بنية متعددة المستأجرين

في مجال تطوير التطبيقات no-code ، تعد الهندسة المعمارية متعددة المستأجرين جانبًا حاسمًا يساهم بشكل كبير في الإدارة الفعالة للموارد ويعزز قابلية التوسع الشاملة للحلول البرمجية. في سياق منصة AppMaster ، تعمل البنية متعددة المستأجرين على تسهيل التطوير السريع والفعال من حيث التكلفة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

تشير بنية Multi-Tenant Architecture إلى مبدأ تصميم هندسة البرمجيات حيث يخدم مثيل واحد لتطبيق برمجي عدة مستأجرين أو عملاء في وقت واحد. في هذا الإعداد، يتشارك المستأجرون نفس البنية الأساسية للتطبيق وقاعدة التعليمات البرمجية وقواعد البيانات مع الاحتفاظ بالقدرة على تكوين التطبيق ليناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم وحالات الاستخدام الخاصة بهم. تعمل هذه البنية المشتركة على تقليل النفقات التشغيلية واستهلاك الموارد المرتبطة بإدارة مثيلات مخصصة متعددة لنفس التطبيق، مما يقلل بشكل فعال من إجمالي تكلفة الملكية.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للبنية متعددة المستأجرين في سهولة توسيع نطاق البنية التحتية للتطبيقات لاستيعاب نمو المستأجرين الأفراد بالإضافة إلى قاعدة العملاء الإجمالية. نظرًا لأن مجموعة التطبيقات بأكملها مصممة للتعامل مع العديد من العملاء، فإن إضافة عملاء جدد أو توسيع قدرات الموارد للمستأجرين الحاليين تصبح عملية مباشرة. تتوافق قابلية التوسع المتأصلة في البنية متعددة المستأجرين تمامًا مع المبادئ الأساسية لمنصة AppMaster ، والتي تهدف إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات وجعلها في متناول جمهور أوسع مع ضمان الأداء العالي وزمن الوصول المنخفض والاستخدام الفعال للموارد.

بشكل أساسي، يمكن تنفيذ البنية متعددة المستأجرين على مستويات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والبيانات وطبقات التعليمات البرمجية. في سياق منصة AppMaster ، يتم تحقيق الإيجار المتعدد من خلال تجريد مكونات التطبيق الشائعة وإنشاء مخططات التعليمات البرمجية. لا يعمل هذا النهج على تبسيط عملية التطوير للمستخدمين النهائيين فحسب، بل يضمن أيضًا إنشاء التطبيقات بدرجة عالية من النمطية، مما يسهل الصيانة والتحديثات بسهولة.

يتضمن تطبيق AppMaster لبنية Multi-Tenant Architecture توفير مخططات قاعدة بيانات مخصصة لكل مستأجر، والتي يمكن تهيئتها وتحسينها بسهولة بناءً على المتطلبات الفريدة للمستأجر. ويضمن ذلك عزل البيانات الخاصة بالمستأجر وتخزينها بشكل آمن مع الاستمرار في الاستفادة من الطبيعة المشتركة للبنية الأساسية للتطبيقات الأساسية. علاوة على ذلك، تستفيد منصة AppMaster من لغة البرمجة Go القابلة للتطوير والمتوافقة للغاية لتطبيقات الواجهة الخلفية، والتي تتيح التكامل السلس مع مجموعة واسعة من قواعد البيانات وبيئات التطبيقات.

عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، تستخدم منصة AppMaster نهجًا يعتمد على الخادم يمكّن العملاء من تحديث واجهة مستخدم التطبيق ومنطق الأعمال ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات تطبيقات جديدة إلى App Store وPlay Market. أصبحت هذه الميزة ممكنة من خلال استخدام أطر العمل والتقنيات الحديثة، مثل Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لتطبيقات الهاتف المحمول Android، و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول iOS.

علاوة على ذلك، تستفيد منصة AppMaster من إمكانيات الأدوات القوية التي no-code والتي تمكن العملاء من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات)، ومنطق الأعمال (من خلال عمليات الأعمال)، وواجهات برمجة تطبيقات REST، ومآخذ الويب. يعمل مصممو BP المرئيون على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات قابلة للتكوين وتفاعلية وقابلة للتكيف بدرجة عالية، مما يضمن أفضل تجربة مستخدم ممكنة لعملائهم.

هناك ميزة أخرى لبنية Multi-Tenant في النظام الأساسي AppMaster وهي الإنشاء التلقائي للوثائق الأساسية، مثل وثائق Swagger (OpenAPI)، endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويضمن ذلك عملية تطوير متسقة وموثوقة تعمل على التخلص من الديون الفنية، وتبسيط التحديثات والتغييرات، وتعزيز إمكانية الصيانة الشاملة للتطبيقات.

باختصار، تعد بنية Multi-Tenant ميزة أساسية لمنصة AppMaster التي تعزز الإدارة الفعالة للموارد وقابلية التوسع وسهولة الصيانة في سياق تطوير التطبيقات no-code. ومن خلال استخدام بنية أساسية برمجية مشتركة واستخدام التقنيات والأطر المتطورة، تمكن منصة AppMaster العملاء من إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية متعددة الاستخدامات وقابلة للتكيف بجزء بسيط من التكلفة والوقت الذي تستغرقه طرق التطوير التقليدية. يعد هذا النهج المبتكر لتطوير البرامج بمثابة شهادة على التزام AppMaster بتقديم حلول تطبيقات قوية وسهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة للشركات من جميع الأحجام والصناعات.