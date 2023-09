Low-code Collaboration-Tools sind eine Kategorie von Softwarelösungen, die darauf abzielen, die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen zu erleichtern, indem sie komplexe Programmierkonzepte abstrahieren und eine vereinfachte, visuelle Schnittstelle zum Entwerfen von Geschäftsprozessen, Benutzeroberflächen und Datenmodellen bereitstellen. Diese Tools bieten sowohl technischen als auch nichttechnischen Benutzern eine benutzerfreundliche Plattform und ermöglichen ihnen eine effektive Zusammenarbeit im Anwendungsentwicklungsprozess. Low-code Tools wie die no-code Plattform AppMaster streben danach, die Anwendungsentwicklung zu demokratisieren, indem sie die technischen Eintrittsbarrieren reduzieren und einem breiteren Benutzerkreis die Teilnahme an der Softwareentwicklung ermöglichen.

Laut einem von Gartner im Jahr 2020 veröffentlichten Bericht wird erwartet, dass der Markt low-code -Entwicklungstechnologie bis 2021 um fast 23 % auf 13,8 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Dieses Wachstum ist auf die zunehmende Notwendigkeit für Unternehmen zurückzuführen, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen , Kundenpräferenzen und regulatorische Anforderungen. Low-code Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es Unternehmen, agil und reaktionsfähig zu bleiben, indem sie die Entwicklung maßgeschneiderter Anwendungen, die auf ihre individuellen Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, vereinfachen und beschleunigen.

Mit der Einführung von low-code Collaboration-Tools sind mehrere wesentliche Vorteile verbunden. Zum einen beschleunigen sie die Markteinführung neuer Anwendungen, indem sie die Entwicklungszeit deutlich verkürzen. Indem sie es Benutzern ermöglichen, Anwendungskomponenten visuell zu entwerfen und zu modellieren, rationalisieren low-code -Tools den Entwicklungsprozess und steigern die Produktivität. Darüber hinaus automatisieren low-code Plattformen wie AppMaster auch wesentliche Aufgaben wie Codegenerierung, Tests und Bereitstellung, wodurch die Entwicklungszeit weiter verkürzt wird.

Low-code Collaboration-Tools können auch zur Kostensenkung beitragen, indem sie den Bedarf an erfahrenen Programmierern und spezialisierten Softwareentwicklungsressourcen minimieren. Mit der Möglichkeit, Anwendungen bis zu zehnmal schneller und zu etwa einem Drittel der Kosten herkömmlicher Entwicklung zu erstellen, ermöglichen low-code Tools technisch nicht versierten Benutzern und Bürgerentwicklern, eine aktivere Rolle im Anwendungsentwicklungsprozess zu übernehmen und so die Abhängigkeit zu verringern auf teure professionelle Entwickler und die Ergänzung interner Entwicklungsteams.

Darüber hinaus haben low-code Collaboration-Tools das Potenzial, technische Schulden zu reduzieren, indem sie bei jeder Aktualisierung Anwendungen von Grund auf neu generieren. Dadurch wird sichergestellt, dass bei jeder Änderung einer Anwendung der generierte Code immer gemäß den neuesten Anforderungen erstellt wird, ohne dass Legacy-Code unterstützt oder gewartet werden muss. Dies trägt dazu bei, die Komplexität von Anwendungen im Laufe der Zeit zu minimieren und sie schlank und leicht zu warten zu halten.

Ein weiterer wichtiger Vorteil von low-code Collaboration-Tools ist ihre Fähigkeit, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern zu fördern. Durch die Bereitstellung einer einheitlichen Plattform für verschiedene Interessengruppen, darunter Geschäftsanwender, Designer, Entwickler und Produktmanager, ermöglichen diese Tools eine nahtlose Kommunikation und effektive Teamarbeit während des gesamten Anwendungsentwicklungsprozesses. Dieser kollaborative Ansatz erleichtert nicht nur die Abstimmung zwischen verschiedenen Interessengruppen, sondern trägt auch dazu bei, sicherzustellen, dass die entwickelten Anwendungen den Geschäftsanforderungen und -zielen entsprechen.

Die AppMaster Plattform veranschaulicht einige der Merkmale und Fähigkeiten von low-code Collaboration-Tools. Beispielsweise rationalisiert seine visuelle Schnittstelle zum Entwerfen von Datenmodellen (Datenbankschemata) und Geschäftslogik (Geschäftsprozessen) die Entwicklung von Backend-Anwendungen, während seine drag-and-drop Funktionalität es Benutzern ermöglicht, schnell und einfach Web- und mobile Benutzeroberflächen zu erstellen. Darüber hinaus tragen die automatisierten Codegenerierungsfunktionen und die integrierte Unterstützung für kontinuierliche Integration von AppMaster dazu bei, die Bereitstellung von Anwendungen zu beschleunigen und den manuellen Entwicklungsaufwand zu reduzieren.

AppMaster kann auch in gängige Datenbanken wie PostgreSQL integriert werden und unterstützt die Generierung verschiedener Anwendungstypen, darunter in Go (Golang) geschriebene Backend-Anwendungen, Webanwendungen, die das Vue3-Framework mit JS/TS verwenden, und mobile Anwendungen, die Kotlin und Jetpack Compose für Android nutzen und SwiftUI für iOS. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Lösung, die ein breites Spektrum an Anwendungsanforderungen abdeckt, zeichnet sich AppMaster als All-in-One- low-code Collaboration-Tool aus, das die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kunden, von kleinen Unternehmen bis hin zu Konzernen, erfüllen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Collaboration-Tools die Art und Weise, wie Unternehmen an die Anwendungsentwicklung herangehen, revolutionieren und es ihnen ermöglichen, schnell und effizient hochwertige, skalierbare und kostengünstige Lösungen zu erstellen. Durch die Vereinfachung des Entwicklungsprozesses, die Förderung der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit, die Minimierung technischer Schulden und die Demokratisierung des Zugangs zur Anwendungsentwicklung verändern low-code Plattformen wie AppMaster die Landschaft der Softwareentwicklung und ermöglichen Unternehmen, sich an eine sich ständig verändernde digitale Welt anzupassen und erfolgreich zu sein .