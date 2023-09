Microservices-Architektur ist ein Software-Architekturparadigma, das sich auf die Strukturierung komplexer Softwareanwendungen als modulare, lose gekoppelte und unabhängig einsetzbare Komponenten, sogenannte Microservices, konzentriert. Dieser Ansatz befürwortet die Entwicklung und Wartung von Softwaresystemen als Sammlung kleiner, unabhängig wartbarer Module, die auf die individuellen Geschäftsfähigkeiten abgestimmt sind. Diese modulare Struktur hilft Softwareentwicklungsteams, die Komplexität zu bewältigen, die bei der Weiterentwicklung und Skalierung einer Anwendung entstehen kann, und ermöglicht es ihnen, jeden Microservice unabhängig zu erstellen, zu testen und bereitzustellen, wodurch eine kontinuierliche Bereitstellung und kürzere Markteinführungszeiten für neue Funktionen gewährleistet werden. Darüber hinaus erleichtern Microservices die Fehlerisolierung und erleichtern so die Diagnose und Behebung von Problemen innerhalb einzelner Komponenten, ohne die Gesamtsystemfunktionalität zu beeinträchtigen.

Das Konzept der Microservices hat in den letzten Jahren dank des Aufstiegs von Cloud-native Computing, der Containerisierung und der Verbreitung agiler und DevOps-Praktiken erheblich an Bedeutung gewonnen. Laut einer O'Reilly-Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben 77 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen Microservices eingeführt habe, und 92 % glaubten, dass Microservices ihre Erwartungen erfüllt hätten. Diese wachsende Beliebtheit ist auf die Notwendigkeit einer schnellen Softwareentwicklung und -bereitstellung sowie auf die Möglichkeit zurückzuführen, Anwendungen zu skalieren, um den steigenden Benutzeranforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Flexibilität und Agilität aufrechtzuerhalten.

In einer Microservices-Architektur ist jeder Microservice so konzipiert, dass er eine bestimmte Funktionalität ausführt und dabei dem Single-Responsibility-Prinzip (SRP) entspricht. Dies beinhaltet häufig die Aufteilung der Funktionalität einer Anwendung in kleine, überschaubare Geschäftsdomänen, in denen sich jeder Microservice unabhängig von den anderen weiterentwickeln, skalieren und bereitstellen kann. Microservices kommunizieren untereinander über einfache, sprachunabhängige Protokolle wie RESTful-APIs über HTTP, nachrichtenbasierte Kommunikation mithilfe von Nachrichtenwarteschlangen oder ereignisgesteuerte Architekturen mithilfe von Ereignisbussen. Diese Entkopplung ermöglicht es Entwicklern, die am besten geeigneten Technologien, Programmiersprachen und Frameworks für jeden Microservice basierend auf seinen spezifischen Anforderungen auszuwählen und so die polyglotte Programmierung und Innovation zu fördern.

Darüber hinaus können Microservices Containerisierungstechnologien wie Docker und Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes nutzen, um die Modularität, Skalierbarkeit und betriebliche Effizienz weiter zu verbessern. Container verpacken einen Microservice zusammen mit seinen Abhängigkeiten und ermöglichen so konsistente, reproduzierbare Bereitstellungen in mehreren Umgebungen. Kubernetes automatisiert die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containern und erleichtert so die Wartung und Überwachung komplexer, auf Mikrodiensten basierender Anwendungen.

Zu den Vorteilen der Microservices-Architektur gehören verbesserte Agilität, Skalierbarkeit und Modularität. Mit diesen Vorteilen gehen jedoch auch gewisse Herausforderungen einher, wie z. B. erhöhte Komplexität, Betriebsaufwand und der Bedarf an robusten Überwachungs- und Observability-Tools. Die erfolgreiche Einführung dieser Architektur erfordert ein fundiertes Verständnis ihrer Prinzipien sowie geeignete Tools, Infrastruktur und Organisationskultur.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster kann die Microservices-Architektur für die Erstellung skalierbarer, modularer und wartbarer Anwendungen von Vorteil sein. Aufgrund des deklarativen, designorientierten Ansatzes von AppMaster können Benutzer Datenmodelle, Geschäftslogik und APIs sowie Benutzeroberflächen für Web- und mobile Anwendungen visuell erstellen und so sicherstellen, dass jede Komponente unabhängig entwickelt, bereitgestellt und gewartet werden kann. Dieses leistungsstarke no-code Tool unterstützt eine Vielzahl von Anwendungsentwicklungsszenarien, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen, und nutzt fortschrittliche Technologien wie Go, Vue3, Kotlin und SwiftUI, um hochwertige, skalierbare Anwendungen bereitzustellen.

AppMaster ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Anwendungsentwicklung und beseitigt technische Schulden, indem Anwendungen von Grund auf neu generiert werden, wenn Anforderungen geändert werden. Dieser Ansatz, kombiniert mit den inhärenten Vorteilen der Microservices-Architektur, macht sie zu einer idealen Lösung für das Entwerfen, Erstellen und Bereitstellen moderner, modularer und skalierbarer Softwarelösungen, die mühelos auf die Anforderungen der heutigen schnelllebigen und sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft eingehen können.