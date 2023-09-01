يشير التقييم الإرشادي، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، إلى طريقة فحص نوعية يقودها الخبراء لتقييم قابلية استخدام منتج أو نظام برمجي. تهدف عملية التقييم هذه إلى تحديد مشكلات التصميم المحتملة ومجالات التحسين في واجهات المستخدم (UIs) لإنشاء تجربة أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام وكفاءة للمستخدم النهائي. يسمح التقييم الإرشادي للمطورين والمصممين ومديري المنتجات بقياس الفعالية المحتملة للنظام عبر العديد من إرشادات قابلية الاستخدام، المعروفة باسم الاستدلال. تعمل هذه الاستدلالات كمعيار لتقييم قابلية استخدام النظام ويمكن أن تساعد في تحديد المجالات التي تتطلب التحسين والتحسين.

يتم قيادة التقييم الإرشادي في الغالب بواسطة فريق من خبراء قابلية الاستخدام، ومن الأفضل أن يتمتعوا بمستويات مختلفة من الخبرة في تصميم تجربة المستخدم، والذين سيقومون بمراجعة وتقييم النظام بناءً على مجموعة محددة مسبقًا من الاستدلالات. تُشتق هذه الاستدلالات عادةً من الأبحاث المكثفة وأفضل ممارسات الصناعة وسنوات من الخبرة العملية في مجال تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم. تشمل بعض الاستدلالات المتعلقة بقابلية الاستخدام المعترف بها على نطاق واسع "الاستدلالات العشرة لقابلية الاستخدام" لجاكوب نيلسن، والتي تغطي جوانب مثل رؤية حالة النظام، والتحكم في المستخدم وحريته، والاتساق والمعايير، ومنع الأخطاء، والمرونة.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، بمثابة مثال ممتاز لكيفية استخدام التقييم الإرشادي في عملية التطوير. من خلال اتباع الالتزام الصارم بمبادئ تصميم تجربة المستخدم والخضوع لتقييم إرشادي شامل، يوفر AppMaster درجة عالية من سهولة الاستخدام، مما يؤدي في النهاية إلى تجربة سلسة للعملاء الذين يحتاجون إلى إنشاء تطبيقات معقدة في جزء صغير من الوقت والتكلفة المعتادين.

أثناء التقييم الإرشادي، يقوم الخبراء بشكل منهجي بتحليل الواجهة والتفاعلات بين المستخدمين والبرنامج، وتحديد مشكلات قابلية الاستخدام المحتملة وتحديد مدى خطورتها. لا تتطلب هذه العملية اختبارًا أو مدخلات من قبل المستخدم ولكنها تعتمد على المعرفة والخبرة الواسعة للخبراء الذين يقومون بالتقييم. يمكن قياس خطورة كل مشكلة باستخدام مقاييس مختلفة، مثل مقياس تصنيف الخطورة الخاص بشركة Nielsen، والذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل تكرار المشكلة وتأثيرها واستمرارها. من خلال فهم وقياس مدى خطورة كل مشكلة، يمكن للمطورين بعد ذلك تحديد أولويات جهودهم في تحسين النظام وتحسينه.

إحدى المزايا البارزة للتقييم الإرشادي هي فعاليته من حيث التكلفة وكفاءته، لأنه لا يتطلب تعيين مشاركين في الاختبار أو إجراء اختبارات مستخدم تستغرق وقتًا طويلاً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إجراء التقييم الإرشادي في المراحل الأولى من عملية التصميم، مما يضمن معالجة المخاوف الرئيسية المتعلقة بقابلية الاستخدام قبل استثمار موارد التطوير الكبيرة. ويضمن هذا النهج الوقائي إمكانية دمج التغييرات الجوهرية مع الحد الأدنى من تعطيل عملية التطوير، مما يساعد في نهاية المطاف في تسليم منتج سهل الاستخدام في الوقت المناسب.

ومع ذلك، من الضروري أن نتذكر أن التقييم الإرشادي ليس حلاً واحدًا يناسب الجميع لتقييم تجربة المستخدم والتصميم. يمكن أن توفر طرق اختبار قابلية الاستخدام الأخرى، مثل الإرشادات المعرفية واختبار المستخدم، رؤى أكثر تفصيلاً حول سلوكيات مستخدم محددة ويمكن أن تكمل التقييم الإرشادي. علاوة على ذلك، في حين أن التقييم الإرشادي لا يعتمد على مدخلات المستخدم، فمن الضروري الحفاظ على نهج يركز على المستخدم طوال عملية التصميم من خلال جمع تعليقات المستخدمين بشكل مستمر ودمجها في تطوير المنتج.

في الختام، يعد التقييم الإرشادي أداة قيمة في ترسانة مصمم تجربة المستخدم، حيث يوفر تقييمًا منهجيًا يحركه الخبراء لسهولة استخدام النظام بناءً على الاستدلال المقبول على نطاق واسع. من خلال دمج التقييم الإرشادي في دورة تطوير المنتج، يمكن لمنصات مثل AppMaster التأكد من أنها توفر للعملاء تجربة سلسة وبديهية وفعالة عند وضع تصور لمشاريع تطوير التطبيقات الخاصة بهم وتنفيذها. إنها طريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة لتحديد ومعالجة مشكلات قابلية الاستخدام طوال عملية التصميم، مما يساعد على تحسين المنتجات وإنشاء حلول أكثر سهولة في الاستخدام تعود بالنفع في النهاية على المستخدمين النهائيين. بالاقتران مع طرق اختبار المستخدم وردود الفعل الأخرى، يشكل التقييم الإرشادي عنصرًا أساسيًا في أي عملية تطوير برمجيات قوية تركز على تجربة المستخدم.