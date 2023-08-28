في سياق التطوير no-code ، خاصة داخل منصة AppMaster ، يعد اختبار الانحدار أسلوبًا حيويًا لاختبار البرامج يسعى إلى التأكد من أن التعديلات التي تم إجراؤها على التطبيق، إما من خلال الميزات الجديدة أو إصلاحات الأخطاء، لم تؤثر سلبًا على أي من ميزات التطبيق. الوظائف الموجودة. بشكل أساسي، فهو يضمن بقاء التطبيق مستقرًا ويعمل كما ينبغي بعد إجراء أي تغييرات على بنيته أو وظائفه.

يلعب اختبار الانحدار دورًا حاسمًا في الحفاظ على الجودة العالية والتشغيل المستمر للتطبيقات، لأنه يسمح بالتعرف السريع على المشكلات التي قد تنشأ بعد التحديثات الأخيرة وعزلها وحلها. في عالم التطوير no-code ، يمكن القول إن هذا النوع من الاختبار أكثر أهمية، نظرًا لأن المستخدمين غير التقنيين غالبًا ما يقومون بتطوير التطبيقات، وقد يقومون عن غير قصد بإدخال أخطاء أو انتهاكات لأفضل الممارسات.

مع تزايد شعبية المنصات no-code مثل AppMaster ، أصبح التركيز على اختبار الانحدار في هذا السياق أكثر أهمية من أي وقت مضى. أفادت دراسة أجرتها شركة Forrester Research عام 2020 أن 75% من قادة التطبيقات إما يستخدمون حاليًا أو يقومون بتقييم منصات no-code لتسريع تحولهم الرقمي. وبالتالي، للحفاظ على جودة وموثوقية الحلول البرمجية التي تم تطويرها من خلال أدوات no-code ، يجب اعتبار اختبار الانحدار عنصرًا أساسيًا في عملية ضمان الجودة (QA) لأي فريق تطوير.

تسهل بنية AppMaster عمليات اختبار الانحدار المتطورة للتطبيقات no-code. تقوم المنصة بإنشاء تطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تعديل المخططات، مما يخفف بشكل فعال من الديون الفنية التي قد تنشأ من تكوينات النظام غير المتسقة أو مشكلات التعليمات البرمجية القديمة. وهذا يعني أن تطبيقات AppMaster مناسبة بشكل مثالي للاختبارات الصارمة، لأنها ترث قواعد تعليمات برمجية نظيفة ومحسنة مع الحد الأدنى من مخاطر المشكلات أو العيوب المخفية.

يمكن إجراء اختبار الانحدار من خلال طرق مختلفة في سياق no-code ، مثل اختبار الوحدة واختبار التكامل واختبار النظام. على سبيل المثال، يمكن اختبار التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster على مستوى الوظيفة الفردية من خلال اختبار الوحدة أو تقييم التفاعل المناسب بين جميع المكونات من خلال اختبار التكامل. من ناحية أخرى، يركز اختبار النظام على تقييم أداء التطبيق بالكامل وأمانه وسهولة استخدامه بشكل عام.

تعد الأتمتة عاملاً مهمًا في إجراء اختبار الانحدار بكفاءة للتطبيقات no-code. يمكن لأدوات الاختبار الآلي تكرار التفاعلات البشرية مع التطبيق، ومحاكاة سلوك المستخدمين المتنوعين، وتقليل مخاطر فقدان المشكلات الحرجة. تأخذ مجموعة الاختبار الآلي الخاصة بـ AppMaster هذه الخطوة إلى الأمام من خلال إنشاء حالات اختبار تلقائية بشكل ملائم جنبًا إلى جنب مع رمز التطبيق، مما يجعل من السهل قدر الإمكان اختبار التطبيقات بدقة بحثًا عن الانحدارات.

في هذا العصر الذي يتميز بسرعة تطوير البرمجيات ونشرها، لا يمكن المبالغة في أهمية اختبار الانحدار في البيئات no-code. تساعد هذه الممارسة المنظمات على تحقيق ثلاثة أهداف أساسية. أولاً، يضمن سلوك التطبيق المتسق حتى عند إضافة ميزات جديدة أو إجراء تعديلات. ثانيًا، يساعد في الحفاظ على جودة البرامج العالية من خلال تحديد ومعالجة أي مشكلات محتملة في وقت مبكر من عملية التطوير والنشر. وأخيرًا، فإنه يضمن أن التطبيقات في سياق no-code يمكنها تلبية معايير الأداء والأمان وسهولة الاستخدام المتوقعة من الحلول التقليدية المشفرة يدويًا.

في الختام، يلعب اختبار الانحدار دورًا محوريًا في الحفاظ على سلامة وموثوقية وأداء التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات no-code مثل AppMaster. من خلال اختبار التطبيقات بكفاءة بحثًا عن أخطاء الانحدار، يمكن للمطورين تكرار تطبيقاتهم وتحديثها ونشرها بثقة، مع العلم أن أي تأثير غير متوقع على الوظائف الحالية قد تم تحديده ومعالجته على النحو الواجب. يساعد هذا الضمان على المساهمة في عملية تطوير أسرع وأكثر مرونة وقوة، مما يضمن أن التطبيقات no-code تقدم القيمة المتوقعة وتتجاوز توقعات المستخدمين.