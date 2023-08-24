روبوت الدردشة بدون كود

يعد برنامج No-Code Chatbot بمثابة وكيل محادثة آلي يتم تنفيذه داخل تطبيق الويب أو الهاتف المحمول أو الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية. إن استخدام أدوات no-code لإنشاء روبوت محادثة يمكّن المطورين والمستخدمين غير التقنيين ومحترفي الأعمال من تصميم وتطوير ونشر روبوت محادثة تفاعلي يعتمد على اللغة الطبيعية، غالبًا في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه تطوير واحد من الصفر باستخدام لغات وأطر البرمجة التقليدية.

اكتسبت منصات تطوير روبوتات الدردشة No-code ، مثل AppMaster ، جذبًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لأنها تمكّن المطورين، سواء كانوا خبراء أو مبتدئين على حد سواء، من إنشاء روبوتات دردشة ذكية وسريعة الاستجابة دون الحاجة إلى إتقان لغات البرمجة أو خوارزميات التعلم الآلي. أظهرت الدراسات أن استخدام الأنظمة الأساسية no-code لا يمكن أن يقلل فقط من الوقت المستغرق لتطوير روبوت الدردشة بما يصل إلى 10 مرات، بل يمكنه أيضًا خفض تكاليف التطوير بما يصل إلى ثلاث مرات.

في سياق AppMaster ، توفر المنصة مصمم AppMaster Chatbot المرئي للمطورين لتصميم وبناء chatbot الخاص بهم بسهولة. يتيح هذا المصمم للمستخدمين تحديد جوانب مختلفة من برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم، مثل أهدافه وكياناته وتدفق المحادثة وتوليد الاستجابة. علاوة على ذلك، تعمل بنية الواجهة الخلفية القوية لـ AppMaster على دمج برنامج الدردشة الآلي مع الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى بسلاسة، مما يوفر حلاً شاملاً وقابلاً للتطوير ليناسب المتطلبات المتنوعة لمختلف المستخدمين.

تشمل المزايا الرئيسية لإنشاء روبوت دردشة no-code باستخدام AppMaster القدرة على:

إنشاء نماذج بيانات أو مخططات قاعدة بيانات بشكل مرئي، باستخدام مصمم قاعدة بيانات AppMaster ؛ تحديد منطق الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال في AppMaster ، والذي يدعم كلاً من تطبيقات الهاتف المحمول والويب؛ تطوير واجهة المستخدم (UI) لتطبيقات الويب والهاتف المحمول بسرعة باستخدام واجهة drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster ؛ دمج إمكانات chatbot بسهولة مع التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات الحالية؛ إنشاء ونشر حلول chatbot في بيئات مختلفة باستخدام مجموعة أدوات النشر الخاصة بـ AppMaster ؛ قم بتحديث برنامج الدردشة الآلي بمرور الوقت دون تكبد ديون فنية، حيث يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات.

تلبي روبوتات الدردشة No-code مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك خدمة العملاء وتوليد العملاء المحتملين والأسئلة الشائعة والتوصيات المخصصة. ويمكن دمجها بسلاسة في مختلف القنوات والمنصات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مواقع الويب وتطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستفادة من روبوتات الدردشة no-code لتبسيط تفاعلات العملاء، وأتمتة المهام المتكررة وتمكين الحل الفعال لاستفسارات العملاء مع زيادة تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم.

ميزة أخرى مهمة لروبوتات الدردشة no-code هي قدرتها على التكيف. مع تطور الشركات أو محورها، يمكن تعديل روبوت الدردشة no-code بسهولة أو توسيعه لاستيعاب المتطلبات أو الوظائف الجديدة. وهذا يضمن أن يظل برنامج الدردشة الآلي ملائمًا وفعالاً، مما يقلل من خطر التقادم أو الاستبدال.

علاوة على ذلك، تدعم روبوتات الدردشة no-code بطبيعتها قابلية التوسع وسهولة الصيانة. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات، يتم التخلص من الديون التقنية، ويمكن تحسين برنامج الدردشة الآلي وصيانته بسهولة.

يعد Chatbot A No-Code شائعًا ومقنعًا بشكل متزايد لأساليب تطوير روبوتات الدردشة التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية. إن الاستفادة من الأنظمة no-code مثل AppMaster تمكن المطورين ومحترفي الأعمال من إنشاء ونشر وصيانة روبوتات الدردشة الذكية سريعة الاستجابة مع تقليل وقت التطوير وتكاليفه بشكل كبير. مع القدرة على تصميم روبوتات محادثة قابلة للتطوير والتكيف وسهلة الصيانة، تتمتع روبوتات الدردشة no-code بإمكانات هائلة لإحداث ثورة في كيفية تواصل الشركات والتفاعل مع مستخدميها، سواء الآن أو في المستقبل.