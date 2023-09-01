الإفصاح التدريجي

الكشف التدريجي هو نهج في تجربة المستخدم (UX) وتصميم الواجهة، حيث يتم الكشف تدريجياً عن مدى تعقيد التطبيق أو النظام للمستخدمين، مما يقلل من العبء المعرفي لديهم ويضمن سهولة استخدام أعلى. يتم إنجاز المفهوم من خلال سلسلة من الخطوات أو التفاعلات المتكشفة، والتي تقدم فقط المعلومات والإجراءات الضرورية أو ذات الصلة في وقت معين. ومن خلال استخدام هذه التقنية، يمكن للمصممين إنشاء تجربة أكثر سهولة وكفاءة وتتمحور حول المستخدم، خاصة في التطبيقات التي تحتوي على قدر كبير من الميزات والوظائف.

وفقا للأبحاث، يمكن للذاكرة العاملة البشرية أن تحتوي على كمية محدودة من المعلومات (عادة ما بين 5 إلى 9 عناصر). يمكن أن يؤدي التحميل الزائد للمستخدمين بالكثير من المعلومات في وقت واحد إلى ارتفاع معدلات الخطأ، وأوقات أطول لإنجاز المهام، وزيادة الحمل المعرفي. ويساعد الكشف التدريجي على تقليل هذا العبء الزائد من خلال تقديم المعلومات الضرورية فقط في كل خطوة من خطوات التفاعل. وهذا لا يسمح للمستخدمين بالتعرف على النظام بالسرعة التي يشعرون بالارتياح لها فحسب، بل يخلق أيضًا تجربة أكثر كفاءة وفعالية من خلال تقديم المعلومات عندما تكون أكثر ملاءمة وفائدة.

AppMaster ، منصة no-code ، تجسد هذا المفهوم في عملية تطوير التطبيقات الخاصة بها. من خلال السماح للمستخدمين ببناء تطبيقاتهم بطريقة مرئية من خلال سلسلة من العمليات المباشرة، تلتزم واجهة مستخدم النظام الأساسي (UI) بمبادئ الكشف التدريجي، مما يؤدي إلى تجربة تطوير تطبيقات أكثر سهولة وكفاءة لعملائها.

هناك العديد من التقنيات المستخدمة في تنفيذ الكشف التدريجي في تجربة المستخدم وتصميم الواجهة:

1. المحتوى المطوي : أحد الأساليب الأكثر شيوعًا للكشف التدريجي هو استخدام الأقسام القابلة للطي، أو الأكورديون، أو غيرها من حاويات المحتوى القابلة للتوسيع. من خلال عرض رؤوس المحتوى أو ملخصه فقط، يمكن للمستخدمين اختيار الكشف عن المزيد من المعلومات أو الوظائف الإضافية إذا رأوا أنها ذات صلة.

2. عناصر التحكم عند الطلب : هناك أسلوب آخر للكشف عن المحتوى تدريجيًا وهو عرض عناصر تحكم ووظائف معينة فقط عند الحاجة إليها أو ذات صلة. يمكن أن يتضمن ذلك قوائم أو أزرار حساسة للسياق تظهر فقط عند العناصر المحددة أو في مواقف معينة.

3. إرشادات خطوة بخطوة : يمكن أن يساعد توجيه المستخدمين خلال عملية بخطوات متسلسلة أو سلسلة من مربعات الحوار في الكشف تدريجيًا عن المعلومات والوظائف الضرورية. يُستخدم هذا الأسلوب غالبًا في تجارب الإعداد أو النماذج أو العمليات متعددة المراحل حيث يُتوقع حدوث تقدم خطي.

4. النوافذ المشروطة : يمكن استخدام النوافذ أو مربعات الحوار المشروطة لعزل مهام أو إجراءات محددة، مما يوفر للمستخدمين المعلومات وعناصر التحكم الأساسية فقط لوظيفة معينة. عند الانتهاء، يمكن للمستخدم العودة إلى التطبيق الرئيسي دون تشتيت انتباه غير ضروري أو تحميل معرفي.

5. التحميل التدريجي : يعد تأخير تحميل محتوى أو وظائف معينة حتى تصبح مطلوبة أسلوبًا آخر لتنفيذ الكشف التدريجي. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التحميل البطيء أو استرجاع المحتوى غير المتزامن، مما يضمن عدم إغراق المستخدمين بالكثير من المعلومات في وقت واحد.

أحد الجوانب المهمة التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الكشف التدريجي هو التوازن بين البساطة وقابلية الاكتشاف. على الرغم من أن إخفاء بعض الميزات أو المعلومات يمكن أن يؤدي إلى واجهة أكثر وضوحًا وسهولة، إلا أنه قد يجعل من الصعب على المستخدمين العثور على هذه الميزات والوصول إليها عند الحاجة. على هذا النحو، يجب على المصممين النظر بعناية في احتياجات الجمهور المستهدف وسياق الاستخدام المحدد عند تصميم واجهات الكشف التدريجي.

في الختام، يعد الكشف التقدمي مفهومًا قويًا لتصميم تجربة المستخدم والواجهة والذي يمكن أن يعزز بشكل كبير سهولة الاستخدام وكفاءة التطبيقات والأنظمة. من خلال تزويد المستخدمين بالمعلومات وعناصر التحكم الأساسية فقط في وقت معين، يمكن للمصممين تقليل العبء المعرفي وتقليل معدلات الخطأ وإنشاء تجارب أكثر سهولة وتتمحور حول المستخدم. يعد AppMaster ، من خلال نظامه الأساسي no-code ، مثالًا قويًا على كيف يمكن للكشف التدريجي أن يحسن بشكل كبير عملية تطوير التطبيق، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من العملاء مع ضمان تجربة المستخدم المثالية والقضاء على الديون الفنية.