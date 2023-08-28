CORS (Çapraz Kökenli Kaynak Paylaşımı)

CORS veya Çapraz Kaynaklı Kaynak Paylaşımı, modern web tarayıcılarında ve web sunucularında uygulanan ve farklı kaynaklarda (etki alanları, alt alanlar, veya protokoller). AppMaster gibi no-code platformların popülaritesi artmaya devam ederken, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların gelişmiş web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak sağladığından, CORS'un bu bağlamdaki rolünü anlamak çok önemlidir.

Varsayılan olarak web tarayıcıları "aynı kaynak politikası" adı verilen bir güvenlik politikası uygular. Bu politika, web sayfalarının, istekte bulunan sayfadan farklı bir kaynakta barındırılan kaynakları istemesini kısıtlar. Aynı kaynak politikası, kötü niyetli çapraz kaynak isteklerini önlemek için etkili bir mekanizma olsa da, aynı zamanda meşru siteler arası etkileşimleri sınırlamak gibi istenmeyen bir sonuca da sahiptir. CORS, aynı kaynak ilkesini geçersiz kılan ve güvenlik önlemlerini korurken belirli çapraz köken isteklerine izin veren standartlaştırılmış bir mekanizmadır.

no-code bir bağlamda CORS özellikle önemlidir çünkü kullanıcıların sıklıkla çeşitli etki alanları, alt etki alanları ve protokollerde barındırılan verilere ve hizmetlere erişmesi gerekir. Örneğin, AppMaster ile oluşturulan bir web uygulamasının farklı bir etki alanında barındırılan üçüncü taraf bir API'den veri istemesi veya içerik dağıtım ağlarından (CDN'ler) yazı tipleri ve stil sayfaları gibi kaynakları yüklemesi gerekebilir.

Bir tarayıcı çapraz kaynak isteğinde bulunduğunda, hedef sunucuya isteğin kaynağını belirten "Origin" adı verilen ek bir başlık içeren bir HTTP isteği gönderir. Sunucu, Origin başlığını inceleyebilir ve eğer kökeni tanıyıp onaylarsa, izin verilen kaynağı veya joker karakteri (*) içeren "Erişim-Kontrol-İzin Ver-Origin" adlı bir HTTP yanıt başlığı döndürerek tarayıcının işlemi tamamlamasına izin verir. rica etmek.

Uygun CORS yapılandırması olmadan tarayıcı, çapraz kaynak isteğini reddeder ve kullanıcı, web uygulamasında hatalarla veya sınırlı işlevsellikle karşılaşabilir. AppMaster gibi bir platformda uygulama geliştirme sürecinin bir parçası olarak geliştiriciler, gerekli tüm kaynaklar arasında güvenli ve kesintisiz iletişimi kolaylaştırmak için ilgili sistemlerin doğru CORS ayarlarına sahip olmasını sağlamalıdır.

Ayrıca CORS, HTTP OPTIONS yöntemini kullanarak "ön kontrol istekleri" kavramını da destekler. Bu ön kontrol istekleri, sunucunun mevcut yöntemleri ve izin verilen başlıkları kontrol ederek gerçek isteğin işlenmesinin güvenli olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Sunucu ön kontrol isteğini onaylarsa, tarayıcı gerçek isteği gerçekleştirerek iletişim süreci boyunca en yüksek güvenlik standartlarını sağlar.

AppMaster no-code platformu, CORS ile uyumlu sağlam uygulamalar üretir; böylece geliştiriciler, temeldeki CORS yapılandırmaları hakkında endişelenmeden REST API'leri, web hizmetleri ve diğer kaynakları oluşturabilir. Platform, teknik ayrıntılarla ilgilenerek oluşturulan web uygulamalarının, API'lerin ve diğer kaynakların, modern web güvenliği gereksinimlerine uyarken farklı kaynaklarda barındırılan içerikle güvenli bir şekilde etkileşimde bulunabilmesini sağlar.

Ayrıca, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, OAuth ve JSON Web Tokens (JWT) gibi popüler güvenlik özellikleriyle kolay entegrasyona olanak tanıyarak no-code geliştiricilerin diğer sistem ve hizmetlerle güvenli bir şekilde etkileşime giren uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırırken aynı zamanda Kimlik doğrulama, yetkilendirme ve kullanıcı yönetimini yönetmeye yönelik en iyi uygulamalar.

Sonuç olarak CORS, farklı kaynaklarda barındırılan kaynaklar arasında güvenli iletişime olanak tanıyan temel bir güvenlik özelliğidir. AppMaster gibi no-code platformların kullanıcılara gelişmiş web, mobil ve arka uç uygulamalarını kolaylıkla oluşturma olanağı sağladığı günümüzün birbirine bağlı dünyasında, CORS'un etkili bir şekilde uygulanması hayati önem taşımaktadır. AppMaster platformu, CORS'u desteklemek ve oluşturulan uygulamaların en yüksek güvenlik standartlarını korumasını sağlamak için dikkatle tasarlanmış olup, geliştiriciler ve son kullanıcılar için kesintisiz ve güvenli bir deneyim sağlar.