W kontekście rozwoju No-Code architektura bezserwerowa odnosi się do innowacyjnej zmiany paradygmatu, w ramach której eliminuje się złożoność infrastruktury zaplecza i zarządzania serwerami, umożliwiając programistom skupienie się wyłącznie na budowaniu i wdrażaniu logiki biznesowej i komponentów aplikacji wymaganych w ich projekcie. Architektura bezserwerowa pozwala na bardziej elastyczne i ekonomiczne wdrażanie aplikacji, oferując funkcje automatycznego skalowania i model cenowy „pay-per-use”.

Wykorzystując architekturę bezserwerową, platformy No-Code takie jak AppMaster, umożliwiają klientom płynne tworzenie aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych bez pisania ani jednej linii kodu. Takie podejście nie tylko zapewnia użytkownikom ograniczoną wiedzę programistyczną lub nie posiada jej wcale, ale także znacznie skraca czas programowania, koszty i dług techniczny.

Architektura bezserwerowa opiera się na zewnętrznych dostawcach usług chmurowych, takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform, którzy dynamicznie przydzielają niezbędne zasoby i moc obliczeniową w oparciu o rzeczywiste obciążenie aplikacji. To elastyczne skalowanie zapewnia optymalną wydajność w zmiennych warunkach obciążenia, jednocześnie minimalizując koszty, ponieważ klienci płacą tylko za zasoby obliczeniowe, które faktycznie zużywają.

Możliwość tworzenia aplikacji w środowisku bezserwerowym staje się coraz bardziej popularna ze względu na liczne korzyści, jakie ze sobą niesie. Niektóre z kluczowych zalet architektury bezserwerowej obejmują:

1. Większa skalowalność: platformy bezserwerowe automatycznie skalują przydzielone zasoby w oparciu o zapotrzebowanie w czasie rzeczywistym, co ułatwia obsługę aplikacji generujących duży ruch i szybki rozwój bez konieczności ręcznej interwencji lub dodatkowych inwestycji w infrastrukturę.

2. Opłacalność: Dzięki modelom cenowym typu „płatność za użycie” i braku zobowiązań z góry rozwiązania bezserwerowe pomagają firmom optymalizować koszty operacyjne i minimalizować marnowanie zasobów. Ten model cenowy jest szczególnie korzystny dla małych firm i start-upów.

3. Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek: Architektura bezserwerowa pozwala programistom przyspieszyć proces tworzenia aplikacji, ponieważ nie muszą już tracić czasu na zarządzanie serwerami, planowanie wydajności i konserwację infrastruktury. Umożliwia to organizacjom szybsze wprowadzanie na rynek nowych produktów i funkcji, zapewniając znaczną przewagę konkurencyjną.

4. Uproszczone operacje: Eliminując potrzebę zarządzania serwerami i infrastrukturą, programiści mogą skupić się wyłącznie na funkcjonalności aplikacji i doświadczeniu użytkownika. Prowadzi to do poprawy produktywności i usprawnienia procesu rozwoju.

5. Bezpieczeństwo i niezawodność: Platformy bezserwerowe zapewniają wbudowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie, ochrona przed atakami DDoS i automatyczne tworzenie kopii zapasowych, pomagając chronić aplikacje przed typowymi zagrożeniami. Dodatkowo platformy te opierają się na architekturach wysoce redundantnych, zapewniających dostępność aplikacji nawet w przypadku awarii infrastruktury.

W kontekście platformy AppMaster architektura bezserwerowa jest wykorzystywana do zapewnienia klientom narzędzi i środowiska potrzebnych do wizualnego tworzenia modeli danych, projektowania procesów biznesowych za pomocą BP Designer, konfigurowania endpoints API REST i WSS oraz tworzenia interfejsu użytkownika frontendu metodą drag-and-drop interfejsy. AppMaster obsługuje generowanie aplikacji backendowych zbudowanych w Go, aplikacji internetowych zbudowanych przy użyciu frameworka Vue3 i JS/TS oraz aplikacji mobilnych ze frameworkami serwerowymi opartymi na Kotlin, Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS.

Gdy klienci będą zadowoleni z projektów aplikacji, potężny, zautomatyzowany system AppMaster przejmuje kontrolę, generując kod źródłowy aplikacji, kompilując je, uruchamiając testy, pakując je do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) i wdrażając aplikacje w chmurze . Cały ten proces jest płynnie zintegrowany z platformą AppMaster, dzięki czemu klienci mogą skoncentrować się wyłącznie na projekcie, funkcjonalności i logice aplikacji, jednocześnie odrywając się od podstawowych złożoności związanych z serwerem i wdrażaniem.

Ogólnie rzecz biorąc, architektura bezserwerowa odgrywa kluczową rolę w świecie programowania No-Code, ponieważ demokratyzuje proces tworzenia oprogramowania, czyniąc go znacznie szybszym, wydajniejszym i dostępnym dla szerszego grona użytkowników. Wykorzystując podejście bezserwerowe oferowane przez platformy takie jak AppMaster, firmy każdej wielkości mogą tworzyć skalowalne, opłacalne i bezpieczne aplikacje, nie martwiąc się o tradycyjne wyzwania związane z zarządzaniem serwerami i udostępnianiem infrastruktury.