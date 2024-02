IoT sem código

No-code IoT (Internet of Things) é um paradigma que permite que indivíduos ou organizações aproveitem o poder da tecnologia IoT sem exigir habilidades de codificação tradicionais. Essa abordagem simplifica o desenvolvimento e a implantação de soluções de IoT, tornando-as acessíveis a um público mais amplo, incluindo desenvolvedores cidadãos, analistas de negócios e especialistas de domínio. Com o advento de plataformas de desenvolvimento no-code como AppMaster, indivíduos e organizações agora podem criar aplicativos de IoT projetando visualmente seus modelos de dados, processos de negócios e interfaces de usuário sem a necessidade de amplo conhecimento de programação.

No contexto da IoT, as plataformas de desenvolvimento no-code fornecem uma variedade de recursos que permitem aos usuários criar soluções para coletar, analisar e visualizar dados de dispositivos IoT. Essas soluções podem incorporar vários componentes, como sensores, atuadores, armazenamento de dados, sistemas de processamento e análise e aplicativos voltados para o usuário. Ao aproveitar os recursos das plataformas no-code, as organizações podem minimizar o tempo e os recursos necessários para desenvolver e manter seus aplicativos de IoT e maximizar o retorno sobre o investimento ( ROI ) das iniciativas de IoT.

De acordo com uma pesquisa recente, espera-se que o mercado global de plataformas de desenvolvimento no-code cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28,1% de 2021 a 2028, atingindo um valor de $ 38,3 bilhões até 2028. Esse crescimento pode ser atribuído à crescente demanda por soluções de IoT em vários setores, à necessidade de um tempo de colocação no mercado mais rápido e à crescente popularidade dos desenvolvedores cidadãos. Ao simplificar o desenvolvimento de aplicativos de IoT e reduzir as barreiras de entrada, as plataformas no-code estão prontas para revolucionar a maneira como as organizações podem aproveitar as tecnologias de IoT.

Uma das principais vantagens das soluções de IoT no-code é a capacidade de acelerar o processo de desenvolvimento automatizando vários estágios, como coleta de requisitos, design, implementação e teste. As organizações podem se concentrar em seus principais objetivos de negócios e desenvolver aplicativos de IoT até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Além disso, as soluções no-code podem reduzir os custos de desenvolvimento em até três vezes, tornando a tecnologia IoT mais viável para empresas que operam com orçamentos limitados.

Outro benefício significativo da IoT no-code é a eliminação da dívida técnica. Ao regenerar os aplicativos do zero após cada modificação, as plataformas no-code como AppMaster, garantem que o aplicativo permaneça coerente e sustentável ao longo do tempo. Essa abordagem minimiza a probabilidade de problemas relacionados ao código legado, que podem ser difíceis de descobrir e resolver. Consequentemente, as organizações podem alcançar um maior grau de confiabilidade e flexibilidade em suas soluções de IoT.

As plataformas IoT No-code também podem promover uma maior colaboração entre diversas equipes dentro de uma organização. Ao capacitar usuários não técnicos a participar do processo de desenvolvimento, essas plataformas promovem um ambiente de trabalho mais inclusivo e colaborativo. Isso permite que as organizações aproveitem os conjuntos de habilidades e perspectivas exclusivos de seus funcionários, resultando em soluções de IoT mais criativas e eficazes.

Um excelente exemplo de solução IoT no-code é aquele que integra dispositivos IoT com sistemas de back-end para gerenciar seus dados. Usando uma plataforma como AppMaster, um usuário pode projetar visualmente um modelo de dados para armazenar dados de dispositivos IoT, criar processos de negócios para lidar com a ingestão de dados e configurar endpoints de API REST para recuperação de dados em tempo real. Para a interface do usuário, a plataforma fornece uma interface intuitiva drag-and-drop para projetar aplicativos da Web e móveis que exibem e interagem com os dados da IoT. Após a conclusão do projeto, AppMaster gera o código-fonte necessário, testa e implanta o aplicativo, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de desenvolvimento envolvidos.

No-code IoT é uma abordagem voltada para o futuro para o desenvolvimento de aplicativos IoT que aproveita o poder de plataformas no-code como AppMaster. Ele simplifica o processo de desenvolvimento, democratiza o acesso à tecnologia IoT e ajuda as organizações a alcançar resultados excelentes em termos de velocidade, economia e escalabilidade. Ao adotar a IoT no-code, as empresas, de startups a grandes empresas, podem realmente aproveitar o potencial da IoT e impulsionar a inovação, ao mesmo tempo em que reduzem sua dependência de talentos escassos em programação.