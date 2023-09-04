في سياق نماذج البرمجة، تشير البرمجة المنطقية إلى شكل متخصص من البرمجة التعريفية، حيث تتم كتابة البرامج كسلسلة من البيانات أو القيود المنطقية الرسمية، ويتم التعبير عن حلول المشكلة من حيث العلاقات بين الكيانات المختلفة والظروف التي تحكمهم. على عكس البرمجة الحتمية، التي تعتمد على تعليمات واضحة خطوة بخطوة، تركز البرمجة المنطقية على تحديد القواعد والعلاقات وتسمح لمحرك التنفيذ الأساسي، عادةً ما يكون مترجمًا أو مترجمًا للبرمجة المنطقية، بتحديد الترتيب والوسائل لحل المشكلة. تم تطوير هذا النموذج بناءً على مبادئ المنطق الرمزي ويسمح للمطورين بإنشاء برامج أكثر تعبيرًا وعالية المستوى تتمتع بقدرات ذكية على اتخاذ القرار.

أفضل مثال على البرمجة المنطقية هي لغة البرمجة Prolog (اختصار لـ "البرمجة في المنطق")، والتي تم تطويرها في السبعينيات من قبل آلان كولميراور وفريقه في جامعة مرسيليا، فرنسا. أصبح Prolog مرادفًا للبرمجة المنطقية نظرًا لاعتماده على المنطق الرسمي ومطابقة الأنماط القوية وآليات التراجع. وهو مناسب تمامًا للتطبيقات التي تتضمن الحسابات الرمزية، وتمثيل المعرفة، والاستدلال، ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى.

يكمن أساس البرمجة المنطقية في استخدام المنطق الرمزي، وخاصة جمل القرن، وهي شكل مقيد من منطق الدرجة الأولى. في البرامج المنطقية، يتم التعبير عن البيانات على شكل جمل، والتي تتكون من رأس وجسم متصلين بواسطة عامل ضمني، وعادة ما يتم كتابته كـ ":-". يمثل الرأس نتيجة منطقية، بينما يتكون الجسم من سلسلة من الأحرف الحرفية، والتي قد تشمل المتغيرات والثوابت والمسندات. يتم اشتقاق الحل من خلال تطبيق قواعد الاستدلال، مثل Modus Ponens، التي تعالج هذه الجمل لاستنتاج استنتاجات أو إنتاج بنود جديدة.

الميزة الفريدة للبرمجة المنطقية هي اعتمادها على التوحيد، وهي عملية تسمح بمعاملة تعبيرين على أنهما متساويان من خلال إيجاد بديل لمتغيراتهما مما يجعلها متطابقة من الناحية النحوية. يلعب التوحيد دورًا حاسمًا في مطابقة الأنماط والاستعلام والاستدلال في لغات البرمجة المنطقية، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للتطبيقات التي تتضمن هياكل البيانات المعقدة والتحويلات الرمزية والتفكير حول العلاقات والخصائص.

هناك جانب أساسي آخر للبرمجة المنطقية وهو استخدامها للتتبع العكسي، والذي يسمح لمحرك التنفيذ باستكشاف الحلول البديلة أو مسارات البحث بشكل منهجي عندما لا يؤدي المسار الحالي إلى نتيجة مرغوبة. يعد التراجع آلية قوية لتحقيق الرضا عن القيود والبحث والتحسين، كما أنه يبسط إلى حد كبير تنفيذ الخوارزميات المعقدة والاستدلالات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وإثبات النظرية والتحسين التوافقي.

في السنوات الأخيرة، تطورت البرمجة المنطقية لتشمل عناصر البرمجة المنطقية المقيدة (CLP)، والتي توسع النموذج ليشمل القيود على المجالات المختلفة، مما يسمح بتمثيل أكثر دقة وتعبيرًا للمشكلات. تعد لغة البرمجة اللغوية (CLP) مفيدة بشكل خاص للتطبيقات التي تتضمن التفكير العددي والرمزي والزماني والمكاني، لأنها تسمح بالتعبير الطبيعي عن العلاقات والتبعيات المعقدة، وغالبًا ما تؤدي إلى استراتيجيات أكثر كفاءة لحل المشكلات.

على الرغم من قوتها التعبيرية ومزاياها الكامنة، فإن البرمجة المنطقية لها بعض القيود. وهي بطبيعتها أقل كفاءة من البرمجة الحتمية لأنها تعتمد على آليات مثل التراجع، والتوحيد، والتلاعب الرمزي، والتي يمكن أن تكون مكلفة من الناحية الحسابية. علاوة على ذلك، فإن النموذج أقل ملاءمة للمشكلات التي تتطلب حلاً إجرائيًا خطوة بخطوة، وقد يتطلب منحنى تعليميًا أكثر حدة للمطورين الذين ليسوا على دراية بمفاهيمه وبنياته.

ومع ذلك، وجدت البرمجة المنطقية العديد من التطبيقات في تطوير البرمجيات، لأنها تمكن المطورين من التركيز على العلاقات والقيود التي تحكم المشكلة والتعبير عن الحلول بطريقة تعريفية عالية المستوى. يمكن أن يكون هذا النموذج مفيدًا بشكل خاص عند دمجه مع أساليب البرمجة الأخرى، مما ينتج عنه أنظمة برمجية أكثر مرونة ونمطية وقابلة للصيانة.

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