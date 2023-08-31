واجهة برمجة تطبيقات الخدمات الدقيقة

"Microservices API" هو نمط تصميم معماري برمجي يتميز بالتطوير المعياري والمستقل لمختلف المكونات والمكونات الفرعية، والمعروفة أيضًا باسم الخدمات الصغيرة، والتي عند دمجها يمكن أن تشكل تطبيقًا كاملاً وفعالًا وقابلاً للتطوير. في هذا التصميم المعماري، تتواصل الخدمات المصغرة مع بعضها البعض ومع العالم الخارجي من خلال APIs (واجهات برمجة التطبيقات)، ومن هنا تم تشكيل Microservices API.

تتطلب التطبيقات الحديثة أداءً متقدمًا وقابلية للتوسع ومرونة، وهو ما يصعب تحقيقه من خلال البنية المتجانسة نظرًا لطبيعتها الصارمة والمترابطة بإحكام. أدى ذلك إلى تزايد اعتماد بنية واجهة برمجة التطبيقات للخدمات الصغيرة في تطوير البرمجيات، والتي تعمل على مبدأ تقسيم التطبيقات المعقدة إلى وحدات وظيفية أصغر ومستقلة ومكتفية بذاتها يمكن تطويرها واختبارها وإصدارها وتوسيع نطاقها بشكل مستقل.

إحدى المزايا الأساسية لاستخدام بنية واجهة برمجة التطبيقات للخدمات الصغيرة هي أنها تسمح للمطورين بالعمل بشكل مستقل على وحدات مختلفة من التطبيق دون التأثير على النظام ككل. يؤدي هذا الاستقلال في التطوير إلى تسليم البرامج بشكل أسرع وأكثر كفاءة، حيث يمكن للفرق الفردية التكرار بسرعة على الخدمات الصغيرة الخاصة بها، وإصدار التحديثات والتحسينات حسب الحاجة دون انتظار إصدار منسق للتطبيق بأكمله.

تسهل واجهات برمجة التطبيقات للخدمات الصغيرة الاتصال بين المكونات المختلفة والمكونات الفرعية في بنية الخدمات الصغيرة وتضمن إمكانية تدفق البيانات والوظائف بحرية فيما بينها. تتم إدارة هذا الاتصال عادةً من خلال endpoints RESTful API التي تتيح تبادل البيانات بشكل موحد وآمن بين الخدمات الصغيرة. في بعض الحالات، يمكن أيضًا استخدام بروتوكولات gRPC أو GraphQL لهذا الغرض. يتيح استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في بنية الخدمات الصغيرة إمكانية الاقتران غير المحكم بين الخدمات الصغيرة، مما يجعلها أكثر مرونة في مواجهة التغييرات والفشل.

AppMaster ، النظام الأساسي القوي no-code ، يجسد بنية واجهة برمجة التطبيقات للخدمات الصغيرة في عروض التطوير الخاصة به. من خلال تزويد العملاء بالقدرة على إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) بشكل مرئي باستخدام مصمم BP، إلى جانب REST API endpoints WSS، يتيح AppMaster نهجًا سلسًا وفعالًا لتطوير الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول التطبيقات التي تلتزم بنموذج واجهة برمجة التطبيقات للخدمات الصغيرة.

لقد وجدت بنية Microservices API اعتماداً واسع النطاق عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. لقد نجحت المؤسسات الكبرى مثل Amazon وNetflix وeBay وغيرها في تنفيذ هذا النمط المعماري لتوسيع نطاق تطبيقاتها وتحسين الأداء العام. من خلال استخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن حتى للشركات الصغيرة والشركات الناشئة الاستفادة من مزايا هذا التصميم المعماري المتقدم، وتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية التي يسهل صيانتها وتوسيع نطاقها وتطويرها.

يتطلب تنفيذ حل API للخدمات الصغيرة الفعالة دراسة متأنية لعوامل مختلفة مثل حدود الخدمة وبروتوكولات الاتصال واتساق البيانات والتسامح مع الأخطاء. يعالج AppMaster هذه المخاوف من خلال توفير مجموعة قوية من الأدوات والأطر التي تسهل تطوير تطبيقات قابلة للتطوير وموثوقة تستخدم بنية واجهة برمجة التطبيقات للخدمات الصغيرة. تتضمن هذه الأدوات الإنشاء التلقائي لوثائق Swagger (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يضمن إمكانية نشر أي تغييرات على الخدمات الصغيرة بسهولة في جميع أنحاء النظام دون أي خطر لكسر الوظائف الحالية.

أحد الفروق الرئيسية التي تقدمها منصة AppMaster هي قدرتها على إنشاء تطبيقات من الصفر في أقل من 30 ثانية عندما تكون هناك تغييرات في المخططات. يؤدي ذلك إلى التخلص من الديون الفنية من خلال ضمان أن تكون التطبيقات التي يتم إنشاؤها محدثة دائمًا بأحدث المتطلبات والمواصفات. علاوة على ذلك، تم تحسين قابلية التوسع لتطبيقات AppMaster بشكل أكبر من خلال استخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin، Jetpack Compose ، و SwiftUI لتطبيقات Android وiOS المحمولة، على التوالي.

في الختام، برزت بنية Microservices API كنظام تصميم حاسم في مجال تطوير البرمجيات لقدرتها على توفير تطبيقات معيارية وقابلة للتطوير وفعالة. من خلال الاستفادة من إمكانات منصة AppMaster no-code ، يمكن للشركات الاستفادة من قوة هذا التصميم المعماري المتقدم، وتمكينها من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة يمكنها التكيف بسهولة مع الاحتياجات المتطورة للعالم الرقمي اليوم. . إلى جانب واجهة المستخدم البديهية، يقدم AppMaster الحل المثالي للشركات التي تتطلع إلى تطوير حلول برمجية شاملة مع الحفاظ على فعالية التكلفة وتقليل الديون الفنية.