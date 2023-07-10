من هم Citizen Developers؟

المطورون المواطنون هم أفراد غير تقنيين يقومون بإنشاء تطبيقات أو حلول برمجية دون أي خبرة برمجية رسمية. إنهم يستفيدون من الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية لتصميم وبناء ونشر التطبيقات لحل مشاكل العمل وتحسين الكفاءة وتحسين تجربة المستخدم. يعكس مصطلح "مطور مواطن" فكرة تمكين الناس العاديين أو "المواطنين" للمساهمة في التحول الرقمي للمنظمات.

من خلال تزويد الموظفين غير التقنيين بأدوات تطوير سهلة الاستخدام ، يمكن للمؤسسات تسخير إبداع ومهارات جزء أكبر من قوتها العاملة لدفع الابتكار ونمو الأعمال. اكتسب مفهوم تنمية المواطن زخمًا ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوافر المتزايد للمنصات low-code no-code التي تمكن الأفراد ذوي الخبرة البرمجية المحدودة أو معدومة من إنشاء تطبيقات قوية. عملت هذه الأنظمة الأساسية على تبسيط تطوير التطبيقات ، مما جعلها أكثر سهولة وأسرع من أي وقت مضى.

دور المطورين المواطنين في تطوير التطبيقات الحديثة

في بيئة الأعمال التنافسية اليوم ، تبحث المؤسسات باستمرار عن طرق لتسريع تطوير التطبيقات وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف . فيما يلي الفوائد الرئيسية للمطورين المواطنين في تطوير التطبيقات الحديثة:

تسريع الابتكار

يستفيد مطورو المواطنون من الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code لبناء التطبيقات ونشرها بسرعة ، وبالتالي تسريع عملية تحويل الأفكار إلى حلول ملموسة. يساعد تسريع الابتكار المؤسسات على الاستجابة بشكل أسرع لتغيرات السوق والاستفادة من الفرص.

التنمية التعاونية

يؤدي تمكين المطورين المواطنين إلى خلق بيئة تطوير أكثر تعاونًا داخل المؤسسة. يمكن للموظفين من مختلف الإدارات والخلفيات المساهمة في عملية التطوير ، وتقديم أفكار ورؤى ووجهات نظر جديدة يمكن أن تؤدي إلى حلول أكثر إبداعًا وفعالية.

تقليل عبء العمل على المطورين التقليديين

من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات ، يتم تقليل الضغط على المطورين التقليديين. يتيح ذلك للمطورين المحترفين تركيز جهودهم على مشاريع أكثر تعقيدًا وأولويات إستراتيجية أخرى.

سد فجوة المهارات

يستمر الطلب على مهارات تطوير التطبيقات في تجاوز المعروض من المطورين المتاحين. من خلال تدريب المطورين المواطنين وتمكينهم داخل المؤسسة ، يمكن للشركات سد فجوة المهارات هذه ، مما يضمن امتلاكهم الموهبة اللازمة لتلبية احتياجاتهم التنموية.

تبسيط عمليات الأعمال

غالبًا ما يتمتع المطورون المواطنون بفهم عميق للعمليات التجارية ونقاط الضعف والمتطلبات داخل أقسامهم المحددة. تمكنهم هذه المعرفة من بناء حلول مصممة خصيصًا يمكنها تحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء والامتثال بشكل كبير.

الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / No-Code : العوامل التمكينية للمطورين المواطنين

ظهرت الأنظمة الأساسية Low-code no-code كعناصر تمكين أساسية للمطورين المواطنين ، حيث توفر لهم الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات بدون خبرة برمجية واسعة. تقدم هذه المنصات عادةً الميزات التالية:

الواجهة المرئية: غالبًا ما تستخدم الأنظمة الأساسية Low-code no-code واجهة مرئية ، مما يسمح للمطورين بتصميم تخطيطات التطبيقات ونماذج البيانات باستخدام وظيفة drag-and-drop . هذا النهج الحدسي يبسط بشكل كبير عملية التطوير ويجعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين.

غالبًا ما تستخدم الأنظمة الأساسية واجهة مرئية ، مما يسمح للمطورين بتصميم تخطيطات التطبيقات ونماذج البيانات باستخدام وظيفة . هذا النهج الحدسي يبسط بشكل كبير عملية التطوير ويجعلها في متناول المستخدمين غير التقنيين. المكونات المبنية مسبقًا: لتبسيط إنشاء التطبيقات بشكل أكبر والتخلص من الحاجة إلى ترميز مخصص ، توفر الأنظمة الأساسية low-code no-code المشفرة مكونات وقوالب مسبقة الصنع يمكن للمطورين دمجها بسهولة في تطبيقاتهم. يمكن أن تتضمن وظائف مثل مصادقة البيانات والتنقل واتصال API.

لتبسيط إنشاء التطبيقات بشكل أكبر والتخلص من الحاجة إلى ترميز مخصص ، توفر الأنظمة الأساسية المشفرة مكونات وقوالب مسبقة الصنع يمكن للمطورين دمجها بسهولة في تطبيقاتهم. يمكن أن تتضمن وظائف مثل مصادقة البيانات والتنقل واتصال API. أتمتة عمليات الأعمال: تتيح إمكانيات الأتمتة للمطورين المواطنين تصميم عمليات الأعمال وأتمتها وتحسينها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال تصميم سير العمل بشكل مرئي ، يمكن للمطورين دمج المنطق وإدارة البيانات والتحكم في الجوانب المختلفة لسلوك التطبيق.

تتيح إمكانيات الأتمتة للمطورين المواطنين تصميم عمليات الأعمال وأتمتها وتحسينها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال تصميم سير العمل بشكل مرئي ، يمكن للمطورين دمج المنطق وإدارة البيانات والتحكم في الجوانب المختلفة لسلوك التطبيق. تصميم سريع الاستجابة: تدعم العديد من الأنظمة الأساسية low-code no-code التصميم سريع الاستجابة خارج الصندوق ، مما يضمن أن التطبيقات سوف تتكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. يلغي هذا حاجة المطورين إلى إنشاء إصدارات مختلفة من التطبيق لمستخدمي الويب والجوال والجهاز اللوحي.

تدعم العديد من الأنظمة الأساسية التصميم سريع الاستجابة خارج الصندوق ، مما يضمن أن التطبيقات سوف تتكيف تلقائيًا مع أحجام الشاشات والأجهزة المختلفة. يلغي هذا حاجة المطورين إلى إنشاء إصدارات مختلفة من التطبيق لمستخدمي الويب والجوال والجهاز اللوحي. دعم التكامل: يعد التكامل مع الأنظمة الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات أمرًا ضروريًا لمعظم تطبيقات المؤسسة. غالبًا ما توفر الأنظمة الأساسية Low-code no-code موصلات مسبقة الإنشاء للبرامج الشائعة وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات ، مما يسهل على المطورين المواطنين دمج تطبيقاتهم مع الأنظمة الحالية.

أحد هذه الأنظمة الأساسية التي تلبي احتياجات المطورين المواطنين بنجاح هو AppMaster.io . يعد AppMaster نظامًا أساسيًا قويًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية باستخدام نماذج البيانات المرئية ووظيفة السحب والإفلات وأتمتة عمليات الأعمال. بمساعدة AppMaster ، يمكن للمطورين المواطنين إنتاج ونشر تطبيقات متنوعة بسرعة ، مما يضمن بقاء مؤسساتهم في طليعة الابتكار الرقمي.

فوائد تنمية المواطن في المنظمات

تنمية المواطن هو حافز قوي للمنظمات التي تسعى للنمو والابتكار. عندما يتمكن أعضاء الفريق غير التقنيين من الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code لإنشاء تطبيقات مخصصة ، تكون الفوائد كبيرة. فيما يلي بعض الطرق التي يساهم بها المواطنون المطورون في التحول المؤسسي:

تطوير ونشر أسرع للتطبيقات: باستخدام أدوات low-code وبدون تعليمات برمجية ، يمكن للمطورين المواطنين تسريع تطوير التطبيقات ونشرها ، مما يقلل الوقت المستغرق لتقديم الحلول إلى السوق. انخفاض تكلفة التطوير: يمكن أن يؤدي تمكين الموظفين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات إلى تقليل الاعتماد بشكل كبير على المطورين والمبرمجين ذوي المهارات العالية ، وبالتالي تقليل تكاليف التطوير الإجمالية. زيادة الابتكار والمرونة: نظرًا لأنه يمكن للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات جديدة وتكرارها وإطلاقها بسهولة باستخدام منصات no-code ومنصات low-code ، يمكن للمؤسسات التكيف بسرعة مع تغييرات السوق وإجراءات المنافسين ، مما يعزز ثقافة الابتكار المستمر. تحسين التعاون: تشجيع أعضاء الفريق غير التقنيين على المشاركة في نتائج تطوير التطبيقات في زيادة التعاون المشترك بين الوظائف ومشاركة المعرفة. وهذا بدوره يعزز بيئة عمل أكثر تماسكًا. موارد تكنولوجيا المعلومات المُحسَّنة: يمكن للمطورين المواطنين المساعدة في تخفيف عبء عمل فريق تكنولوجيا المعلومات عن طريق التعامل مع التطبيقات والتحسينات صغيرة الحجم ، مما يسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على مشاريع أكثر تعقيدًا وحيوية. مستخدمو الأعمال المتمكنون: يمنح المطورون المواطنون مستخدمي الأعمال القدرة على إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم وعملياتهم الفريدة ، مما يضمن كفاءة وفعالية أفضل عبر المؤسسة.

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يمكن للمنصات مثل AppMaster.io مساعدة المطورين المواطنين على جلب هذه الفوائد لمؤسساتهم من خلال أدوات التطوير no-code والواجهات المرئية والمكونات المبنية مسبقًا التي تبسط عملية تطوير التطبيقات وتسريعها.

قصص نجاح واقعية للمطورين المواطنين

اكتسبت تنمية المواطن زخمًا عبر مختلف الصناعات ، مما يمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء حلول مؤثرة وتحويل مؤسساتهم. فيما يلي بعض قصص النجاح الواقعية للمطورين المواطنين الذين حققوا نتائج مهمة:

الرعاية الصحية: أتاحت إحدى مؤسسات الرعاية الصحية لموظفيها غير الفنيين إنشاء تطبيق للهاتف المحمول لإدارة مواعيد المرضى والمتابعات. أدى هذا الحل إلى تقليل عبء العمل اليدوي بشكل كبير على موظفيها وزيادة رضا المرضى بشكل عام. التمويل: كانت شركة الخدمات المالية بحاجة إلى طريقة أفضل لمعالجة طلبات القروض. باستخدام نظام low-code ، أنشأ مطور مواطن داخل الشركة تطبيقًا مخصصًا للموافقة على القروض سهّل عملية التطبيق والموافقة ، مما أدى إلى معالجة أسرع للقرض وتجربة أفضل للعملاء. التعليم: مؤسسة تعليمية بحاجة إلى تحديث نظام إدارة الطلاب والموظفين. استخدم مطور مواطن داخل المؤسسة نظامًا no-code لبناء نظام إدارة جديد يعمل على أتمتة العديد من العمليات اليدوية ويحسن بشكل كبير كفاءة الموظفين ومشاركة الطلاب. البيع بالتجزئة: احتاج متجر البيع بالتجزئة إلى نظام إدارة المخزون لتقليل تناقضات المخزون وتوفير مستويات المخزون في الوقت الفعلي. استفاد مطور مواطن في الشركة من نظام low-code لإنشاء تطبيق مخصص لتتبع المخزون ، مما أدى إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل التناقضات في المخزون. التصنيع: واجهت شركة تصنيع تحديات في تتبع تقدم الإنتاج وتحديد الاختناقات. قام مطور مواطن داخل المؤسسة ببناء تطبيق مخصص لتتبع الإنتاج باستخدام نظام no-code ، مما يتيح شفافية أفضل وتحديد أسرع للاختناقات في عملية الإنتاج الخاصة به.

تسلط قصص النجاح هذه الضوء على قدرة المطورين المواطنين على قيادة التحول الرقمي عبر الصناعات وتمكين الشركات من خلال حلول مصممة خصيصًا.

اختيار الصحيحين No-Code وأدوات منخفضة التعليمات البرمجية

يمكن أن يؤدي تحديد النظام الأساسي الصحيح no-code أو low-code إلى إحداث فرق كبير للمطورين المواطنين الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير. عند تقييم الأدوات المحتملة ، ضع الاعتبارات التالية في الاعتبار:

سهولة الاستخدام: ابحث عن نظام أساسي به واجهة سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام تجعل من السهل على المستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات بدون تدريب مكثف أو منحنيات تعليمية. قابلية التوسع: اختر نظامًا أساسيًا يمكن توسيعه بسهولة لاستيعاب قواعد المستخدمين المتزايدة والتطبيقات المتزايدة التعقيد والمتطلبات المتطورة. هذا يضمن استدامة مشاريعك حيث تتغير احتياجات مؤسستك بمرور الوقت. قدرات النظام الأساسي: قم بتقييم مجموعة الميزات والوظائف التي توفرها المنصة ، مع التركيز على اختيار النظام الأساسي الذي يلبي متطلبات عملك المحددة. دعم التكامل: تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره قادر على التكامل مع أدوات وأنظمة البرامج الحالية لمؤسستك ، أو الأدوات المستقبلية التي قد ترغب في استخدامها. هذا يسهل التبادل السلس للبيانات ويحسن الكفاءة العامة. تسعير الاشتراك: ضع في اعتبارك الآثار المترتبة على تكلفة الأنظمة الأساسية المختلفة وازن الفوائد مقابل قيود ميزانيتك. تذكر أن الخيار الأغلى ليس دائمًا الخيار الأفضل ، ويجب أن توازن المنصة الأنسب بين الوظائف والقدرة على تحمل التكاليف. دعم العملاء: أخيرًا ، حدد النظام الأساسي الذي يقدم دعم العملاء لتقديم التوجيه والمساعدة أثناء الشروع في رحلة تنمية المواطن الخاصة بك.

يعد AppMaster.io مثالاً على نظام أساسي قوي no-code يدعم بشكل فعال المطورين المواطنين في إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. تمكّن واجهته المرئية وميزات drag-and-drop وإمكانيات أتمتة عمليات الأعمال المستخدمين من تطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة. بالإضافة إلى ذلك ، مع خيارات الاشتراك المتعددة ، AppMaster قابل للتكيف مع الاحتياجات والميزانيات التنظيمية المختلفة.

في الختام ، يمثل ظهور المطورين المواطنين تحولًا كبيرًا في البيئة الرقمية حيث يتولى المستخدمون غير التقنيين زمام تطوير التطبيقات. تعتبر المنصات No-code والمنصات low-code مثل AppMaster.io بمثابة عوامل تمكين لهذه الثورة ، وتمكين الأفراد والمؤسسات من اختراق حواجز التنمية التقليدية وإنشاء حلول مبتكرة وفعالة تؤدي إلى تأثير حقيقي على الأعمال.