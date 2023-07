Che cos'è un citizen developer?

Un citizen developer è una persona che crea soluzioni software personalizzate per la propria organizzazione sfruttando piattaforme no-code o low-code, senza avere conoscenze di programmazione pregresse. Queste piattaforme consentono agli utenti di costruire, modificare e mantenere le applicazioni in modo visivo, invece di scrivere codice.

L'ascesa delle piattaforme no-code/low-code ha democratizzato lo sviluppo del software, consentendo ai cittadini sviluppatori di contribuire agli sforzi di trasformazione digitale delle loro organizzazioni e di rispondere rapidamente alle esigenze aziendali. Utilizzando interfacce visive e componenti precostituiti, i citizen developer possono creare, adattare e migliorare le applicazioni per soddisfare requisiti specifici o snellire le operazioni, il tutto senza avere una profonda esperienza di codifica.

I citizen developer provengono da diversi background, tra cui analisti aziendali, esperti di dominio e power user. Colmano il divario tra i professionisti dell'IT e gli stakeholder non tecnici, fornendo soluzioni software più accessibili ed efficienti su misura per le loro organizzazioni.

Il ruolo emergente degli sviluppatori cittadini

Poiché le aziende si affidano sempre più agli strumenti digitali per rimanere competitive e agili, la domanda di soluzioni software personalizzate sta crescendo in modo esponenziale. Tuttavia, i modelli tradizionali di sviluppo delle applicazioni comportano spesso lunghi cicli di sviluppo, costi elevati e la dipendenza da specialisti IT. In risposta a queste sfide, il ruolo dei citizen developer è emerso come un fattore chiave della trasformazione digitale nelle organizzazioni di tutte le dimensioni. Essi sono coinvolti in diverse attività, come lo sviluppo di applicazioni interne, la creazione di prototipi, il miglioramento dei processi aziendali o l'implementazione di integrazioni tra strumenti diversi.

Sfruttando le funzionalità delle piattaforme no-code/low-code, possono creare e distribuire rapidamente applicazioni su misura per le esigenze specifiche delle loro organizzazioni. L'ascesa dei citizen developer è supportata anche da un numero crescente di risorse, formazione e iniziative comunitarie, che consentono a un maggior numero di individui di imparare e abbracciare questa pratica. Di conseguenza, le aziende riconoscono sempre più il valore di dare ai propri dipendenti la possibilità di sviluppare e aggiornare il software, dando vita a organizzazioni più agili, reattive ed efficaci.

Vantaggi di diventare uno sviluppatore cittadino

Abbracciando il ruolo del citizen developer, sia gli individui che le organizzazioni possono beneficiare dei seguenti vantaggi:

Maggiore autonomia: I citizen developer possono affrontare in modo indipendente un'ampia gamma di requisiti aziendali senza bisogno dell'intervento dell'IT. Questo accelera il processo decisionale e riduce la dipendenza dai team di sviluppo software specializzati.

Tempi più rapidi: Le piattaforme No-code/ low-code sono progettate per lo sviluppo rapido di applicazioni, il che significa che i cittadini sviluppatori possono fornire soluzioni più rapidamente rispetto alle pratiche di codifica tradizionali. Questa maggiore velocità e agilità può rappresentare un vantaggio competitivo significativo per le organizzazioni.

Risparmio sui costi: Consentendo ai cittadini sviluppatori di creare applicazioni scalabili, le organizzazioni possono risparmiare sui costi di sviluppo del software e ridurre al minimo la necessità di risorse di sviluppo esterne.

Maggiore innovazione: Le piattaforme no-code/ low-code consentono ai cittadini sviluppatori di sperimentare, iterare e sviluppare soluzioni uniche che potrebbero non essere fattibili o economicamente vantaggiose con i metodi di sviluppo tradizionali. Questo favorisce un ambiente di creatività e innovazione tra gli utenti aziendali.

Collaborazione e co-creazione: I citizen developer lavorano spesso in collaborazione con i professionisti dell'IT e altri stakeholder, consentendo loro di condividere le proprie competenze di dominio e di contribuire direttamente allo sviluppo di software business-critical. Questa collaborazione interfunzionale migliora la comprensione dei requisiti aziendali, portando in ultima analisi a migliori applicazioni.

Sviluppo della carriera: Acquisire competenze ed esperienze come citizen developer può aprire nuove opportunità di carriera e portare a una maggiore soddisfazione lavorativa. Acquisendo una solida conoscenza delle piattaforme no-code/ low-code e del processo di sviluppo del software, i citizen developer possono fare carriera e potenzialmente passare a ruoli IT più specializzati.

No-Code e piattaforme low-code: La forza trainante

Il forte aumento della popolarità dei citizen developer può essere attribuito all'emergere delle piattaforme no-code e low-code. Queste piattaforme hanno semplificato notevolmente il processo di sviluppo delle applicazioni, consentendo ai non programmatori di creare soluzioni software personalizzate in modo rapido ed efficiente.

Le piattaformeno-code sono progettate per utenti senza esperienza di programmazione e forniscono un ambiente visuale e drag-and-drop per creare applicazioni complete senza scrivere una sola riga di codice. Le piattaforme low-code, invece, richiedono una codifica minima per creare le applicazioni e possono essere utilizzate da utenti con un certo background di programmazione.

Entrambi i tipi di piattaforme svolgono un ruolo fondamentale nell'accelerare la trasformazione digitale, democratizzando lo sviluppo del software e consentendo agli utenti aziendali e al personale non tecnico di creare applicazioni autonomamente, senza affidarsi ai team IT. Ciò si è tradotto in tempi di sviluppo più brevi, riduzione dei costi, aumento dell'efficienza e maggiore innovazione.

Caratteristiche principali delle piattaforme No-Code/Low-Code

Quando si valutano le piattaforme no-code e low-code, è essenziale considerare le caratteristiche principali che possono migliorare l'esperienza del cittadino sviluppatore:

Facilità d'uso: Un'interfaccia facile da usare, visiva, drag-and-drop è fondamentale per i cittadini sviluppatori con una limitata esperienza di programmazione. La piattaforma dovrebbe offrire modelli e componenti precostituiti per facilitare lo sviluppo rapido e semplice delle applicazioni.

Un'interfaccia facile da usare, visiva, è fondamentale per i cittadini sviluppatori con una limitata esperienza di programmazione. La piattaforma dovrebbe offrire modelli e componenti precostituiti per facilitare lo sviluppo rapido e semplice delle applicazioni. Scalabilità: La piattaforma deve essere in grado di gestire le esigenze di aziende in crescita e di supportare carichi di utenti sempre maggiori, man mano che le applicazioni diventano più complesse e popolari.

La piattaforma deve essere in grado di gestire le esigenze di aziende in crescita e di supportare carichi di utenti sempre maggiori, man mano che le applicazioni diventano più complesse e popolari. Capacità di integrazione: La perfetta integrazione con i sistemi esistenti e i servizi di terze parti è fondamentale per ottimizzare i flussi di lavoro ed estendere le funzionalità delle applicazioni.

La perfetta integrazione con i sistemi esistenti e i servizi di terze parti è fondamentale per ottimizzare i flussi di lavoro ed estendere le funzionalità delle applicazioni. Sicurezza: La piattaforma deve garantire la sicurezza delle applicazioni, la protezione dei dati, il mantenimento della privacy e la conformità alle normative specifiche del settore.

La piattaforma deve garantire la sicurezza delle applicazioni, la protezione dei dati, il mantenimento della privacy e la conformità alle normative specifiche del settore. Strumenti di collaborazione: Una collaborazione efficace tra i membri del team è importante per creare applicazioni di successo. Le funzioni integrate di comunicazione, gestione dei progetti e controllo delle versioni possono migliorare notevolmente la collaborazione.

Una collaborazione efficace tra i membri del team è importante per creare applicazioni di successo. Le funzioni integrate di comunicazione, gestione dei progetti e controllo delle versioni possono migliorare notevolmente la collaborazione. Supporto multipiattaforma: Una buona piattaforma no-code/ low-code dovrebbe fornire il supporto per la creazione di applicazioni web, mobili e backend, garantendo una maggiore flessibilità nel rispondere alle diverse esigenze aziendali.

AppMaster: Una soluzione No-Code completa

AppMaster è una piattaforma no-code eccezionale, in grado di fornire soluzioni di sviluppo complete per i cittadini sviluppatori. Le sue potenti funzionalità semplificano lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, consentendo agli utenti di portare le loro idee dall'ideazione al completamento in modo rapido ed efficiente. Alcune delle caratteristiche di AppMaster includono:

Design visivo

Un'interfaccia facile da usare, drag-and-drop, per la creazione dell'interfaccia utente e della logica aziendale, semplifica il processo di sviluppo dell'applicazione.

Creazione di modelli di dati

La progettazione visiva dei modelli di dati (schema di database) semplifica la creazione di applicazioni potenti con una solida base.

Generazione di processi aziendali

Il designer visuale di processi aziendali (BP) consente agli utenti di definire la logica di vari processi, mentre le API REST e gli endpoint WSS facilitano l'instradamento e la gestione dei dati.

Compatibilità con la piattaforma

Utilizzando AppMaster, è possibile creare applicazioni backend con Go, applicazioni web con Vue3 e applicazioni mobili con Jetpack Compose o SwiftUI.

Scalabilità

Generate applicazioni reali con codice sorgente effettivo e distribuitele in container o on-premise, assicurando un'eccellente scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

Zero debiti tecnici

AppMaster rigenera le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano, eliminando il debito tecnico e mantenendo il sistema pulito ed efficiente.

Ottime prestazioni di mercato

AppMaster è stato classificato da G2 come High Performer in diverse categorie, come No-Code Development Platforms, Rapid Application Development (RAD), API Management e altre ancora.

Piani di abbonamento flessibili

Scegliete tra una varietà di piani per soddisfare le vostre esigenze, tra cui abbonamenti gratuiti, entry-level, business o enterprise per vari livelli di personalizzazione e controllo.

Grazie a tutte queste caratteristiche e ad altre ancora, AppMaster offre ai cittadini sviluppatori un'esperienza come nessun'altra piattaforma, consentendo loro di creare applicazioni di livello professionale con facilità, indipendentemente dalla loro esperienza di sviluppo. Sfruttando la potenza di AppMaster, è possibile sbloccare nuove possibilità e fornire soluzioni innovative alla propria organizzazione.

Set di competenze e percorso di crescita dello sviluppatore cittadino

I citizen developer provengono da ambienti diversi, come analisti aziendali, project manager e utenti aziendali, esperti di tecnologia e desiderosi di risolvere i problemi per se stessi e per i loro team. In genere hanno una solida conoscenza dei processi, delle esigenze e degli obiettivi della loro organizzazione. Tuttavia, questo non significa necessariamente che possiedano competenze specialistiche di programmazione o esperienza nello sviluppo di software. Per avere successo come sviluppatore cittadino, sono fondamentali alcune competenze e caratteristiche non tecniche, tra cui:

Attitudine alla risoluzione dei problemi: La capacità di identificare e diagnosticare i problemi, elaborare strategie per risolverli e implementare efficacemente le soluzioni è fondamentale per i citizen developer.

La capacità di identificare e diagnosticare i problemi, elaborare strategie per risolverli e implementare efficacemente le soluzioni è fondamentale per i citizen developer. Creatività e innovazione: Gli sviluppatori cittadini di successo pensano fuori dagli schemi per creare soluzioni software su misura che affrontino le sfide uniche della loro organizzazione.

Gli sviluppatori cittadini di successo pensano fuori dagli schemi per creare soluzioni software su misura che affrontino le sfide uniche della loro organizzazione. Capacità di comunicazione efficace: Parlare e scrivere in modo chiaro garantisce agli sviluppatori cittadini di esprimere le loro idee e i loro requisiti, favorendo la collaborazione con gli altri membri del team e le parti interessate.

Parlare e scrivere in modo chiaro garantisce agli sviluppatori cittadini di esprimere le loro idee e i loro requisiti, favorendo la collaborazione con gli altri membri del team e le parti interessate. Mentalità analitica: L'analisi e l'interpretazione dei dati, così come la comprensione delle cause e degli effetti dei vari scenari, sono essenziali per i citizen developer, che devono tradurre i requisiti aziendali in soluzioni software funzionali.

L'analisi e l'interpretazione dei dati, così come la comprensione delle cause e degli effetti dei vari scenari, sono essenziali per i citizen developer, che devono tradurre i requisiti aziendali in soluzioni software funzionali. Adattabilità: La tecnologia è in continua evoluzione e i citizen developer devono essere in grado di adattarsi per stare al passo con i nuovi sviluppi e introdurre innovazioni per le loro organizzazioni.

La tecnologia è in continua evoluzione e i citizen developer devono essere in grado di adattarsi per stare al passo con i nuovi sviluppi e introdurre innovazioni per le loro organizzazioni. Approccio incentrato sul cliente: Tenere a mente gli utenti finali e adattare le soluzioni alle loro esigenze porta ad applicazioni di maggior successo e impatto.

Tenere a mente gli utenti finali e adattare le soluzioni alle loro esigenze porta ad applicazioni di maggior successo e impatto. Formazione e certificazione: Sebbene non siano richieste lauree formali in informatica o ingegneria per i citizen developer, è saggio impegnarsi in un percorso di formazione per familiarizzare con le piattaforme no-code e low-code . Molte piattaforme, tra cui AppMaster , offrono formazione online, esercitazioni e documentazione per aiutarvi a iniziare e a sviluppare le vostre capacità. Alcune piattaforme no-code o low-code forniscono anche certificazioni che convalidano la vostra competenza e possono aumentare la vostra credibilità nel mercato del lavoro. Perseguendo tali certificazioni, si segnala il proprio impegno nell'apprendimento e nell'applicazione di tecnologie all'avanguardia per la risoluzione di problemi all'interno dell'organizzazione.

Come sviluppatore cittadino, il vostro percorso di crescita sarà influenzato dalla vostra dedizione all'apprendimento e alla sperimentazione continui. Iniziate con la padronanza della piattaforma no-code o low-code scelta, costruendo e ampliando le vostre competenze man mano che progredite.

Iniziare come sviluppatore cittadino

Intraprendere il viaggio da citizen developer può essere emozionante e gratificante. Ecco una guida passo passo per iniziare e navigare con successo nel mondo dello sviluppo di no-code e low-code:

Scegliere una piattaforma: Scegliere una piattaforma no-code o low-code adatta che sia in linea con gli obiettivi della propria organizzazione e con le proprie preferenze personali. Considerate funzionalità come la facilità d'uso, la scalabilità, la capacità di integrazione e il supporto di più piattaforme (web, mobile e backend). AppMaster è una soluzione no-code completa che consente di creare varie applicazioni senza conoscenze preliminari di codifica. Imparare le basi: Familiarizzate con la piattaforma scelta, con la sua interfaccia e con i concetti sottostanti consultando la documentazione, le esercitazioni e le risorse online disponibili. Esplorate le sue caratteristiche e le sue capacità, ottenendo una solida padronanza di come costruire e distribuire le soluzioni. Iniziare in piccolo: iniziare con un progetto semplice per applicare le competenze e le conoscenze appena acquisite. Potrebbe trattarsi di un'applicazione interna o di un miglioramento del processo per il vostro team o la vostra organizzazione. Iniziare in piccolo vi permette di acquisire fiducia, di identificare i vostri punti di forza e le aree di miglioramento e di creare una solida base per affrontare progetti più complessi in futuro. Cercate un feedback: Condividete le vostre soluzioni con i membri del team, i supervisori e le altre parti interessate. Richiedere un feedback e applicarlo in modo costruttivo vi aiuterà a perfezionare le vostre soluzioni e ad accelerare il vostro apprendimento. Aprendo linee di comunicazione con i vostri colleghi, incoraggerete la collaborazione e arricchirete la vostra crescita come citizen developer. Iterare e migliorare: Migliorate continuamente le vostre applicazioni affinandole in base al feedback degli utenti e alle esigenze dell'organizzazione. Imparate dalle vostre esperienze e non esitate a sperimentare nuove tecniche o funzionalità disponibili sulla piattaforma no-code o low-code . Espandete i vostri orizzonti: Come sviluppatore cittadino, non smettete mai di imparare. Ampliate continuamente il vostro bagaglio di competenze ed esplorate nuovi concetti nello spazio no-code e low-code . Create una rete di contatti con altri sviluppatori cittadini, partecipate a webinar e sfruttate i forum o le comunità online per conoscere le tendenze e le best practice del settore.

Seguendo questi passaggi, sarete sulla buona strada per diventare un citizen developer di successo, in grado di affrontare le sfide tecnologiche e creare soluzioni innovative a beneficio della vostra organizzazione. Abbracciate il viaggio e prosperate in questo mondo dinamico e frenetico dello sviluppo di applicazioni no-code e low-code.