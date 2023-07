O que são os Citizen Developers?

Os programadores cidadãos são indivíduos não técnicos que criam aplicações ou soluções de software sem qualquer conhecimento formal de programação. Utilizam plataformas de baixo código e sem código para conceber, construir e implementar aplicações para resolver problemas empresariais, melhorar a eficiência e melhorar a experiência do utilizador. O termo "programador cidadão" reflecte a ideia de capacitar as pessoas comuns, ou "cidadãos", para contribuírem para a transformação digital das organizações.

Ao equipar os funcionários não técnicos com ferramentas de desenvolvimento fáceis de utilizar, as organizações podem aproveitar a criatividade e as competências de uma maior parte da sua força de trabalho para impulsionar a inovação e o crescimento do negócio. O conceito de desenvolvimento do cidadão ganhou força, principalmente devido à crescente disponibilidade de plataformas low-code e no-code que permitem a indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em programação criar aplicações poderosas. Estas plataformas simplificaram o desenvolvimento de aplicações, tornando-o mais acessível e mais rápido do que nunca.

O papel dos programadores cidadãos no desenvolvimento moderno de aplicações

No atual ambiente empresarial competitivo, as organizações estão constantemente a procurar formas de acelerar o desenvolvimento de aplicações, melhorar a eficiência e reduzir os custos. Aqui estão os principais benefícios dos desenvolvedores cidadãos no desenvolvimento de aplicativos modernos:

Acelerar a inovação

Os programadores cidadãos tiram partido das plataformas no-code e low-code para criar e implementar rapidamente aplicações, acelerando assim o processo de transformação de ideias em soluções tangíveis. Esta aceleração da inovação ajuda as organizações a responderem mais rapidamente às mudanças do mercado e a capitalizarem as oportunidades.

Desenvolvimento colaborativo

Capacitar os cidadãos programadores cria um ambiente de desenvolvimento mais colaborativo dentro de uma organização. Funcionários de diferentes departamentos e origens podem contribuir para o processo de desenvolvimento, oferecendo novas ideias, percepções e perspectivas que podem levar a soluções mais criativas e eficazes.

Reduzir a carga de trabalho dos programadores tradicionais

Ao permitir que os utilizadores não técnicos criem aplicações, a pressão sobre os programadores tradicionais é reduzida. Isto permite que os programadores profissionais concentrem os seus esforços em projectos mais complexos e noutras prioridades estratégicas.

Colmatar o défice de competências

A procura de competências de desenvolvimento de aplicações continua a ultrapassar a oferta de programadores disponíveis. Ao formar e capacitar os programadores cidadãos dentro de uma organização, as empresas podem colmatar esta lacuna de competências, garantindo que têm o talento necessário para satisfazer as suas necessidades de desenvolvimento.

Simplificar os processos empresariais

Os programadores cidadãos têm frequentemente um conhecimento profundo dos processos empresariais, dos pontos problemáticos e dos requisitos dos seus departamentos específicos. Este conhecimento permite-lhes criar soluções personalizadas que podem melhorar significativamente a eficiência operacional, o serviço ao cliente e a conformidade.

Low-Code/No-Code Platforms: Os facilitadores dos programadores cidadãos

Low-code As plataformas de baixo código e no-code surgiram como os principais facilitadores dos cidadãos programadores, fornecendo-lhes as ferramentas necessárias para criar aplicações sem grandes conhecimentos de programação. Estas plataformas oferecem normalmente as seguintes características:

Interface visual: as plataformas Low-code e no-code utilizam frequentemente uma interface visual, que permite aos programadores conceberem layouts de aplicações e modelos de dados utilizando a funcionalidade drag-and-drop . Esta abordagem intuitiva simplifica significativamente o processo de desenvolvimento e torna-o acessível a utilizadores não técnicos.

as plataformas e utilizam frequentemente uma interface visual, que permite aos programadores conceberem layouts de aplicações e modelos de dados utilizando a funcionalidade . Esta abordagem intuitiva simplifica significativamente o processo de desenvolvimento e torna-o acessível a utilizadores não técnicos. Componentes pré-construídos: Para simplificar ainda mais a criação de aplicações e eliminar a necessidade de codificação personalizada, as plataformas low-code e no-code fornecem componentes e modelos pré-construídos que os programadores podem integrar facilmente nas suas aplicações. Estes podem incluir funções como a autenticação de dados, a navegação e a conetividade API.

Para simplificar ainda mais a criação de aplicações e eliminar a necessidade de codificação personalizada, as plataformas e fornecem componentes e modelos pré-construídos que os programadores podem integrar facilmente nas suas aplicações. Estes podem incluir funções como a autenticação de dados, a navegação e a conetividade API. Automatização de processos empresariais: As capacidades de automatização permitem que os programadores cidadãos modelem, automatizem e optimizem os processos empresariais sem escrever código. Ao conceber fluxos de trabalho visualmente, os programadores podem integrar lógica, gerir dados e controlar vários aspectos do comportamento da aplicação.

As capacidades de automatização permitem que os programadores cidadãos modelem, automatizem e optimizem os processos empresariais sem escrever código. Ao conceber fluxos de trabalho visualmente, os programadores podem integrar lógica, gerir dados e controlar vários aspectos do comportamento da aplicação. Design responsivo: Muitas plataformas low-code e no-code suportam um design reativo pronto a utilizar, garantindo que as aplicações se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã e dispositivos. Isto elimina a necessidade de os programadores criarem versões diferentes da aplicação para utilizadores da Web, de telemóveis e de tablets.

Muitas plataformas e suportam um design reativo pronto a utilizar, garantindo que as aplicações se adaptam automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã e dispositivos. Isto elimina a necessidade de os programadores criarem versões diferentes da aplicação para utilizadores da Web, de telemóveis e de tablets. Suporte de integração: A integração com sistemas externos e APIs é essencial para a maioria das aplicações empresariais. As plataformas Low-code e no-code fornecem frequentemente conectores pré-construídos para software, APIs e bases de dados populares, facilitando a integração das aplicações dos programadores cidadãos com os sistemas existentes.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Uma dessas plataformas, que atende com sucesso os programadores cidadãos, é a AppMaster.io. AppMaster é uma poderosa plataforma sem código que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis utilizando modelos de dados visuais, funcionalidade de arrastar e largar e automatização de processos empresariais. Com a ajuda de AppMaster, os cidadãos programadores podem produzir e implementar rapidamente várias aplicações, garantindo que as suas organizações se mantêm na vanguarda da inovação digital.

Benefícios do desenvolvimento do cidadão nas organizações

O desenvolvimento do cidadão é um poderoso catalisador para as organizações que procuram crescimento e inovação. Quando os membros não técnicos da equipa podem tirar partido das plataformas no-code e low-code para criar aplicações personalizadas, os benefícios são substanciais. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os desenvolvedores cidadãos contribuem para a transformação organizacional:

Desenvolvimento e implementação de aplicações mais rápidos: Com as ferramentas low-code e sem código, os cidadãos programadores podem acelerar o desenvolvimento e a implementação de aplicações, reduzindo o tempo necessário para colocar as soluções no mercado. Redução do custo de desenvolvimento: Permitir que o pessoal não técnico crie aplicações pode reduzir significativamente a dependência de programadores e programadores altamente qualificados, reduzindo assim os custos globais de desenvolvimento. Maior inovação e agilidade: Uma vez que os cidadãos programadores podem facilmente criar, iterar e lançar novas aplicações utilizando as plataformas no-code e low-code , as organizações podem adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e às acções da concorrência, promovendo uma cultura de inovação contínua. Melhoria da colaboração: Incentivar os membros não técnicos da equipa a participar no desenvolvimento de aplicações resulta numa maior colaboração multifuncional e na partilha de conhecimentos. Isto, por sua vez, promove um ambiente de trabalho mais coeso. Recursos de TI optimizados: Os programadores cidadãos podem ajudar a aliviar a carga de trabalho da equipa de TI, tratando de aplicações e melhorias de pequena escala, permitindo que os especialistas de TI se concentrem em projectos mais complexos e críticos. Utilizadores empresariais capacitados: Os programadores cidadãos dão aos utilizadores empresariais o poder de criar aplicações personalizadas adaptadas às suas necessidades e processos únicos, garantindo uma melhor eficiência e eficácia em toda a organização.

Plataformas como AppMaster.io podem ajudar os programadores cidadãos a trazer estes benefícios para as suas organizações através das suas ferramentas de desenvolvimento no-code, interfaces visuais e componentes pré-construídos que simplificam e aceleram o desenvolvimento de aplicações.

Histórias de sucesso reais de programadores cidadãos

O desenvolvimento do cidadão ganhou força em várias indústrias, capacitando os utilizadores não técnicos a criar soluções impactantes e a transformar as suas organizações. Aqui estão algumas histórias de sucesso reais de programadores cidadãos que alcançaram resultados significativos:

Cuidados de saúde: Uma organização de cuidados de saúde permitiu que o seu pessoal não técnico criasse uma aplicação móvel para gerir as consultas e o acompanhamento dos pacientes. Esta solução reduziu drasticamente a carga de trabalho manual do seu pessoal e aumentou a satisfação geral dos pacientes. Finanças: Uma empresa de serviços financeiros precisava de uma melhor forma de processar os pedidos de empréstimo. Utilizando uma plataforma low-code , um programador da empresa criou uma aplicação personalizada de aprovação de empréstimos que simplificou o processo de candidatura e aprovação, resultando num processamento de empréstimos mais rápido e numa melhor experiência do cliente. Educação: Uma instituição de ensino precisava de modernizar o seu sistema de gestão de estudantes e funcionários. Um cidadão programador da organização utilizou uma plataforma no-code para criar um novo sistema de gestão que automatizou vários processos manuais e melhorou significativamente a eficiência do pessoal e o envolvimento dos alunos. Retalho: Uma loja de retalho precisava de um sistema de gestão de inventário para reduzir as discrepâncias de stock e fornecer níveis de stock em tempo real. Um cidadão programador da empresa utilizou uma plataforma low-code para criar uma aplicação personalizada de controlo de inventário, o que resultou numa melhor eficiência da cadeia de fornecimento e na redução das discrepâncias de stock. Fabrico: Uma empresa de fabrico tinha dificuldades em acompanhar o progresso da produção e identificar estrangulamentos. Um programador cidadão da organização criou uma aplicação personalizada de acompanhamento da produção utilizando uma plataforma no-code , permitindo uma melhor transparência e uma identificação mais rápida dos estrangulamentos no seu processo de produção.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Estas histórias de sucesso destacam a capacidade dos cidadãos programadores para impulsionar a transformação digital em todos os sectores e capacitar as empresas com soluções à medida.

Escolher as ferramentas No-Code e Low-Code correctas

A seleção da plataforma no-code ou low-code certa pode fazer toda a diferença para os cidadãos programadores que procuram criar aplicações eficazes e escaláveis. Ao avaliar potenciais ferramentas, tenha em mente as seguintes considerações:

Facilidade de utilização: Procure uma plataforma que tenha uma interface intuitiva e de fácil utilização, que facilite a criação de aplicações por utilizadores não técnicos, sem formação extensiva ou curvas de aprendizagem. Escalabilidade: Escolha uma plataforma que possa ser facilmente expandida para acomodar bases de utilizadores crescentes, aplicações cada vez mais complexas e requisitos em evolução. Isto garante a sustentabilidade dos seus projectos à medida que as necessidades da sua organização mudam ao longo do tempo. Capacidades da plataforma: Avalie a gama de recursos e funcionalidades que uma plataforma oferece, com foco na seleção de uma plataforma que atenda aos seus requisitos comerciais específicos. Suporte de integração: Certifique-se de que a plataforma que escolher é capaz de se integrar com as ferramentas e sistemas de software existentes na sua organização ou com futuras ferramentas que possa vir a utilizar. Isto facilita a troca de dados sem problemas e melhora a eficiência geral. Preço da subscrição: Considere as implicações de custo das diferentes plataformas e pondere os benefícios em relação às suas restrições orçamentais. Lembre-se de que a opção mais cara nem sempre é a melhor e que a plataforma mais adequada deve equilibrar funcionalidade e acessibilidade. Apoio ao cliente: Finalmente, seleccione uma plataforma que ofereça apoio ao cliente para fornecer orientação e assistência à medida que embarca na sua viagem de desenvolvimento do cidadão.

AppMaster.io é um exemplo de uma poderosa plataforma no-code que apoia eficazmente os programadores cidadãos na criação de aplicações backend, web e móveis. A sua interface visual, as funcionalidades drag-and-drop e as capacidades de automatização de processos empresariais permitem aos utilizadores desenvolver aplicações de forma rápida e eficiente. Além disso, com várias opções de subscrição, o AppMaster é adaptável a várias necessidades e orçamentos organizacionais.

Em conclusão, a ascensão dos programadores cidadãos marca uma mudança significativa no ambiente digital, à medida que os utilizadores não técnicos tomam as rédeas do desenvolvimento de aplicações. No-code e low-code plataformas como AppMaster.io são facilitadoras desta revolução, permitindo que indivíduos e organizações ultrapassem as barreiras tradicionais do desenvolvimento e criem soluções inovadoras e eficazes que geram um impacto real no negócio.