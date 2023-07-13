ما هو Citizen Developer؟

المطور المواطن هو فرد يقوم بإنشاء حلول برمجية مخصصة لمؤسسته من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية أو منخفضة التعليمات البرمجية ، دون أن يكون لديه معرفة برمجية مسبقة. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين المستخدمين من إنشاء التطبيقات وتعديلها وصيانتها بصريًا ، بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية.

أدى ظهور المنصات التي لا تحتوي على كود / low-code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ، مما مكن المطورين المواطنين من المساهمة في جهود التحول الرقمي لمنظماتهم والاستجابة بسرعة لاحتياجات الأعمال. من خلال استخدام الواجهات المرئية والمكونات المبنية مسبقًا ، يمكن للمطورين المواطنين إنشاء التطبيقات وتكييفها وتحسينها لتلبية متطلبات محددة أو تبسيط العمليات ، كل ذلك بدون خبرة عميقة في الترميز.

يأتي المطورون المواطنون من خلفيات مختلفة ، بما في ذلك محللو الأعمال وخبراء المجال والمستخدمون المتميزون. إنها تسد الفجوة بين محترفي تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة غير التقنيين ، وتوفر حلول برمجية أكثر فاعلية يسهل الوصول إليها ومصممة خصيصًا لمؤسساتهم.

الدور الناشئ للمطورين المواطنين

نظرًا لأن الشركات تعتمد بشكل متزايد على الأدوات الرقمية لتظل قادرة على المنافسة ورشيقة ، فإن الطلب على حلول البرامج المخصصة ينمو بشكل كبير. ومع ذلك ، غالبًا ما تتضمن النماذج التقليدية لتطوير التطبيقات دورات تطوير طويلة وتكاليف عالية واعتمادًا على متخصصي تكنولوجيا المعلومات. استجابة لهذه التحديات ، ظهر دور المطورين المواطنين كمحرك رئيسي للتحول الرقمي في المؤسسات من جميع الأحجام. إنهم يشاركون في مهام مختلفة مثل تطوير التطبيقات الداخلية أو إنشاء نماذج أولية أو تحسين العمليات التجارية أو تنفيذ عمليات تكامل بين الأدوات المختلفة.

من خلال الاستفادة من إمكانيات الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود / low-code ، يمكنهم إنشاء ونشر تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسساتهم الخاصة. يتم دعم ظهور المطورين المواطنين أيضًا من خلال عدد متزايد من الموارد والتدريب والمبادرات المجتمعية ، مما يمكّن المزيد من الأفراد من التعلم واحتضان هذه الممارسة. نتيجة لذلك ، تدرك الشركات بشكل متزايد قيمة تمكين موظفيها من تطوير البرامج وتحديثها ، مما يؤدي إلى مؤسسات أكثر مرونة واستجابة وفعالية.

فوائد أن تصبح مطورًا مواطنًا

في تبني دور المطور المواطن ، يمكن للأفراد والمنظمات الاستفادة من المزايا التالية:

زيادة الاستقلالية: يمكن للمطورين المواطنين معالجة مجموعة واسعة من متطلبات العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل تكنولوجيا المعلومات. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتقليل الاعتماد على فرق تطوير البرامج المتخصصة.

يمكن للمطورين المواطنين معالجة مجموعة واسعة من متطلبات العمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى تدخل تكنولوجيا المعلومات. يؤدي ذلك إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتقليل الاعتماد على فرق تطوير البرامج المتخصصة. تحول أسرع: تم تصميم الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية / low-code من أجل التطوير السريع للتطبيقات ، مما يعني أنه يمكن للمطورين المواطنين تقديم الحلول بسرعة أكبر مقارنة بممارسات الترميز التقليدية. يمكن أن تكون هذه السرعة والرشاقة المتزايدة ميزة تنافسية كبيرة للمؤسسات.

تم تصميم الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية / من أجل التطوير السريع للتطبيقات ، مما يعني أنه يمكن للمطورين المواطنين تقديم الحلول بسرعة أكبر مقارنة بممارسات الترميز التقليدية. يمكن أن تكون هذه السرعة والرشاقة المتزايدة ميزة تنافسية كبيرة للمؤسسات. توفير التكاليف: من خلال السماح للمطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف تطوير البرامج وتقليل الحاجة إلى موارد التطوير الخارجية.

من خلال السماح للمطورين المواطنين بإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف تطوير البرامج وتقليل الحاجة إلى موارد التطوير الخارجية. ابتكار أكبر: تمكّن الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code المطورين المواطنين من تجربة الحلول الفريدة وتكرارها وتطويرها والتي قد لا تكون مجدية أو فعالة من حيث التكلفة باستخدام أساليب التطوير التقليدية. هذا يعزز بيئة الإبداع والابتكار بين مستخدمي الأعمال.

تمكّن الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / المطورين المواطنين من تجربة الحلول الفريدة وتكرارها وتطويرها والتي قد لا تكون مجدية أو فعالة من حيث التكلفة باستخدام أساليب التطوير التقليدية. هذا يعزز بيئة الإبداع والابتكار بين مستخدمي الأعمال. التعاون والإبداع المشترك: غالبًا ما يعمل المطورون المواطنون بشكل تعاوني مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة الآخرين ، مما يمكنهم من مشاركة خبراتهم في المجال والمساهمة بشكل مباشر في تطوير البرامج الحاسمة للأعمال. يعزز هذا التعاون متعدد الوظائف فهم متطلبات العمل ، مما يؤدي في النهاية إلى تطبيقات أفضل.

غالبًا ما يعمل المطورون المواطنون بشكل تعاوني مع متخصصي تكنولوجيا المعلومات وأصحاب المصلحة الآخرين ، مما يمكنهم من مشاركة خبراتهم في المجال والمساهمة بشكل مباشر في تطوير البرامج الحاسمة للأعمال. يعزز هذا التعاون متعدد الوظائف فهم متطلبات العمل ، مما يؤدي في النهاية إلى تطبيقات أفضل. التطوير الوظيفي: اكتساب المهارات والخبرات كمطور مواطن يمكن أن يفتح فرصًا وظيفية جديدة ويؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي. من خلال اكتساب فهم قوي للأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية / low-code وعملية تطوير البرامج ، يمكن للمطورين المواطنين التقدم في حياتهم المهنية وربما الانتقال إلى أدوار أكثر تخصصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات.

الأنظمة الأساسية No-Code ومنخفضة الرمز: القوة الدافعة

يمكن أن يُعزى الارتفاع الحاد في شعبية المطورين المواطنين إلى ظهور الأنظمة الأساسية no-code والمنصات low-code. عملت هذه الأنظمة الأساسية على تبسيط عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير ، مما سمح لغير المبرمجين بإنشاء حلول برمجية مخصصة بسرعة وكفاءة.

تم تصميم الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة ، مما يوفر بيئة مرئية وسحب وإفلات لإنشاء تطبيقات كاملة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من ناحية أخرى ، تتطلب الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية الحد الأدنى من الترميز لإنشاء التطبيقات ويمكن استخدامها من قبل المستخدمين الذين لديهم بعض الخلفية البرمجية.

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يلعب كلا النوعين من المنصات دورًا مهمًا في تسريع التحول الرقمي ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ، وتمكين مستخدمي الأعمال والموظفين غير التقنيين من تقديم التطبيقات بأنفسهم ، دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات. وقد أدى ذلك إلى تقصير الجداول الزمنية للتطوير وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والمزيد من الابتكار.

الميزات الرئيسية للمنصات التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض

عند تقييم الأنظمة الأساسية no-code low-code ، من الضروري مراعاة الميزات الرئيسية التي يمكن أن تعزز تجربة مطور المواطن:

سهولة الاستخدام: تعد واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام ومرئية أمرًا حيويًا للمطورين المواطنين ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة. يجب أن توفر المنصة قوالب ومكونات مسبقة الصنع لتسهيل تطوير التطبيقات بسرعة وسهولة.

تعد واجهة سهلة الاستخدام ومرئية أمرًا حيويًا للمطورين المواطنين ذوي الخبرة المحدودة في البرمجة. يجب أن توفر المنصة قوالب ومكونات مسبقة الصنع لتسهيل تطوير التطبيقات بسرعة وسهولة. قابلية التوسع: يجب أن تكون المنصة قادرة على التعامل مع متطلبات الأعمال التجارية المتنامية ودعم أحمال المستخدمين المتزايدة حيث تصبح التطبيقات أكثر تعقيدًا وشعبية.

يجب أن تكون المنصة قادرة على التعامل مع متطلبات الأعمال التجارية المتنامية ودعم أحمال المستخدمين المتزايدة حيث تصبح التطبيقات أكثر تعقيدًا وشعبية. إمكانات التكامل: يعد التكامل السلس مع الأنظمة الحالية وخدمات الجهات الخارجية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين سير العمل وتوسيع وظائف التطبيقات.

يعد التكامل السلس مع الأنظمة الحالية وخدمات الجهات الخارجية أمرًا بالغ الأهمية لتحسين سير العمل وتوسيع وظائف التطبيقات. الأمان: يجب أن تضمن المنصة أمان التطبيقات ، والحفاظ على أمان البيانات ، والحفاظ على الخصوصية ، وتلبية اللوائح الخاصة بالصناعة.

يجب أن تضمن المنصة أمان التطبيقات ، والحفاظ على أمان البيانات ، والحفاظ على الخصوصية ، وتلبية اللوائح الخاصة بالصناعة. أدوات التعاون: يعد التعاون الفعال بين أعضاء الفريق أمرًا مهمًا لإنشاء تطبيقات ناجحة. يمكن أن تؤدي ميزات الاتصال وإدارة المشروع والتحكم في الإصدار المضمنة إلى تحسين التعاون بشكل كبير.

يعد التعاون الفعال بين أعضاء الفريق أمرًا مهمًا لإنشاء تطبيقات ناجحة. يمكن أن تؤدي ميزات الاتصال وإدارة المشروع والتحكم في الإصدار المضمنة إلى تحسين التعاون بشكل كبير. دعم الأنظمة الأساسية المتعددة: يجب أن يوفر النظام الأساسي الجيد الذي لا يحتوي على رمز / low-code الدعم لإنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية ، مما يوفر مرونة أكبر في تلبية احتياجات العمل المختلفة.

AppMaster : حل شامل No-Code

AppMaster عبارة عن نظام أساسي رائع no-code ، قادر على توفير حلول تطوير شاملة للمطورين المواطنين. تعمل ميزاته القوية على تبسيط تطوير التطبيقات للخلفية والويب والجوال ، مما يسمح للمستخدمين بأخذ أفكارهم من المفهوم إلى الإكمال بسرعة وكفاءة. تتضمن بعض ميزات AppMaster البارزة ما يلي:

التصميم المرئي

drag-and-drop سهلة الاستخدام لكل من إنشاء منطق الأعمال وواجهة المستخدم على تبسيط عملية تطوير التطبيق.

إنشاء نموذج البيانات

نماذج بيانات التصميم المرئي (مخطط قاعدة البيانات) ، مما يجعل من السهل إنشاء تطبيقات قوية بأساس متين.

توليد العمليات التجارية

يسمح مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP) للمستخدمين بتحديد منطق العمليات المختلفة ، بينما تسهل REST API و WSS Endpoints توجيه البيانات وإدارتها بشكل سلس.

توافق النظام الأساسي

باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام Go وتطبيقات الويب باستخدام Vue3 وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Jetpack Compose أو SwiftUI.

قابلية التوسع

قم بإنشاء تطبيقات حقيقية باستخدام كود المصدر الفعلي وانشرها في حاويات أو في أماكن العمل ، مما يضمن قابلية تطوير ممتازة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الأحمال.

الديون الفنية الصفرية

يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تغيرت المتطلبات ، مما يلغي الديون التقنية ويحافظ على نظامك نظيفًا وفعالًا.

أداء سوق رائع

تم تمييز AppMaster بواسطة G2 كأداء عالي الأداء في فئات متعددة ، مثل منصات تطوير No-Code ، تطوير التطبيقات السريع (RAD) ، إدارة واجهة برمجة التطبيقات ، والمزيد.

خطط اشتراك مرنة

اختر من بين مجموعة متنوعة من الخطط التي تناسب احتياجاتك ، بما في ذلك الاشتراكات المجانية ، أو الاشتراكات على مستوى الدخول ، أو الأعمال ، أو المؤسسات لمستويات مختلفة من التخصيص والتحكم.

مع كل هذه الميزات وأكثر ، AppMaster يمكّن المطورين المواطنين بشكل لا مثيل له ، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات احترافية بسهولة ، بغض النظر عن تجربة التطوير الخاصة بهم. من خلال تسخير قوة AppMaster ، يمكنك إطلاق العنان لإمكانيات جديدة وتقديم حلول مبتكرة لمؤسستك.

مجموعة مهارات مطور المواطن ومسار النمو

يأتي المطورون المواطنون من خلفيات متنوعة ، مثل محللي الأعمال ومديري المشاريع ومستخدمي الأعمال الذين يتمتعون بالدهاء التكنولوجي وحريصون على حل المشكلات لأنفسهم وفرقهم. عادة ما يكون لديهم فهم قوي لعمليات واحتياجات وأهداف مؤسستهم. ومع ذلك ، هذا لا يعني بالضرورة أنهم يمتلكون مهارات برمجة متخصصة أو خبرة في تطوير البرمجيات. للنجاح كمطور مواطن ، تعتبر بعض المهارات والسمات غير الفنية بالغة الأهمية ، بما في ذلك:

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القدرة على حل المشكلات: تعد القدرة على تحديد المشكلات وتشخيصها ، ووضع استراتيجيات لحلها ، وتنفيذ الحلول بشكل فعال أمرًا أساسيًا للمطورين المواطنين.

تعد القدرة على تحديد المشكلات وتشخيصها ، ووضع استراتيجيات لحلها ، وتنفيذ الحلول بشكل فعال أمرًا أساسيًا للمطورين المواطنين. الإبداع والابتكار: يفكر المطورون المواطنون الناجحون خارج الصندوق لإنشاء حلول برمجية مخصصة تتعامل مع التحديات الفريدة لمنظمتهم.

يفكر المطورون المواطنون الناجحون خارج الصندوق لإنشاء حلول برمجية مخصصة تتعامل مع التحديات الفريدة لمنظمتهم. مهارات الاتصال الفعال: يضمن التحدث والكتابة بوضوح أن المطورين المواطنين يمكنهم التعبير عن أفكارهم ومتطلباتهم ، وتعزيز التعاون مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين.

يضمن التحدث والكتابة بوضوح أن المطورين المواطنين يمكنهم التعبير عن أفكارهم ومتطلباتهم ، وتعزيز التعاون مع أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين. العقلية التحليلية: يعد تحليل البيانات وتفسيرها ، بالإضافة إلى فهم أسباب وتأثيرات السيناريوهات المختلفة ، أمرًا ضروريًا للمطورين المواطنين ، الذين يتعين عليهم ترجمة متطلبات العمل إلى حلول برمجية وظيفية.

يعد تحليل البيانات وتفسيرها ، بالإضافة إلى فهم أسباب وتأثيرات السيناريوهات المختلفة ، أمرًا ضروريًا للمطورين المواطنين ، الذين يتعين عليهم ترجمة متطلبات العمل إلى حلول برمجية وظيفية. القدرة على التكيف: التكنولوجيا تتغير باستمرار ، ويجب أن يكون المطورون من المواطنين قادرين على التكيف لمواكبة التطورات الجديدة والدخول في الابتكار لمنظماتهم.

التكنولوجيا تتغير باستمرار ، ويجب أن يكون المطورون من المواطنين قادرين على التكيف لمواكبة التطورات الجديدة والدخول في الابتكار لمنظماتهم. نهج يركز على العملاء: يؤدي وضع المستخدمين النهائيين في الاعتبار وتصميم الحلول لاحتياجاتهم إلى تطبيقات أكثر نجاحًا وتأثيرًا.

يؤدي وضع المستخدمين النهائيين في الاعتبار وتصميم الحلول لاحتياجاتهم إلى تطبيقات أكثر نجاحًا وتأثيرًا. التدريب والشهادة : في حين أن الدرجات الرسمية في علوم الكمبيوتر أو الهندسة ليست مطلوبة للمطورين المواطنين ، فمن الحكمة الانخراط في بعض التعلم للتعرف على الأنظمة الأساسية no-code low-code . تقدم العديد من المنصات ، بما في ذلك AppMaster ، التدريب عبر الإنترنت والبرامج التعليمية والوثائق لمساعدتك على البدء وتطوير مهاراتك. توفر بعض الأنظمة الأساسية no-code أو low-code شهادات تثبت كفاءتك ويمكن أن تعزز مصداقيتك في سوق العمل. من خلال السعي للحصول على هذه الشهادات ، فإنك تشير إلى التزامك بالتعلم وتطبيق أحدث التقنيات لحل المشكلات داخل مؤسستك.

بصفتك مطورًا مواطنًا ، سيتأثر مسار نموك بتفانيك في التعلم والتجريب المستمر. ابدأ بإتقان النظام الأساسي الذي اخترته no-code أو نظام low-code ، وبناء مجموعة مهاراتك وتوسيعها كلما تقدمت.

الشروع في العمل كمطور مواطن

قد يكون الانطلاق في رحلة مطور مواطن مثير ومفيد. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لبدء الاستخدام والتنقل بنجاح في عالم التطوير no-code low-code:

اختر نظامًا أساسيًا: حدد نظامًا أساسيًا مناسبًا no-code أو نظام low-code يتوافق مع أهداف مؤسستك وتفضيلاتك الشخصية. ضع في اعتبارك إمكانات مثل سهولة الاستخدام وقابلية التوسع وسعة التكامل ودعم الأنظمة الأساسية المتعددة (الويب والجوال والخلفية). AppMaster هو أحد الحلول الشاملة no-code والتي تمكنك من إنشاء تطبيقات مختلفة دون معرفة مسبقة بالشفرة. تعلم الأساسيات: تعرف على النظام الأساسي الذي اخترته وواجهته والمفاهيم الأساسية من خلال الاطلاع على الوثائق المتاحة والبرامج التعليمية والموارد عبر الإنترنت. استكشف ميزاتها وإمكانياتها ، واكتسب فهمًا قويًا لكيفية إنشاء الحلول ونشرها. ابدأ صغيرًا: ابدأ بمشروع بسيط لتطبيق المهارات والمعرفة المكتسبة حديثًا. قد يكون هذا تطبيقًا داخليًا أو عملية تحسين لفريقك أو مؤسستك. يتيح لك البدء على نطاق صغير بناء الثقة وتحديد نقاط قوتك ومجالات التحسين وإنشاء أساس قوي للتعامل مع مشاريع أكثر تعقيدًا في المستقبل. طلب التعليقات: شارك الحلول الخاصة بك مع أعضاء فريقك والمشرفين وأصحاب المصلحة الآخرين. سيساعدك طلب التعليقات وتطبيقها بشكل بناء على تحسين الحلول وتسريع التعلم. من خلال فتح خطوط اتصال مع نظرائك ، فإنك تشجع على التعاون وتثري نموك كمطور مواطن. التكرار والتحسين: قم بتحسين تطبيقاتك باستمرار عن طريق تنقيحها بناءً على ملاحظات المستخدم والاحتياجات التنظيمية. تعلم من تجاربك ، ولا تتردد في تجربة التقنيات أو الميزات الجديدة المتاحة على نظامك الأساسي no-code أو low-code . وسّع آفاقك: بصفتك مطورًا مواطنًا ، لا تتوقف أبدًا عن التعلم. قم باستمرار بتوسيع مجموعة المهارات الخاصة بك واستكشاف مفاهيم جديدة في المساحة no-code low-code . تواصل مع المطورين المواطنين الآخرين ، واحضر ندوات عبر الإنترنت ، واستفد من المنتديات أو المجتمعات عبر الإنترنت للتعرف على اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات.

باتباع هذه الخطوات ، فأنت في طريقك إلى أن تصبح مطورًا مواطنًا ناجحًا ، وتمكينه من مواجهة التحديات التكنولوجية وإنشاء حلول مبتكرة لصالح مؤسستك. احتضن الرحلة وازدهر في هذا العالم الديناميكي سريع الخطى لتطوير التطبيقات no-code والتعليمات low-code.