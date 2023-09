La divulgation progressive est une approche de l'expérience utilisateur (UX) et de la conception d'interfaces, dans laquelle la complexité d'une application ou d'un système est progressivement révélée aux utilisateurs, minimisant leur charge cognitive et garantissant une plus grande convivialité. Le concept est réalisé à travers une série d'étapes ou d'interactions qui se déroulent, présentant uniquement les informations et actions nécessaires ou pertinentes à un moment donné. En employant cette technique, les concepteurs peuvent créer une expérience plus intuitive, plus efficace et centrée sur l'utilisateur, en particulier dans les applications où un grand nombre de caractéristiques et de fonctionnalités sont présentes.

Selon les recherches, la mémoire de travail humaine peut contenir une quantité limitée d’informations (généralement entre 5 et 9 éléments). Surcharger les utilisateurs avec trop d'informations à la fois peut entraîner des taux d'erreur plus élevés, des délais d'exécution des tâches plus longs et une charge cognitive accrue. La divulgation progressive permet de minimiser cette surcharge en présentant uniquement les informations nécessaires à chaque étape de l'interaction. Cela permet non seulement aux utilisateurs de se familiariser avec le système à un rythme qui leur convient, mais crée également une expérience plus efficace et efficiente en présentant les informations lorsqu'elles sont les plus pertinentes et les plus utiles.

AppMaster, une plateforme no-code, illustre ce concept dans son processus de développement d'applications. En permettant aux utilisateurs de créer leurs applications de manière visuelle via une série de processus simples, l'interface utilisateur (UI) de la plateforme adhère aux principes de divulgation progressive, conduisant à une expérience de développement d'applications plus intuitive et efficace pour ses clients.

Il existe plusieurs techniques utilisées pour mettre en œuvre la divulgation progressive dans la conception de l'UX et de l'interface :

1. Contenu réduit : l'une des techniques les plus courantes de divulgation progressive est l'utilisation de sections pliables, d'accordéons ou d'autres conteneurs de contenu extensibles. En affichant uniquement les en-têtes ou le résumé du contenu, les utilisateurs peuvent choisir de révéler plus d'informations ou des fonctionnalités supplémentaires s'ils le jugent pertinent.

2. Contrôles à la demande : Une autre technique pour divulguer progressivement du contenu consiste à afficher certains contrôles et fonctions uniquement lorsqu'ils sont nécessaires ou pertinents. Cela peut inclure des menus ou des boutons contextuels qui apparaissent uniquement lorsque des éléments sont sélectionnés ou dans des situations spécifiques.

3. Instructions étape par étape : guider les utilisateurs à travers un processus avec des étapes séquentielles ou une série de boîtes de dialogue peut aider à révéler progressivement les informations et fonctionnalités nécessaires. Cette approche est souvent utilisée dans les expériences d'intégration, les formulaires ou les processus en plusieurs étapes où une progression linéaire est attendue.

4. Fenêtres modales : les fenêtres ou boîtes de dialogue modales peuvent être utilisées pour isoler des tâches ou des actions spécifiques, présentant aux utilisateurs uniquement les informations et les contrôles essentiels pour une fonction particulière. Une fois terminé, l'utilisateur peut revenir à l'application principale sans distractions inutiles ni charge cognitive.

5. Chargement progressif : Retarder le chargement de certains contenus ou fonctionnalités jusqu'à ce qu'ils soient requis est une autre technique de mise en œuvre de la divulgation progressive. Ceci peut être réalisé grâce à un chargement paresseux ou à une récupération de contenu asynchrone, garantissant que les utilisateurs ne sont pas submergés par trop d'informations à la fois.

Un aspect important à considérer lors de la mise en œuvre de la divulgation progressive est l’équilibre entre simplicité et découvrabilité. Si le masquage de certaines fonctionnalités ou informations peut conduire à une interface plus propre et plus intuitive, cela peut également rendre difficile pour les utilisateurs de trouver et d'accéder à ces fonctionnalités en cas de besoin. À ce titre, les concepteurs doivent soigneusement prendre en compte les besoins du public cible et le contexte spécifique d’utilisation lors de la conception d’interfaces à divulgation progressive.

En conclusion, Progressive Disclosure est un concept puissant de conception d’UX et d’interface qui peut grandement améliorer la convivialité et l’efficacité des applications et des systèmes. En présentant aux utilisateurs uniquement les informations et contrôles essentiels à un moment donné, les concepteurs peuvent minimiser la charge cognitive, réduire les taux d'erreur et créer des expériences plus intuitives et centrées sur l'utilisateur. AppMaster, avec sa plateforme no-code, est un bon exemple de la manière dont la divulgation progressive peut améliorer considérablement le processus de développement d'applications, en la rendant accessible à un large éventail de clients tout en garantissant une expérience utilisateur optimale et en éliminant la dette technique.