اكتسبت تقنية RPA قوة جذب كبيرة في السوق العالمية، حيث قامت شركات كبرى من صناعات متنوعة بتبني قدراتها لدفع التحول الرقمي. وفقًا لدراسة استقصائية لمستخدمي RPA على مستوى العالم أجرتها شركة Forrester Consulting، أبلغ 82% من المشاركين عن عائد إيجابي على الاستثمار، بينما أبلغ 58% عن تحسن مستويات الكفاءة والإنتاجية باعتبارها من بين أفضل النتائج لتطبيقات RPA الخاصة بهم. ومع استمرار تزايد الاعتماد، من المتوقع أن يصل سوق RPA العالمي إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2022، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 61% بين عامي 2018 و2022.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتطبيق تقنية RPA في تقليل الأخطاء البشرية، حيث تكون برامج الروبوت أقل عرضة لارتكاب الأخطاء في إدخال البيانات والمهام المتكررة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ العمليات الآلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم انقطاع العمليات وإكمال المهام بشكل أسرع. علاوة على ذلك، يتيح RPA إعادة تخصيص الموارد البشرية إلى أنشطة أكثر استراتيجية وذات قيمة مضافة، مما يؤدي إلى تحسين الرضا الوظيفي ومشاركة الموظفين.

في AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تم دمج تقنية RPA بسلاسة في مجموعة أدوات أتمتة سير العمل. من خلال AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج البيانات وتصميمها ومنطق الأعمال endpoints API بشكل مرئي، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد المرتبط بالبرمجة والبرمجة. تستخدم المنصة أيضًا نهجًا مبتكرًا يعتمد على الخادم، مما يسمح للعملاء بتحديث واجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يبسط إلى حد كبير صيانة التطبيق ومراجعاته.

يؤدي دمج RPA في بيئة AppMaster no-code إلى تسريع عمليات أتمتة سير العمل، والتخلص من الديون الفنية، ويسمح للأفراد الذين لديهم خبرة قليلة أو معدومة في البرمجة بتطوير حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير. يوفر تطبيق RPA الخاص بـ AppMaster تكاملًا سلسًا مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql، مما يضمن التوافق مع مصادر البيانات المختلفة. ونتيجة لذلك، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster أن تتكيف بسهولة مع حالات استخدام المؤسسات ذات التحميل العالي، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمجموعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

لتجسيد التطبيق العملي لتقنية RPA، فكر في أتمتة نظام معالجة الفواتير النموذجي. في هذا السيناريو، يمكن برمجة روبوتات RPA لاستخراج البيانات ذات الصلة من الفواتير الواردة، وإجراء فحوصات التحقق من الصحة، وتحديث السجلات المالية المقابلة. يمكن للروبوتات أيضًا إنشاء تقارير وتنفيذ مهام التسوية، مما يضمن تحديد أي اختلافات وحلها في الوقت المناسب. يوضح هذا المثال كيف يعمل RPA على تبسيط العمليات كثيفة العمالة، وتبسيط العمليات، وتحسين كفاءة الأعمال بشكل عام.

في الختام، تمثل أتمتة العمليات الروبوتية تقدمًا تكنولوجيًا قويًا يمكّن المؤسسات من تبسيط سير العمل وتحسين الموارد وتعزيز العمليات التجارية الشاملة. يوفر تكامله ضمن منصة AppMaster no-code للعملاء طريقة بديهية وفعالة لتنفيذ إمكانات RPA، وتمكينهم من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير بجزء بسيط من تكلفة التطوير التقليدية والوقت. ومن خلال الاستفادة من تقنية RPA، يمكن للشركات زيادة الإنتاجية وتحسين الدقة وفي نهاية المطاف تحقيق نجاح أكبر في السوق التنافسية.