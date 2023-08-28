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CORS (совместное использование ресурсов между источниками)

28, авг. 2023

CORS, или совместное использование ресурсов между источниками, — это важнейшая функция безопасности, реализованная в современных веб-браузерах и веб-серверах, которая обеспечивает безопасную связь между ресурсами (такими как API, шрифты, таблицы стилей и сценарии), размещенными в разных источниках (домены, поддомены, или протоколы). Поскольку популярность платформ no-code таких как AppMaster продолжает расти, позволяя нетехническим пользователям создавать сложные веб-, мобильные и серверные приложения, понимание роли CORS в этом контексте имеет важное значение.

По умолчанию веб-браузеры реализуют политику безопасности, называемую «политикой одного и того же источника». Эта политика запрещает веб-страницам запрашивать ресурсы, расположенные в другом источнике, чем запрашивающая страница. Хотя политика одного и того же источника является эффективным механизмом предотвращения вредоносных запросов из разных источников, она также имеет непредвиденные последствия, ограничивающие законное межсайтовое взаимодействие. CORS — это стандартизированный механизм, который отменяет политику одного и того же источника и разрешает определенные запросы из разных источников, сохраняя при этом меры безопасности.

В контексте no-code CORS особенно актуален, поскольку пользователям часто требуется доступ к данным и сервисам, размещенным в различных доменах, поддоменах и протоколах. Например, веб-приложению, созданному с помощью AppMaster может потребоваться запросить данные у стороннего API, размещенного в другом домене, или загрузить ресурсы, такие как шрифты и таблицы стилей, из сетей доставки контента (CDN).

Когда браузер пытается выполнить запрос из разных источников, он отправляет HTTP-запрос на целевой сервер с дополнительным заголовком «Origin», указывающим источник запроса. Сервер может проверять заголовок Origin, и если он распознает и одобряет источник, он возвращает заголовок ответа HTTP под названием «Access-Control-Allow-Origin», содержащий разрешенное происхождение или подстановочный знак (*), позволяя браузеру завершить запрос. запрос.

Без правильной настройки CORS браузер отклонит запрос между источниками, и пользователь может столкнуться с ошибками или ограниченной функциональностью в веб-приложении. В рамках процесса разработки приложений на такой платформе, как AppMaster, разработчики должны убедиться, что задействованные системы имеют правильные настройки CORS, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную связь между всеми необходимыми ресурсами.

Более того, CORS также поддерживает концепцию «предварительных запросов» с использованием метода HTTP OPTIONS. Эти предварительные запросы помогают серверу определить, безопасно ли обрабатывать фактический запрос, проверяя доступные методы и разрешенные заголовки. Если сервер одобряет предполетный запрос, браузер переходит к фактическому запросу, обеспечивая самые высокие стандарты безопасности во время процесса связи.

Платформа AppMaster no-code создает надежные приложения, совместимые с CORS, поэтому разработчики могут создавать REST API, веб-сервисы и другие ресурсы, не беспокоясь о базовых конфигурациях CORS. Платформа заботится о технических деталях, гарантируя, что созданные веб-приложения, API и другие ресурсы могут безопасно взаимодействовать с контентом, размещенным в разных источниках, при этом соблюдая современные требования веб-безопасности.

Кроме того, приложения, созданные AppMaster, позволяют легко интегрироваться с популярными функциями безопасности, такими как OAuth и JSON Web Tokens (JWT), что упрощает разработчикам no-code создание приложений, которые безопасно взаимодействуют с другими системами и службами, а также соответствуют лучшие практики для аутентификации, авторизации и управления пользователями.

В заключение отметим, что CORS — это фундаментальная функция безопасности, обеспечивающая безопасную связь между ресурсами, размещенными в разных источниках. В современном взаимосвязанном мире, где платформы no-code такие как AppMaster, позволяют пользователям с легкостью создавать сложные веб-, мобильные и серверные приложения, эффективное внедрение CORS имеет жизненно важное значение. Платформа AppMaster тщательно разработана для поддержки CORS и обеспечения соответствия создаваемых приложений самым высоким стандартам безопасности, обеспечивая бесперебойную и безопасную работу как для разработчиков, так и для конечных пользователей.

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