La Progressive Disclosure è un approccio alla User Experience (UX) e alla progettazione dell'interfaccia, in cui la complessità di un'applicazione o di un sistema viene gradualmente rivelata agli utenti, riducendo al minimo il loro carico cognitivo e garantendo una maggiore usabilità. Il concetto si realizza attraverso una serie di passaggi o interazioni che si svolgono, presentando solo le informazioni e le azioni necessarie o rilevanti in un dato momento. Utilizzando questa tecnica, i progettisti possono creare un'esperienza più intuitiva, efficiente e incentrata sull'utente, soprattutto nelle applicazioni in cui sono presenti una grande quantità di caratteristiche e funzionalità.

Secondo la ricerca, la memoria di lavoro umana può contenere una quantità limitata di informazioni (di solito tra 5 e 9 elementi). Sovraccaricare gli utenti con troppe informazioni contemporaneamente può portare a tassi di errore più elevati, tempi di completamento delle attività più lunghi e aumento del carico cognitivo. La divulgazione progressiva aiuta a ridurre al minimo questo sovraccarico presentando solo le informazioni necessarie in ogni fase dell'interazione. Ciò non solo consente agli utenti di acquisire familiarità con il sistema al ritmo con cui si sentono a proprio agio, ma crea anche un'esperienza più efficiente ed efficace presentando le informazioni quando sono più pertinenti e utili.

AppMaster, una piattaforma no-code, esemplifica questo concetto nel suo processo di sviluppo delle applicazioni. Consentendo agli utenti di creare le proprie applicazioni in modo visivo attraverso una serie di processi semplici, l'interfaccia utente (UI) della piattaforma aderisce ai principi della Progressive Disclosure, offrendo ai propri clienti un'esperienza di sviluppo delle applicazioni più intuitiva ed efficiente.

Esistono diverse tecniche utilizzate nell'implementazione della Progressive Disclosure nella UX e nella progettazione dell'interfaccia:

1. Contenuto compresso : una delle tecniche più comuni per la divulgazione progressiva è l'uso di sezioni comprimibili, accordion o altri contenitori di contenuto espandibili. Visualizzando solo le intestazioni o il riepilogo del contenuto, gli utenti possono scegliere di rivelare ulteriori informazioni o funzionalità aggiuntive se lo ritengono rilevante.

2. Controlli su richiesta : un'altra tecnica per divulgare progressivamente i contenuti consiste nel visualizzare determinati controlli e funzioni solo quando sono necessari o rilevanti. Ciò può includere menu o pulsanti sensibili al contesto che vengono visualizzati solo quando vengono selezionati elementi o in situazioni specifiche.

3. Istruzioni passo passo : guidare gli utenti attraverso un processo con passaggi sequenziali o una serie di finestre di dialogo può aiutare a rivelare gradualmente le informazioni e le funzionalità necessarie. Questo approccio viene spesso utilizzato nelle esperienze di onboarding, nei moduli o nei processi a più fasi in cui è prevista una progressione lineare.

4. Finestre modali : le finestre o le finestre di dialogo modali possono essere utilizzate per isolare attività o azioni specifiche, presentando agli utenti solo le informazioni e i controlli essenziali per una particolare funzione. Al termine, l'utente può tornare all'applicazione principale senza distrazioni inutili o carico cognitivo.

5. Caricamento progressivo : ritardare il caricamento di determinati contenuti o funzionalità finché non sono richiesti è un'altra tecnica per implementare la divulgazione progressiva. Ciò può essere ottenuto tramite il caricamento lento o il recupero asincrono dei contenuti, garantendo che gli utenti non siano sopraffatti da troppe informazioni contemporaneamente.

Un aspetto importante da considerare quando si implementa la Progressive Disclosure è l'equilibrio tra semplicità e rilevabilità. Sebbene nascondere determinate funzionalità o informazioni possa portare a un'interfaccia più pulita e intuitiva, può anche rendere difficile per gli utenti trovare e accedere a tali funzionalità quando necessario. Pertanto, i progettisti devono considerare attentamente le esigenze del pubblico target e lo specifico contesto di utilizzo quando progettano interfacce di divulgazione progressiva.

In conclusione, Progressive Disclosure è un potente concetto di progettazione di UX e interfacce che può migliorare notevolmente l'usabilità e l'efficienza di applicazioni e sistemi. Presentando agli utenti solo le informazioni e i controlli essenziali in un dato momento, i progettisti possono ridurre al minimo il carico cognitivo, ridurre i tassi di errore e creare esperienze più intuitive e incentrate sull'utente. AppMaster, con la sua piattaforma no-code, è un ottimo esempio di come la divulgazione progressiva possa migliorare significativamente il processo di sviluppo delle applicazioni, rendendole accessibili a un'ampia gamma di clienti garantendo al contempo un'esperienza utente ottimale ed eliminando il debito tecnico.