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Бескодовый IoT

15, авг. 2023

Интернет вещей No-code (Интернет вещей) — это парадигма, которая позволяет отдельным лицам или организациям использовать возможности технологии Интернета вещей , не требуя традиционных навыков программирования. Этот подход упрощает разработку и развертывание решений IoT, делая их доступными для более широкой аудитории, включая гражданских разработчиков, бизнес-аналитиков и экспертов в предметной области. С появлением платформ разработки no-code таких как AppMaster, отдельные лица и организации теперь могут создавать приложения IoT, визуально проектируя свои модели данных, бизнес-процессы и пользовательские интерфейсы без необходимости обширных знаний в области программирования.

В контексте Интернета вещей платформы разработки no-code предоставляют набор функций, которые позволяют пользователям создавать решения для сбора, анализа и визуализации данных с устройств Интернета вещей. Эти решения могут включать в себя различные компоненты, такие как датчики, исполнительные механизмы, системы хранения данных, обработки и анализа, а также приложения, ориентированные на пользователя. Используя возможности платформ no-code, организации могут минимизировать время и ресурсы, необходимые для разработки и обслуживания своих приложений IoT, и максимизировать возврат инвестиций ( ROI ) от инициатив IoT.

Согласно недавнему опросу, ожидается, что мировой рынок платформ для разработки no-code будет расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 28,1% в период с 2021 по 2028 год, достигнув к 2028 году стоимости в 38,3 миллиарда долларов. Этот рост можно объяснить к растущему спросу на решения IoT в различных отраслях, необходимости более быстрого выхода на рынок и растущей популярности гражданских разработчиков. Упрощая разработку приложений IoT и снижая барьеры для входа, платформы no-code способны произвести революцию в том, как организации могут использовать технологии IoT.

Одним из ключевых преимуществ решений IoT no-code является их способность ускорять процесс разработки за счет автоматизации нескольких этапов, таких как сбор требований, проектирование, внедрение и тестирование. Затем организации могут сосредоточиться на своих основных бизнес-целях и разрабатывать приложения IoT до 10 раз быстрее, чем традиционные методы. Кроме того, решения no-code могут снизить затраты на разработку до трех раз, что делает технологию IoT более доступной для предприятий с ограниченным бюджетом.

Еще одним важным преимуществом Интернета вещей no-code является устранение технического долга. Регенерируя приложения с нуля после каждой модификации, платформы no-code такие как AppMaster, гарантируют, что приложение останется согласованным и обслуживаемым с течением времени. Такой подход сводит к минимуму вероятность возникновения проблем, связанных с устаревшим кодом, которые бывает сложно обнаружить и устранить. Следовательно, организации могут достичь более высокой степени надежности и гибкости своих решений IoT.

Платформы IoT No-code также могут способствовать более тесному сотрудничеству между различными командами внутри организации. Предоставляя пользователям, не являющимся техническими специалистами, возможность участвовать в процессе разработки, эти платформы способствуют созданию более инклюзивной и совместной рабочей среды. Это позволяет организациям использовать уникальные наборы навыков и перспективы своих сотрудников, что приводит к созданию более творческих и эффективных решений IoT.

Отличным примером решения IoT no-code является решение, которое интегрирует устройства IoT с серверными системами для управления их данными. Используя такую ​​платформу, как AppMaster, пользователь может визуально проектировать модель данных для хранения данных устройств IoT, создавать бизнес-процессы для обработки приема данных и настраивать endpoints REST API для извлечения данных в режиме реального времени. Что касается пользовательского интерфейса, платформа предоставляет интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop для разработки веб-приложений и мобильных приложений, которые отображают данные IoT и взаимодействуют с ними. После завершения проектирования AppMaster генерирует необходимый исходный код, тестирует и развертывает приложение, что значительно сокращает время и усилия, затрачиваемые на разработку.

Интернет вещей No-code — это перспективный подход к разработке приложений для Интернета вещей, в котором используются возможности платформ no-code таких как AppMaster. Он упрощает процесс разработки, демократизирует доступ к технологии IoT и помогает организациям достигать выдающихся результатов с точки зрения скорости, экономичности и масштабируемости. Используя Интернет вещей no-code, предприятия, от стартапов до крупных предприятий, могут по-настоящему использовать потенциал Интернета вещей и внедрять инновации, одновременно уменьшая свою зависимость от дефицитных талантов программистов.

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