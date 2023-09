Monolithische architectuur is een softwareontwerppatroon dat wordt gekenmerkt door een enkele, uniforme en ondeelbare structuur waarin alle componenten van het systeem, inclusief de gebruikersinterface, bedrijfslogica en lagen voor gegevenstoegang, nauw zijn geïntegreerd en samengesteld binnen één enkel uitvoerbaar of inzetbaar artefact . Het is een van de traditionele architecturen die de afgelopen decennia op grote schaal is gebruikt in de software-industrie voor het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties. Ondanks de vooruitgang en innovaties in de softwarearchitectuur blijft de monolithische structuur een populaire keuze vanwege de eenvoud, het ontwikkelingsgemak en de snellere initiële opstarttijd.

De belangrijkste kenmerken van een monolithische architectuur zijn onder meer:

Nauw gekoppelde componenten: In een monolithisch ontwerp zijn alle componenten sterk van elkaar afhankelijk, wat het moeilijk maakt om individuele componenten aan te passen, te schalen of te vervangen zonder de rest van het systeem te beïnvloeden.

Eén codebase: Alle code van de applicatie bevindt zich in één enkele codebase, waardoor het gemakkelijker te beheren, te begrijpen en te ontwikkelen is, vooral voor kleinere projecten. Het maakt het ook gemakkelijker voor ontwikkelaars om bugs in de code te lokaliseren en op te lossen.

Eén inzetbaar artefact: De volledige applicatie wordt gebouwd, verpakt en geïmplementeerd als één enkele eenheid, waardoor de implementatie, het beheer en de schaalbaarheid van de applicatie worden vereenvoudigd.

Gecentraliseerd beheer: In een monolithische architectuur worden alle componenten van het systeem centraal beheerd, wat een efficiënte ontwikkeling, testen en monitoring van de gehele applicatie kan vergemakkelijken.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van een monolithische architectuur:

Ontwikkelingseenvoud: De monolithische aanpak is gemakkelijk te begrijpen en te ontwikkelen, vooral voor kleinere projecten en minder ervaren ontwikkelaars. Er zijn doorgaans minder bewegende delen en een kleinere leercurve vergeleken met andere architecturen, zoals microservices.

Geoptimaliseerde prestaties: Omdat de gehele applicatie zich in één enkele eenheid bevindt, is er doorgaans minder overhead, kortere responstijden en snellere prestaties in vergelijking met andere architecturen.

Gemak van implementatie: Het implementeren van een monolithische applicatie is doorgaans eenvoudiger, omdat er maar één artefact hoeft te worden beheerd, verpakt en geïmplementeerd.

Er zijn echter ook nadelen aan deze architectuur:

Schaalbaarheidsbeperkingen: Vanwege de nauw gekoppelde aard van de componenten is schaalvergroting complexer en kan deze beperkt zijn. Het schalen van een monolithische applicatie vereist vaak het schalen van de hele applicatie, in plaats van alleen specifieke componenten of services, wat arbeidsintensief en kostbaar kan zijn.

Toegenomen complexiteit bij grote applicaties: Naarmate de applicatie groter wordt, kan het beheer van de codebase, buildtijden en implementaties steeds complexer worden, wat leidt tot langere ontwikkelingscycli en potentiële inefficiënties.

Minder flexibiliteit: Monolithische applicaties kunnen minder wendbaar en flexibel zijn, omdat bij wijzigingen aan een enkel onderdeel mogelijk de hele applicatie moet worden gebouwd, getest en geïmplementeerd. Dit kan het voor teams een grotere uitdaging maken om nieuwe technologieën te adopteren of zich aan te passen aan veranderende eisen.

De afgelopen jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar alternatieve softwarearchitectuurpatronen zoals microservices en serverless, die meer flexibiliteit, schaalbaarheid en ontwikkelingsgemak bieden. De monolithische architectuur blijft echter relevant, vooral in kleinere projecten en organisaties waar eenvoud, prestaties en een snellere time-to-market wellicht belangrijker worden geacht dan schaalbaarheid en flexibiliteit. In sommige gevallen kunnen ontwikkelaars een hybride aanpak hanteren, waarbij aspecten van zowel monolithische als microservice-architecturen worden gecombineerd om een ​​optimale balans tussen eenvoud, prestaties en flexibiliteit te bereiken.

