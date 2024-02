Im Kontext der No-Code Entwicklung bezieht sich Serverless Architecture auf den innovativen Paradigmenwechsel, bei dem die Komplexität der Backend-Infrastruktur und der Serververwaltung abstrahiert wird, sodass sich Entwickler ausschließlich auf die Erstellung und Implementierung der für ihr Projekt erforderlichen Geschäftslogik und Anwendungskomponenten konzentrieren können. Die serverlose Architektur ermöglicht eine agilere und kostengünstigere Anwendungsbereitstellung und bietet Funktionen zur automatischen Skalierung sowie ein Preismodell mit nutzungsabhängiger Bezahlung.

Durch die Nutzung der serverlosen Architektur ermöglichen No-Code Plattformen wie AppMaster Kunden die nahtlose Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. Dieser Ansatz befähigt nicht nur Benutzer mit begrenzten oder keinen Programmierkenntnissen, sondern reduziert auch die Entwicklungszeit, die Kosten und die technische Verschuldung erheblich.

Serverlose Architektur verlässt sich auf Cloud-Drittanbieter wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform, um die erforderlichen Ressourcen und Rechenleistung basierend auf der tatsächlichen Arbeitslast der Anwendung dynamisch zuzuweisen. Diese elastische Skalierung gewährleistet eine optimale Leistung unter wechselnden Lastbedingungen und minimiert gleichzeitig die Kosten, da den Kunden nur die Rechenressourcen in Rechnung gestellt werden, die sie tatsächlich verbrauchen.

Die Möglichkeit, Anwendungen in einer serverlosen Umgebung zu entwickeln, erfreut sich aufgrund der zahlreichen Vorteile, die sie mit sich bringt, immer größerer Beliebtheit. Zu den wichtigsten Vorteilen der serverlosen Architektur gehören:

1. Verbesserte Skalierbarkeit: Serverlose Plattformen skalieren die zugewiesenen Ressourcen automatisch basierend auf der Echtzeitnachfrage und erleichtern so die Unterstützung von Anwendungen mit hohem Datenverkehr und schnellem Wachstum ohne manuelle Eingriffe oder zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur.

2. Kosteneffizienz: Mit nutzungsbasierten Preismodellen und ohne Vorabverpflichtungen helfen serverlose Lösungen Unternehmen dabei, ihre Betriebskosten zu optimieren und Ressourcenverschwendung zu minimieren. Dieses Preismodell ist besonders für kleine Unternehmen und Startups von Vorteil.

3. Schnellere Markteinführung: Mit der serverlosen Architektur können Entwickler den Anwendungsentwicklungsprozess beschleunigen, da sie keine Zeit mehr für Serververwaltung, Kapazitätsplanung und Infrastrukturwartung aufwenden müssen. Dadurch können Unternehmen neue Produkte und Funktionen schneller auf den Markt bringen und sich so einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

4. Vereinfachte Abläufe: Da die Verwaltung von Servern und Infrastruktur entfällt, können sich Entwickler ausschließlich auf die Funktionalität und Benutzererfahrung ihrer Anwendung konzentrieren. Dies führt zu einer verbesserten Produktivität und einem optimierten Entwicklungsprozess.

5. Sicherheit und Zuverlässigkeit: Serverlose Plattformen bieten integrierte Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, DDoS-Schutz und automatische Backups und helfen so, Anwendungen vor häufigen Bedrohungen zu schützen. Darüber hinaus basieren diese Plattformen auf hochredundanten Architekturen, die die Anwendungsverfügbarkeit auch bei Infrastrukturausfällen gewährleisten.

Im Kontext der AppMaster Plattform wird die serverlose Architektur genutzt, um Kunden die Tools und die Umgebung bereitzustellen, die sie benötigen, um Datenmodelle visuell zu erstellen, Geschäftsprozesse über BP Designer zu entwerfen, REST-API- und WSS- endpoints einzurichten und Frontend-Benutzeroberflächen per drag-and-drop zu erstellen drag-and-drop Schnittstellen. AppMaster unterstützt die Generierung von mit Go erstellten Backend-Anwendungen, mit dem Vue3-Framework und JS/TS erstellten Webanwendungen sowie mobilen Anwendungen mit servergesteuerten Frameworks auf Basis von Kotlin, Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS.

Sobald Kunden mit ihren Anwendungsdesigns zufrieden sind, übernimmt das leistungsstarke automatisierte System von AppMaster die Generierung des Quellcodes für die Anwendungen, deren Kompilierung, die Durchführung von Tests, das Packen in Docker-Container (für Backend-Anwendungen) und die Bereitstellung der Anwendungen in der Cloud . Dieser gesamte Prozess ist nahtlos in die AppMaster Plattform integriert, sodass sich Kunden ausschließlich auf das Design, die Funktionalität und die Logik ihrer Anwendung konzentrieren können, während die zugrunde liegenden Server- und Bereitstellungskomplexitäten abstrahiert werden.

Insgesamt spielt die serverlose Architektur eine entscheidende Rolle in der Welt der No-Code Entwicklung, da sie den Softwareentwicklungsprozess demokratisiert und ihn deutlich schneller, effizienter und einem breiteren Benutzerkreis zugänglich macht. Durch die Nutzung des serverlosen Ansatzes von Plattformen wie AppMaster können Unternehmen jeder Größe skalierbare, kostengünstige und sichere Anwendungen erstellen, ohne sich um die herkömmlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit Serververwaltung und Infrastrukturbereitstellung kümmern zu müssen.