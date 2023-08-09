No-Code软件是一种革命性的软件开发方法，使用户无需手动编码即可构建应用程序。这种创新方法提供了可视化界面，允许用户通过drag-and-drop组件、可视化建模和配置来开发应用程序。用户可以利用无代码软件高效地创建和部署应用程序，减少与软件开发相关的时间和成本，同时保持高性能和可扩展性标准。 no-code软件的一个关键特征是它能够使更广泛的受众（包括那些没有正式编程知识或专业知识的受众）能够进行软件开发。 No-code软件使公民开发人员能够创建满足其特定需求的自定义应用程序。通过提供简化复杂开发任务的工具， no-code平台显着降低了非开发人员（例如业务专业人士、利益相关者和独立创建者）的进入门槛，从而提高了跨行业的生产力和创新。

研究与统计

根据 Gartner 报告，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。 no-code软件的增长主要归因于对数字解决方案的需求不断增长以及市场上开发人员的短缺。此外，Forrester 的一份报告将no-code软件列为其顶级战略技术趋势之一，承认其在提高效率和优化资源方面对企业的价值。 no-code软件的快速增长导致了众多no-code平台的出现，每个平台都专注于不同的领域，例如应用程序开发、网页设计和自动化。

AppMaster ： No-Code软件的先驱

AppMaster是一个功能强大且全面的no-code平台，旨在加快构建后端、Web 和移动应用程序的过程。该平台提供了丰富的可视化工具，包括数据模型创建、业务流程设计、REST API 和 WebSocket 服务端点。 AppMaster使用 Go (Golang) 有效生成后端应用程序，使用 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript 生成 Web 应用程序，以及使用 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的移动应用程序。借助AppMaster ，客户可以快速创建和发布应用程序，利用Docker容器作为后端并部署到云平台。 AppMaster的no-code软件可提高可扩展性和效率，使从小型企业到大型企业的许多客户的应用程序开发速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍。

No-Code软件的优势

可访问性： No-code 软件使具有不同技能水平的人们能够创建应用程序，为公民开发人员开辟了新的可能性。

软件使具有不同技能水平的人们能够创建应用程序，为公民开发人员开辟了新的可能性。 速度： 无需手动编码，应用程序开发速度显着加快，使用户能够快速创建、原型设计和部署数字解决方案。

无需手动编码，应用程序开发速度显着加快，使用户能够快速创建、原型设计和部署数字解决方案。 成本效益： No-code 软件通过最大限度地减少对专业开发人员的依赖来降低开发成本，同时仍然提供高质量的结果。

软件通过最大限度地减少对专业开发人员的依赖来降低开发成本，同时仍然提供高质量的结果。 敏捷性： 技术债务的消除和从头开始重新生成应用程序的能力提供了修改需求的灵活性，确保持续改进和适应性。

技术债务的消除和从头开始重新生成应用程序的能力提供了修改需求的灵活性，确保持续改进和适应性。 可扩展性：像 AppMaster 这样的 No-code 平台利用强大的技术来确保应用程序能够服务于高负载用例并满足企业级需求。

企业中的No-Code软件

No-code软件对企业格局具有重大且日益增长的影响。随着组织不断寻求满足其数字化转型需求的敏捷解决方案， no-code平台代表了符合其目标的宝贵资源：

数字化转型： 企业可以利用 no-code 平台快速创建推动创新的自定义应用程序、数字服务和产品。

企业可以利用 平台快速创建推动创新的自定义应用程序、数字服务和产品。 运营效率： No-code 软件可帮助企业自动执行重复任务、简化业务流程并最大限度地利用资源。

软件可帮助企业自动执行重复任务、简化业务流程并最大限度地利用资源。 协作：通过简化应用程序开发， no-code 软件使各个部门的专业人员能够有效协作、分享想法并创建满足特定业务需求的解决方案。

No-code软件是一种强大的软件开发方法，有可能彻底改变行业。通过提供可访问、高效且经济高效的解决方案， AppMaster等no-code平台使软件开发民主化，并使用户能够构建满足其独特需求的强大应用程序。随着no-code软件不断获得关注和发展，它有望带来更多进步，从而进一步优化和简化整个开发过程。