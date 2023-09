Ferramentas de colaboração com pouco código

Ferramentas de colaboração Low-code são uma categoria de soluções de software que visam facilitar o desenvolvimento, implantação e gerenciamento de aplicativos, abstraindo conceitos de programação complexos e fornecendo uma interface visual simplificada para projetar processos de negócios, interfaces de usuário e modelos de dados. Essas ferramentas oferecem uma plataforma amigável para usuários técnicos e não técnicos, permitindo-lhes colaborar de forma eficaz no processo de desenvolvimento de aplicativos. Ferramentas Low-code, como a plataforma no-code AppMaster, se esforçam para democratizar o desenvolvimento de aplicativos, reduzindo as barreiras técnicas de entrada e permitindo que uma gama mais ampla de usuários participe do desenvolvimento de software.

De acordo com um relatório publicado pela Gartner em 2020, espera-se que o mercado de tecnologia de desenvolvimento low-code cresça quase 23%, atingindo US$ 13,8 bilhões até 2021. Esse crescimento pode ser atribuído à necessidade crescente das organizações de se adaptarem rapidamente às mudanças nas condições do mercado. , preferências do cliente e requisitos regulatórios. As ferramentas de colaboração Low-code permitem que as organizações permaneçam ágeis e responsivas, simplificando e acelerando o desenvolvimento de aplicativos personalizados adaptados às suas necessidades comerciais exclusivas.

Existem vários benefícios importantes associados à adoção de ferramentas de colaboração low-code. Por um lado, eles aceleram o tempo de lançamento de novos aplicativos no mercado, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento. Ao permitir que os usuários projetem e modelem visualmente os componentes do aplicativo, as ferramentas low-code agilizam o processo de desenvolvimento e aumentam a produtividade. Além disso, plataformas low-code como AppMaster também automatizam tarefas essenciais, como geração, teste e implantação de código, reduzindo ainda mais o tempo de desenvolvimento.

As ferramentas de colaboração Low-code também podem contribuir para a redução de custos, minimizando a necessidade de programadores especializados e recursos especializados de desenvolvimento de software. Com a capacidade de criar aplicativos até dez vezes mais rápido e com aproximadamente um terço do custo do desenvolvimento tradicional, as ferramentas low-code capacitam usuários não técnicos e desenvolvedores cidadãos a assumirem um papel mais ativo no processo de desenvolvimento de aplicativos, reduzindo a dependência em desenvolvedores profissionais caros e na complementação de equipes internas de desenvolvimento.

Além disso, as ferramentas de colaboração low-code têm o potencial de reduzir o débito técnico, gerando aplicativos do zero cada vez que são atualizados. Isso garante que toda vez que uma modificação for feita em uma aplicação, o código gerado será sempre construído de acordo com os requisitos mais recentes, sem nenhum código legado para suporte ou manutenção. Conseqüentemente, isso ajuda a minimizar a complexidade dos aplicativos ao longo do tempo, mantendo-os enxutos e fáceis de manter.

Outra vantagem importante das ferramentas de colaboração low-code é a sua capacidade de promover a colaboração multifuncional entre os membros da equipe. Ao fornecer uma plataforma unificada para diversas partes interessadas, incluindo usuários empresariais, designers, desenvolvedores e gerentes de produto, essas ferramentas permitem uma comunicação perfeita e um trabalho em equipe eficaz durante todo o processo de desenvolvimento de aplicativos. Esta abordagem colaborativa não só facilita o alinhamento entre as diferentes partes interessadas, mas também ajuda a garantir que as aplicações desenvolvidas estão alinhadas com as necessidades e objetivos do negócio.

A plataforma AppMaster exemplifica algumas das características e capacidades das ferramentas de colaboração low-code. Por exemplo, sua interface visual para projetar modelos de dados (esquemas de banco de dados) e lógica de negócios (processos de negócios) agiliza o desenvolvimento de aplicativos backend, enquanto sua funcionalidade drag-and-drop permite aos usuários criar interfaces de usuário web e móveis de forma rápida e fácil. Além disso, os recursos automatizados de geração de código do AppMaster e o suporte integrado para integração contínua ajudam a acelerar a implantação de aplicativos e reduzir o esforço de desenvolvimento manual.

AppMaster também pode ser integrado a bancos de dados populares, como PostgreSQL, e oferece suporte à geração de vários tipos de aplicativos, incluindo aplicativos de back-end escritos em Go (golang), aplicativos da web usando a estrutura Vue3 com JS/TS e aplicativos móveis que utilizam Kotlin e Jetpack Compose para Android. e SwiftUI para iOS. Ao fornecer uma solução abrangente que atende a uma ampla gama de requisitos de aplicação, AppMaster se destaca como uma ferramenta completa de colaboração low-code que pode atender às diversas necessidades de seus clientes, desde pequenas empresas até empresas.

Em resumo, as ferramentas de colaboração low-code estão revolucionando a maneira como as organizações abordam o desenvolvimento de aplicativos, permitindo-lhes criar soluções de alta qualidade, escaláveis ​​e econômicas de forma rápida e eficiente. Ao simplificar o processo de desenvolvimento, promover a colaboração multifuncional, minimizar o débito técnico e democratizar o acesso ao desenvolvimento de aplicativos, plataformas low-code como AppMaster estão mudando o cenário do desenvolvimento de software e capacitando as organizações a se adaptarem e prosperarem em um mundo digital em constante mudança. .