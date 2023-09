Architektura mikrousług to paradygmat architektury oprogramowania, który koncentruje się na tworzeniu struktury złożonych aplikacji w postaci modułowych, luźno powiązanych i niezależnie wdrażalnych komponentów zwanych mikrousługami. Podejście to zaleca tworzenie i utrzymywanie systemów oprogramowania jako zbioru małych, niezależnie konserwowanych modułów, które są dostosowane do indywidualnych możliwości biznesowych. Ta modułowa struktura pomaga zespołom programistów uporać się ze złożonościami, które mogą pojawić się w miarę ewolucji i skalowania aplikacji, umożliwiając im niezależne budowanie, testowanie i wdrażanie każdej mikrousługi, zapewniając ciągłe dostarczanie i skrócony czas wprowadzania nowych funkcji na rynek. Co więcej, mikrousługi ułatwiają izolację usterek, ułatwiając diagnozowanie i naprawianie problemów w poszczególnych komponentach, bez wpływu na ogólną funkcjonalność systemu.

Koncepcja mikrousług zyskała w ostatnich latach znaczną popularność dzięki rozwojowi przetwarzania natywnego w chmurze, konteneryzacji oraz rozprzestrzenianiu się praktyk zwinnych i DevOps. Według ankiety O'Reilly z 2020 r. 77% respondentów stwierdziło, że ich organizacja przyjęła mikrousługi, a 92% uważa, że ​​mikrousługi spełniły ich oczekiwania. Ta rosnąca popularność wynika z potrzeby szybkiego tworzenia i wdrażania oprogramowania oraz możliwości skalowania aplikacji w celu spełnienia rosnących wymagań użytkowników, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia niezawodności, elastyczności i sprawności.

W architekturze mikrousług każda mikrousługa jest zaprojektowana do wykonywania określonej funkcjonalności, zgodnie z zasadą pojedynczej odpowiedzialności (SRP). Często wiąże się to z podzieleniem funkcjonalności aplikacji na małe, łatwe w zarządzaniu domeny biznesowe, w których każda mikrousługa może ewoluować, skalować i być wdrażana niezależnie od pozostałych. Mikrousługi komunikują się ze sobą przy użyciu lekkich protokołów niezależnych od języka, takich jak interfejsy API RESTful za pośrednictwem protokołu HTTP, komunikacja oparta na komunikatach przy użyciu kolejek komunikatów lub architektury sterowane zdarzeniami wykorzystujące magistrale zdarzeń. To oddzielenie umożliwia programistom wybór najbardziej odpowiednich technologii, języków programowania i frameworków dla każdej mikrousługi w oparciu o jej specyficzne wymagania, promując w ten sposób programowanie poliglotyczne i wspierając innowacje.

Co więcej, mikrousługi mogą wykorzystywać technologie konteneryzacji, takie jak Docker, i platformy orkiestracyjne, takie jak Kubernetes, w celu dalszego zwiększania modułowości, skalowalności i wydajności operacyjnej. Kontenery pakują mikrousługę wraz z jej zależnościami, umożliwiając spójne i powtarzalne wdrożenia w wielu środowiskach. Kubernetes automatyzuje wdrażanie, skalowanie i zarządzanie kontenerami, ułatwiając utrzymanie i monitorowanie złożonych aplikacji opartych na mikrousługach.

Korzyści architektury mikrousług obejmują zwiększoną elastyczność, skalowalność i modułowość. Jednakże z tymi zaletami wiążą się pewne wyzwania, takie jak zwiększona złożoność, obciążenie operacyjne oraz potrzeba solidnych narzędzi monitorowania i obserwowalności. Pomyślne przyjęcie tej architektury wymaga solidnego zrozumienia jej zasad w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, infrastrukturą i kulturą organizacyjną.

W kontekście platformy no-code AppMaster architektura mikrousług może być korzystna przy tworzeniu skalowalnych, modułowych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Dzięki deklaratywnemu, opartemu na projektowaniu podejściu AppMaster użytkownicy mogą wizualnie tworzyć modele danych, logikę biznesową i interfejsy API, a także interfejsy użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych, dzięki czemu każdy komponent może być rozwijany, wdrażany i utrzymywany niezależnie. To potężne narzędzie no-code obsługuje szeroką gamę scenariuszy tworzenia aplikacji, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak Go, Vue3, Kotlin i SwiftUI, aby dostarczać skalowalne aplikacje wysokiej jakości.

AppMaster umożliwia szybkie i ekonomiczne tworzenie aplikacji, eliminując dług techniczny poprzez generowanie aplikacji od podstaw za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane. Takie podejście, w połączeniu z nieodłącznymi zaletami architektury mikrousług, sprawia, że ​​jest to idealne rozwiązanie do projektowania, budowania i wdrażania nowoczesnych, modułowych i skalowalnych rozwiązań programowych, które z łatwością mogą zaspokoić potrzeby dzisiejszego, szybko zmieniającego się krajobrazu biznesowego.