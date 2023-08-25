No-Code geliştirme bağlamında Sunucusuz Mimari, arka uç altyapısının ve sunucu yönetimi karmaşıklıklarının soyutlandığı, geliştiricilerin yalnızca projeleri için gerekli iş mantığını ve uygulama bileşenlerini oluşturmaya ve uygulamaya odaklanmasına olanak tanıyan yenilikçi paradigma değişimini ifade eder. Sunucusuz Mimari, otomatik ölçeklendirme işlevleri ve kullanım başına ödeme fiyatlandırma modeli sunarak daha çevik ve uygun maliyetli uygulama dağıtımına olanak tanır.

AppMaster gibi No-Code platformlar, Sunucusuz Mimarinin avantajlarından yararlanarak müşterilerin tek satır kod yazmadan sorunsuz bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu yaklaşım, yalnızca programlama uzmanlığı sınırlı olan veya hiç olmayan kullanıcılara yetki vermekle kalmaz, aynı zamanda geliştirme süresini, maliyetleri ve teknik borcu da önemli ölçüde azaltır.

Sunucusuz Mimari, uygulamanın gerçek iş yüküne göre gerekli kaynakları ve bilgi işlem gücünü dinamik olarak tahsis etmek için Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform gibi üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına güvenir. Bu esnek ölçeklendirme, değişen yük koşullarında optimum performansı sağlarken aynı zamanda maliyetleri de en aza indirir; çünkü müşteriler yalnızca gerçekte tükettikleri bilgi işlem kaynaklarına göre faturalandırılır.

Sunucusuz bir ortamda uygulama geliştirme yeteneği, getirdiği sayısız avantaj nedeniyle giderek daha popüler hale geldi. Sunucusuz Mimarinin temel avantajlarından bazıları şunlardır:

1. Gelişmiş Ölçeklenebilirlik: Sunucusuz platformlar, tahsis edilen kaynakları gerçek zamanlı talebe göre otomatik olarak ölçeklendirerek, herhangi bir manuel müdahale veya altyapıya ek yatırım gerekmeden, yüksek trafikli uygulamaları ve hızlı büyümeyi desteklemeyi kolaylaştırır.

2. Maliyet Etkinliği: Kullanım başına ödeme fiyatlandırma modelleri ve ön taahhüt içermeyen sunucusuz çözümler, işletmelerin işletme giderlerini optimize etmesine ve kaynak israfını en aza indirmesine yardımcı olur. Bu fiyatlandırma modeli özellikle küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için faydalıdır.

3. Daha Hızlı Pazara Çıkış Süresi: Sunucusuz Mimari, geliştiricilerin uygulama geliştirme sürecini hızlandırmasına olanak tanır; çünkü artık sunucu yönetimi, kapasite planlaması ve altyapı bakımı için zaman harcamalarına gerek kalmaz. Bu, kuruluşların yeni ürün ve özellikleri pazara daha hızlı sunmasını sağlayarak önemli bir rekabet avantajı sağlar.

4. Basitleştirilmiş İşlemler: Sunucuları ve altyapıyı yönetme ihtiyacını ortadan kaldırarak geliştiriciler yalnızca uygulamalarının işlevselliğine ve kullanıcı deneyimine odaklanabilirler. Bu, üretkenliğin artmasına ve kolaylaştırılmış bir geliştirme sürecine yol açar.

5. Güvenlik ve Güvenilirlik: Sunucusuz platformlar, şifreleme, DDoS koruması ve otomatik yedekleme gibi yerleşik güvenlik özellikleri sunarak uygulamaların yaygın tehditlerden korunmasına yardımcı olur. Ek olarak, bu platformlar yüksek oranda yedekli mimarilere dayalı olup, altyapı arızalarında bile uygulama kullanılabilirliğini garanti eder.

AppMaster platformu bağlamında Sunucusuz Mimari, müşterilere veri modellerini görsel olarak oluşturmak, BP Designer aracılığıyla iş süreçlerini tasarlamak, REST API ve WSS endpoints ayarlamak ve drag-and-drop yöntemiyle ön uç kullanıcı arayüzü oluşturmak için gereken araçları ve ortamı sağlamak üzere kullanılır. drag-and-drop arayüzleri. AppMaster Go ile oluşturulmuş arka uç uygulamalarının, Vue3 çerçevesi ve JS/TS kullanılarak oluşturulan web uygulamalarının ve Kotlin, Android için Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI sunucu odaklı çerçevelere sahip mobil uygulamaların oluşturulmasını destekler.

Müşteriler uygulama tasarımlarından memnun kaldıklarında, AppMaster güçlü otomatik sistemi devreye girerek uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarında paketler (arka uç uygulamaları için) ve uygulamaları buluta dağıtır. . Tüm bu süreç AppMaster platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir ve müşterilerin yalnızca uygulamalarının tasarımına, işlevselliğine ve mantığına odaklanmasına olanak tanırken, altta yatan sunucu ve dağıtım karmaşıklıkları ortadan kaldırılmıştır.

Genel olarak Sunucusuz Mimari, yazılım geliştirme sürecini demokratikleştirerek onu önemli ölçüde daha hızlı, daha verimli ve daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getirdiği için No-Code geliştirme dünyasında önemli bir rol oynar. Her boyuttaki işletme, AppMaster gibi platformların sunduğu sunucusuz yaklaşımdan yararlanarak, sunucu yönetimi ve altyapı tedarikiyle ilgili geleneksel zorluklar hakkında endişelenmenize gerek kalmadan ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenli uygulamalar geliştirebilir.