Architektura monolityczna to wzorzec projektowania oprogramowania charakteryzujący się pojedynczą, ujednoliconą i niepodzielną strukturą, w której wszystkie komponenty systemu, w tym interfejs użytkownika, logika biznesowa i warstwy dostępu do danych, są ściśle zintegrowane i złożone w ramach jednego wykonywalnego lub możliwego do wdrożenia artefaktu . Jest to jedna z tradycyjnych architektur, która w ciągu ostatnich kilku dekad była szeroko stosowana w branży oprogramowania do tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych. Pomimo postępu i innowacji w architekturze oprogramowania, struktura monolityczna pozostaje popularnym wyborem ze względu na swoją prostotę, łatwość programowania i krótszy czas początkowego uruchamiania.

Kluczowe cechy architektury monolitycznej obejmują:

Ściśle powiązane komponenty: w konstrukcji monolitycznej wszystkie komponenty są w dużym stopniu współzależne, co utrudnia modyfikowanie, skalowanie lub wymianę poszczególnych komponentów bez wpływu na resztę systemu.

w konstrukcji monolitycznej wszystkie komponenty są w dużym stopniu współzależne, co utrudnia modyfikowanie, skalowanie lub wymianę poszczególnych komponentów bez wpływu na resztę systemu. Pojedyncza baza kodu: cały kod aplikacji jest zawarty w jednej bazie kodu, co może ułatwić zarządzanie, zrozumienie i rozwój, szczególnie w przypadku mniejszych projektów. Ułatwia także programistom lokalizowanie i naprawianie błędów w kodzie.

cały kod aplikacji jest zawarty w jednej bazie kodu, co może ułatwić zarządzanie, zrozumienie i rozwój, szczególnie w przypadku mniejszych projektów. Ułatwia także programistom lokalizowanie i naprawianie błędów w kodzie. Pojedynczy artefakt do wdrożenia: Cała aplikacja jest budowana, pakowana i wdrażana jako pojedyncza jednostka, co upraszcza wdrażanie, zarządzanie i skalowanie aplikacji.

Cała aplikacja jest budowana, pakowana i wdrażana jako pojedyncza jednostka, co upraszcza wdrażanie, zarządzanie i skalowanie aplikacji. Scentralizowane zarządzanie: W architekturze monolitycznej wszystkie komponenty systemu są zarządzane centralnie, co może ułatwić efektywny rozwój, testowanie i monitorowanie całej aplikacji.

Istnieje kilka zalet stosowania architektury monolitycznej:

Prostota programowania: Podejście monolityczne jest łatwe do zrozumienia i opracowania, szczególnie w przypadku mniejszych projektów i mniej doświadczonych programistów. Zwykle jest mniej ruchomych części i krótsza krzywa uczenia się w porównaniu z innymi architekturami, takimi jak mikrousługi.

Podejście monolityczne jest łatwe do zrozumienia i opracowania, szczególnie w przypadku mniejszych projektów i mniej doświadczonych programistów. Zwykle jest mniej ruchomych części i krótsza krzywa uczenia się w porównaniu z innymi architekturami, takimi jak mikrousługi. Zoptymalizowana wydajność: Ponieważ cała aplikacja jest zawarta w jednej jednostce, zazwyczaj występuje mniej narzutów, krótszy czas reakcji i większa wydajność w porównaniu z innymi architekturami.

Ponieważ cała aplikacja jest zawarta w jednej jednostce, zazwyczaj występuje mniej narzutów, krótszy czas reakcji i większa wydajność w porównaniu z innymi architekturami. Łatwość wdrożenia: wdrożenie aplikacji monolitycznej jest zazwyczaj prostsze, ponieważ istnieje tylko jeden artefakt do zarządzania, pakowania i wdrażania.

Jednak ta architektura ma również wady:

Ograniczenia skalowalności: Ze względu na ściśle powiązany charakter komponentów skalowanie jest bardziej złożone i może być ograniczone. Skalowanie aplikacji monolitycznej często wymaga skalowania całej aplikacji, a nie tylko określonych komponentów lub usług, co może wymagać dużych zasobów i być kosztowne.

Ze względu na ściśle powiązany charakter komponentów skalowanie jest bardziej złożone i może być ograniczone. Skalowanie aplikacji monolitycznej często wymaga skalowania całej aplikacji, a nie tylko określonych komponentów lub usług, co może wymagać dużych zasobów i być kosztowne. Większa złożoność w dużych aplikacjach: wraz ze wzrostem rozmiaru aplikacji zarządzanie bazą kodu, czasem kompilacji i wdrożeniami może stać się coraz bardziej złożone, co prowadzi do dłuższych cykli programowania i potencjalnej nieefektywności.

wraz ze wzrostem rozmiaru aplikacji zarządzanie bazą kodu, czasem kompilacji i wdrożeniami może stać się coraz bardziej złożone, co prowadzi do dłuższych cykli programowania i potencjalnej nieefektywności. Mniejsza elastyczność: aplikacje monolityczne mogą być mniej sprawne i elastyczne, ponieważ zmiany w pojedynczym komponencie mogą wymagać zbudowania, przetestowania i wdrożenia całej aplikacji. Może to utrudnić zespołom wdrażanie nowych technologii lub dostosowywanie się do zmieniających się wymagań.

W ostatnich latach nastąpił zwrot w kierunku alternatywnych wzorców architektury oprogramowania, takich jak mikrousługi i rozwiązania bezserwerowe, które oferują większą elastyczność, skalowalność i łatwość programowania. Jednakże architektura monolityczna pozostaje istotna, szczególnie w mniejszych projektach i organizacjach, gdzie prostota, wydajność i krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek mogą być uznane za ważniejsze niż skalowalność i elastyczność. W niektórych przypadkach programiści mogą zastosować podejście hybrydowe, łącząc aspekty architektury monolitycznej i mikrousług, aby osiągnąć optymalną równowagę między prostotą, wydajnością i elastycznością.

