Dans le contexte des paradigmes de programmation, la programmation logique fait référence à une forme spécialisée de programmation déclarative, dans laquelle les programmes sont écrits sous la forme d'une série d'énoncés ou de contraintes logiques formelles, et les solutions à un problème sont exprimées en termes de relations entre diverses entités et de conditions qui les gouverner. Contrairement à la programmation impérative, qui repose sur des instructions explicites étape par étape, la programmation logique se concentre sur la définition de règles et de relations et permet au moteur d'exécution sous-jacent, généralement un interpréteur ou un compilateur de programmation logique, de déterminer l'ordre et les moyens de résoudre le problème. Ce paradigme a été développé sur la base des principes de la logique symbolique et permet aux développeurs de créer des programmes de haut niveau plus expressifs dotés de capacités de prise de décision potentiellement intelligentes.

La programmation logique est mieux illustrée par le langage de programmation Prolog (abréviation de « Programmation en logique »), développé dans les années 1970 par Alain Colmerauer et son équipe de l'Université de Marseille, en France. Prolog est devenu synonyme de programmation logique en raison de sa dépendance à la logique formelle, à sa puissante correspondance de modèles et à ses mécanismes de retour en arrière. Il convient parfaitement aux applications impliquant, entre autres, les calculs symboliques, la représentation des connaissances, l'inférence, le traitement du langage naturel et l'intelligence artificielle.

La base de la programmation logique réside dans l'utilisation de la logique symbolique, en particulier les clauses de Horn, qui sont une forme restreinte de logique du premier ordre. Dans un programme logique, les instructions sont exprimées sous forme de clauses constituées d'une tête et d'un corps reliés par un opérateur d'implication, généralement écrit sous la forme ":-". La tête représente une conséquence logique, tandis que le corps est constitué d'une série de littéraux pouvant inclure des variables, des constantes et des prédicats. Une solution est dérivée en appliquant des règles d'inférence, telles que Modus Ponens, qui manipulent ces clauses pour déduire des conclusions ou produire de nouvelles clauses.

Une caractéristique unique de la programmation logique est son recours à l'unification, un processus qui permet à deux expressions d'être traitées comme équivalentes en trouvant une substitution à leurs variables qui les rend syntaxiquement identiques. L'unification joue un rôle crucial dans la mise en correspondance de modèles, l'interrogation et l'inférence dans les langages de programmation logique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications impliquant des structures de données complexes, des transformations symboliques et un raisonnement sur les relations et les propriétés.

Un autre aspect essentiel de la programmation logique est son utilisation du retour en arrière, qui permet au moteur d'exécution d'explorer systématiquement des solutions alternatives ou des chemins de recherche lorsque le chemin actuel ne conduit pas au résultat souhaité. Le backtracking est un mécanisme puissant de satisfaction, de recherche et d’optimisation de contraintes, et simplifie grandement la mise en œuvre d’algorithmes et d’heuristiques complexes dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la preuve de théorèmes et l’optimisation combinatoire.

Ces dernières années, la programmation logique a évolué pour incorporer des éléments de programmation logique par contraintes (CLP), qui étend le paradigme pour inclure des contraintes sur différents domaines, permettant une représentation plus raffinée et plus expressive des problèmes. Le CLP est particulièrement utile pour les applications impliquant un raisonnement numérique, symbolique, temporel et spatial, car il permet l'expression naturelle de relations et de dépendances complexes et conduit souvent à des stratégies de résolution de problèmes plus efficaces.

Malgré sa puissance expressive et ses avantages inhérents, la programmation logique présente certaines limites. Elle est intrinsèquement moins efficace que la programmation impérative car elle repose sur des mécanismes tels que le retour en arrière, l'unification et la manipulation symbolique, qui peuvent être coûteux en termes de calcul. De plus, le paradigme est moins bien adapté aux problèmes qui nécessitent une solution procédurale étape par étape, et peut nécessiter une courbe d'apprentissage plus abrupte pour les développeurs peu familiers avec ses concepts et ses constructions.

Néanmoins, la programmation logique a trouvé de nombreuses applications dans le développement de logiciels, car elle permet aux développeurs de se concentrer sur les relations et les contraintes qui régissent un problème et d'exprimer des solutions de manière déclarative de haut niveau. Ce paradigme peut être particulièrement bénéfique lorsqu'il est combiné avec d'autres approches de programmation, produisant des systèmes logiciels plus flexibles, modulaires et maintenables.

