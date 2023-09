Monolithische Architektur ist ein Software-Designmuster, das durch eine einzige, einheitliche und unteilbare Struktur gekennzeichnet ist, in der alle Komponenten des Systems, einschließlich der Benutzeroberfläche, der Geschäftslogik und der Datenzugriffsschichten, eng integriert und in einem einzigen ausführbaren oder bereitstellbaren Artefakt zusammengefasst sind . Es handelt sich um eine der traditionellen Architekturen, die in den letzten Jahrzehnten in der Softwarebranche häufig zum Erstellen von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen verwendet wurde. Trotz Fortschritten und Innovationen in der Softwarearchitektur bleibt die monolithische Struktur aufgrund ihrer Einfachheit, einfachen Entwicklung und schnelleren anfänglichen Startzeit eine beliebte Wahl.

Zu den Hauptmerkmalen einer monolithischen Architektur gehören:

Eng gekoppelte Komponenten: In einem monolithischen Design sind alle Komponenten stark voneinander abhängig, was es schwierig macht, einzelne Komponenten zu ändern, zu skalieren oder zu ersetzen, ohne den Rest des Systems zu beeinträchtigen.

Einzelne Codebasis: Der gesamte Code der Anwendung ist in einer einzigen Codebasis enthalten, was insbesondere bei kleineren Projekten die Verwaltung, das Verständnis und die Entwicklung erleichtern kann. Außerdem können Entwickler dadurch Fehler im Code einfacher finden und beheben.

Einzelnes bereitstellbares Artefakt: Die gesamte Anwendung wird als eine einzige Einheit erstellt, verpackt und bereitgestellt, was die Bereitstellung, Verwaltung und Skalierung der Anwendung vereinfacht.

Zentralisierte Verwaltung: In einer monolithischen Architektur werden alle Komponenten des Systems zentral verwaltet, was eine effiziente Entwicklung, Prüfung und Überwachung der gesamten Anwendung ermöglichen kann.

Die Verwendung einer monolithischen Architektur bietet mehrere Vorteile:

Einfachheit der Entwicklung: Der monolithische Ansatz ist leicht zu verstehen und zu entwickeln, insbesondere für kleinere Projekte und weniger erfahrene Entwickler. Im Vergleich zu anderen Architekturen, beispielsweise Microservices, gibt es in der Regel weniger bewegliche Teile und eine kürzere Lernkurve.

Optimierte Leistung: Da die gesamte Anwendung in einer einzigen Einheit enthalten ist, gibt es im Vergleich zu anderen Architekturen normalerweise weniger Overhead, kürzere Reaktionszeiten und eine schnellere Leistung.

Da die gesamte Anwendung in einer einzigen Einheit enthalten ist, gibt es im Vergleich zu anderen Architekturen normalerweise weniger Overhead, kürzere Reaktionszeiten und eine schnellere Leistung. Einfache Bereitstellung: Die Bereitstellung einer monolithischen Anwendung ist in der Regel einfacher, da nur ein Artefakt verwaltet, paketiert und bereitgestellt werden muss.

Diese Architektur weist jedoch auch Nachteile auf:

Einschränkungen der Skalierbarkeit: Aufgrund der engen Kopplung der Komponenten ist die Skalierung komplexer und kann eingeschränkt sein. Die Skalierung einer monolithischen Anwendung erfordert oft die Skalierung der gesamten Anwendung und nicht nur bestimmter Komponenten oder Dienste, was ressourcenintensiv und kostspielig sein kann.

Erhöhte Komplexität bei großen Anwendungen: Mit zunehmender Größe der Anwendung kann die Verwaltung der Codebasis, der Erstellungszeiten und der Bereitstellung immer komplexer werden, was zu längeren Entwicklungszyklen und potenziellen Ineffizienzen führt.

Weniger Flexibilität: Monolithische Anwendungen können weniger agil und flexibel sein, da Änderungen an einer einzelnen Komponente möglicherweise das Erstellen, Testen und Bereitstellen der gesamten Anwendung erfordern. Dies kann es für Teams schwieriger machen, neue Technologien einzuführen oder sich an veränderte Anforderungen anzupassen.

In den letzten Jahren gab es einen Wandel hin zu alternativen Softwarearchitekturmustern wie Microservices und Serverless, die mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und einfache Entwicklung bieten. Die monolithische Architektur bleibt jedoch weiterhin relevant, insbesondere in kleineren Projekten und Organisationen, bei denen Einfachheit, Leistung und schnellere Markteinführungszeiten möglicherweise wichtiger sind als Skalierbarkeit und Flexibilität. In einigen Fällen verwenden Entwickler möglicherweise einen hybriden Ansatz, bei dem Aspekte sowohl monolithischer als auch Microservice-Architekturen kombiniert werden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Einfachheit, Leistung und Flexibilität zu erreichen.

Bei AppMaster unterstützt unsere leistungsstarke no-code Plattform die Anwendungsentwicklung mithilfe moderner Softwarearchitekturen und Best Practices. Wir ermöglichen Kunden die visuelle Erstellung von Datenmodellen, Geschäftslogik, REST-API- und WSS- endpoints für Backend-Anwendungen sowie drag-and-drop Benutzeroberflächenelementen für Web- und Mobilanwendungen. Unsere Plattform generiert automatisch Quellcode, führt Tests durch, packt Anwendungen in Docker-Container und stellt sie in der Cloud bereit.

Der Ansatz von AppMaster zur Anwendungsentwicklung kombiniert die Vorteile moderner Softwarearchitekturen und monolithischer Prinzipien und ermöglicht Entwicklern die schnelle Erstellung skalierbarer Anwendungen unter Beibehaltung der Vorteile einer einzigen, einheitlichen Codebasis. Unser regenerativer Anwendungsentwicklungsprozess beseitigt technische Schulden, indem er bei jeder Änderung der Anwendungsentwürfe Anwendungen von Grund auf neu generiert. Das Ergebnis ist eine schnellere, effizientere und kostengünstigere Anwendungsentwicklung ohne Kompromisse bei Skalierbarkeit und Flexibilität.