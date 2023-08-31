تشير طبقة خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API Service Layer)، وهي مفهوم حاسم في تطوير البرمجيات الحديثة، إلى نمط معماري يلخص وينظم معالجة طلبات واستجابات واجهة برمجة التطبيقات (API)، وبالتالي تسهيل التفاعل بين تطبيقات البرامج المختلفة. هذه الطبقة مسؤولة عن تغليف منطق الأعمال، ومعالجة تحويلات البيانات، وإدارة الاتصالات ومعالجة الطلبات من تطبيقات العميل لضمان الاتصال السلس بين مكونات البرامج المختلفة داخل النظام.

في سياق النظام الأساسي AppMaster no-code ، تعتبر طبقة خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API Service Layer) ذات أهمية خاصة، حيث إنها تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام نماذج البيانات المصممة بشكل مرئي وعمليات الأعمال وREST API endpoints WSS. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق Open API endpoints الخادم، مما يوفر تجربة API سلسة وجيدة التنظيم.

تتمثل الوظيفة الأساسية لطبقة خدمة API في توفير قناة اتصال متسقة وموثوقة بين مكونات البرامج المتعددة. ويتم تحقيق ذلك من خلال تجريد تعقيدات أنظمة تخزين البيانات الأساسية وخوادم التطبيقات والبروتوكولات. طبقة خدمة API، التي يتم تسهيلها من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) المصممة جيدًا، تعرض فقط المعلومات والوظائف الضرورية للتطبيقات المتفاعلة، مما يحمي تفاصيل وتعقيدات التنفيذ الداخلي.

يعزز هذا التجريد الفصل الأفضل بين الاهتمامات في نظام البرمجيات، مما يسمح للمطورين بالتركيز على أساسيات تطبيقاتهم، مثل التركيز على تنفيذ منطق العمل المناسب، دون التعرض لأعباء تعقيد تخزين البيانات وبروتوكولات الشبكات وتفاصيل التنفيذ الأخرى. . ومن خلال القيام بذلك، تعمل طبقة خدمة API على تعزيز إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية بشكل فعال وتساعد على تقليل وقت التطوير وتكاليف الصيانة وجهود الاختبار - جميع الجوانب الأساسية لدورة حياة تطوير البرامج الحديثة.

من الخصائص الحيوية الأخرى لطبقة خدمة API توفير واجهة مستقرة لتطبيقات العميل. يسمح هذا الاستقرار لتطبيقات العميل بالتفاعل بسلاسة مع الخدمات الأساسية، حتى عندما يتغير التنفيذ الداخلي أو المنطق بمرور الوقت. وهذا مهم بشكل خاص في سياق AppMaster ، الذي يدعم التكرار المستمر وتحسين تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

لفهم دور طبقة خدمة API بشكل أفضل، فكر في مثال نموذجي من العالم الحقيقي في نظام التجارة الإلكترونية. يشتمل نظام التجارة الإلكترونية على مكونات متعددة مثل إدارة المستخدم، ومخزون المنتجات، والأوامر، والمدفوعات، والشحن. تتيح طبقة خدمة API لهذه المكونات التواصل مع بعضها البعض عبر واجهات محددة جيدًا مع تغليف جميع تحويلات البيانات وبروتوكولات الاتصال خلف الكواليس.

على سبيل المثال، عندما يقدم المستخدم طلبًا، يرسل تطبيق العميل طلبًا إلى طبقة خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API)، التي تقوم بمعالجة الطلب والتحقق من صحة البيانات وتفويض مهمة فرض الرسوم على العميل وتحديث سجلات المخزون والطلب والشحن. ونتيجة لذلك، تضمن طبقة خدمة API أن المكونات الفردية داخل نظام التجارة الإلكترونية تتواصل بشكل فعال وتعمل بشكل متزامن، دون القلق بشأن التفاصيل الداخلية لكل نظام فرعي.

وأخيرًا، يعد دور طبقة خدمة API في إدارة قابلية التوسع أمرًا ضروريًا، خاصة في حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. عندما يواجه النظام زيادة كبيرة في طلبات المستخدم، يمكن لطبقة خدمة API توزيع هذه الطلبات بشكل فعال عبر مثيلات متعددة للخدمات الأساسية دون أي تأثير على تطبيقات العميل. أصبحت إمكانية موازنة التحميل هذه ممكنة بفضل استخدام AppMaster لتطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة والتي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang)، مما يسمح بقابلية التوسع الرائعة.

في الختام، تعد طبقة خدمة API عنصرًا حيويًا في بنية أنظمة البرمجيات الحديثة، حيث تعمل على تعزيز التطبيقات جيدة التنظيم والقابلة للصيانة من خلال تجريد تعقيدات التطبيقات الأساسية وتوفير واجهة متسقة للاتصال. في سياق AppMaster ، يتم تضخيم أهمية طبقة خدمة API بشكل أكبر، حيث أنها تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة للغاية مع تقليل وقت التطوير والتكاليف لمجموعة واسعة من ملفات تعريف العملاء.