O que é um Citizen Developer?

Um programador cidadão é um indivíduo que cria soluções de software personalizadas para a sua organização, tirando partido de plataformas sem código ou de baixo código, sem ter conhecimentos prévios de programação. Estas plataformas permitem aos utilizadores criar, modificar e manter aplicações visualmente, em vez de escreverem código.

A ascensão das plataformas no-code/low-code democratizou o desenvolvimento de software, permitindo que os programadores cidadãos contribuam para os esforços de transformação digital das suas organizações e respondam rapidamente às necessidades empresariais. Ao utilizar interfaces visuais e componentes pré-construídos, os cidadãos programadores podem criar, adaptar e melhorar aplicações para satisfazer requisitos específicos ou simplificar operações, tudo isto sem conhecimentos profundos de codificação.

Os programadores cidadãos têm várias origens, incluindo analistas empresariais, especialistas no domínio e utilizadores avançados. Fazem a ponte entre os profissionais de TI e os intervenientes não técnicos, fornecendo soluções de software mais acessíveis e eficientes, adaptadas às suas organizações.

O papel emergente dos programadores cidadãos

Como as empresas dependem cada vez mais de ferramentas digitais para se manterem competitivas e ágeis, a procura de soluções de software personalizadas está a crescer exponencialmente. No entanto, os modelos tradicionais de desenvolvimento de aplicações envolvem frequentemente ciclos de desenvolvimento longos, custos elevados e uma dependência de especialistas em TI. Em resposta a estes desafios, o papel dos programadores cidadãos surgiu como um fator-chave da transformação digital em organizações de todas as dimensões. Estão envolvidos em várias tarefas, como o desenvolvimento de aplicações internas, a criação de protótipos, a melhoria dos processos empresariais ou a implementação de integrações entre diferentes ferramentas.

Ao tirar partido das capacidades das plataformas no-code/low-code, podem criar e implementar rapidamente aplicações adaptadas às necessidades específicas das suas organizações. O aumento do número de cidadãos programadores é também apoiado por um número crescente de recursos, formação e iniciativas comunitárias, permitindo que mais pessoas aprendam e adoptem esta prática. Como resultado, as empresas estão a reconhecer cada vez mais o valor de capacitar os seus funcionários para desenvolverem e actualizarem software, resultando em organizações mais ágeis, receptivas e eficazes.

Benefícios de se tornar um desenvolvedor cidadão

Ao adotar o papel de programador cidadão, tanto os indivíduos como as organizações podem beneficiar das seguintes vantagens:

Maior autonomia: Os cidadãos programadores podem abordar de forma independente uma vasta gama de requisitos comerciais sem a necessidade de intervenção de TI. Isto acelera o processo de tomada de decisão e reduz a dependência de equipas de desenvolvimento de software especializadas.

As plataformas No-code/ low-code são concebidas para o desenvolvimento rápido de aplicações, o que significa que os cidadãos programadores podem fornecer soluções mais rapidamente em comparação com as práticas tradicionais de codificação. Esta maior velocidade e agilidade pode ser uma vantagem competitiva significativa para as organizações.

Redução de custos: Ao permitir que os cidadãos programadores criem aplicações escaláveis, as organizações podem poupar nos custos de desenvolvimento de software e minimizar a necessidade de recursos de desenvolvimento externos.

Maior inovação: As plataformas No-code/ low-code permitem aos cidadãos programadores experimentar, iterar e desenvolver soluções únicas que podem não ser viáveis ou rentáveis utilizando métodos de desenvolvimento tradicionais. Isto promove um ambiente de criatividade e inovação entre os utilizadores empresariais.

Colaboração e co-criação: Os programadores cidadãos trabalham frequentemente em colaboração com profissionais de TI e outras partes interessadas, permitindo-lhes partilhar os seus conhecimentos especializados e contribuir diretamente para o desenvolvimento de software crítico para a empresa. Esta colaboração multifuncional melhora a compreensão dos requisitos da empresa, conduzindo, em última análise, a melhores aplicações.

Desenvolvimento de carreira: A aquisição de competências e experiências como programador cidadão pode abrir novas oportunidades de carreira e conduzir a uma maior satisfação profissional. Ao adquirirem uma forte compreensão das plataformas sem código/ low-code e do processo de desenvolvimento de software, os cidadãos programadores podem progredir nas suas carreiras e potencialmente fazer a transição para funções de TI mais especializadas.

No-Code e plataformas de baixo código: A força motriz

O aumento acentuado da popularidade dos desenvolvedores cidadãos pode ser atribuído ao surgimento das plataformas no-code e low-code. Estas plataformas simplificaram significativamente o processo de desenvolvimento de aplicações, permitindo que não-programadores criem soluções de software personalizadas de forma rápida e eficiente.

As plataformassem código são concebidas para utilizadores sem experiência de programação, proporcionando um ambiente visual de arrastar e largar para criar aplicações completas sem escrever uma única linha de código. As plataformas de baixo código, por outro lado, requerem um mínimo de codificação para criar aplicações e podem ser utilizadas por utilizadores com alguma experiência em programação.

Ambos os tipos de plataformas desempenham um papel fundamental na aceleração da transformação digital, democratizando o desenvolvimento de software e capacitando os utilizadores empresariais e o pessoal não técnico para criarem aplicações por si próprios, sem dependerem das equipas de TI. Isto resultou em prazos de desenvolvimento mais curtos, custos reduzidos, maior eficiência e mais inovação.

Principais características das plataformas sem código/baixo código

Ao avaliar as plataformas no-code e low-code, é essencial considerar os principais recursos que podem melhorar a experiência do desenvolvedor cidadão:

Facilidade de utilização: Uma interface fácil de utilizar, visual e drag-and-drop é vital para os cidadãos programadores com pouca experiência em programação. A plataforma deve oferecer modelos e componentes pré-construídos para facilitar o desenvolvimento rápido e fácil de aplicações.

Uma interface fácil de utilizar, visual e é vital para os cidadãos programadores com pouca experiência em programação. A plataforma deve oferecer modelos e componentes pré-construídos para facilitar o desenvolvimento rápido e fácil de aplicações. Escalabilidade: A plataforma deve ser capaz de responder às exigências das empresas em crescimento e suportar o aumento do número de utilizadores à medida que as aplicações se tornam mais complexas e populares.

A plataforma deve ser capaz de responder às exigências das empresas em crescimento e suportar o aumento do número de utilizadores à medida que as aplicações se tornam mais complexas e populares. Capacidades de integração: A integração perfeita com sistemas existentes e serviços de terceiros é crucial para otimizar os fluxos de trabalho e alargar a funcionalidade das aplicações.

A integração perfeita com sistemas existentes e serviços de terceiros é crucial para otimizar os fluxos de trabalho e alargar a funcionalidade das aplicações. Segurança: A plataforma deve garantir a segurança das aplicações, mantendo os dados seguros, mantendo a privacidade e cumprindo os regulamentos específicos do sector.

A plataforma deve garantir a segurança das aplicações, mantendo os dados seguros, mantendo a privacidade e cumprindo os regulamentos específicos do sector. Ferramentas de colaboração: A colaboração eficaz entre os membros da equipa é importante para criar aplicações de sucesso. As funcionalidades incorporadas de comunicação, gestão de projectos e controlo de versões podem melhorar significativamente a colaboração.

A colaboração eficaz entre os membros da equipa é importante para criar aplicações de sucesso. As funcionalidades incorporadas de comunicação, gestão de projectos e controlo de versões podem melhorar significativamente a colaboração. Suporte multiplataforma: Uma boa plataforma no-code/ low-code deve oferecer suporte para a criação de aplicações Web, móveis e de back-end, proporcionando maior flexibilidade na resposta a várias necessidades comerciais.

AppMaster: Uma solução abrangente para No-Code

O AppMaster é uma excelente plataforma no-code, capaz de fornecer soluções de desenvolvimento abrangentes para desenvolvedores cidadãos. As suas poderosas funcionalidades simplificam o desenvolvimento de aplicações para backend, web e móveis, permitindo aos utilizadores levar as suas ideias do conceito à conclusão de forma rápida e eficiente. Algumas das características notáveis de AppMaster incluem:

Design visual

Uma interface drag-and-drop de fácil utilização para a criação da interface do utilizador e da lógica comercial simplifica o processo de desenvolvimento de aplicações.

Criação de modelos de dados

Desenhe visualmente modelos de dados (esquema de base de dados), tornando simples a criação de aplicações poderosas com uma base sólida.

Geração de processos empresariais

O designer visual de processos empresariais (BP) permite aos utilizadores definir a lógica de vários processos, enquanto a API REST e os pontos finais WSS facilitam o encaminhamento e a gestão de dados.

Compatibilidade de plataformas

Utilizando AppMaster, pode criar aplicações de backend com Go, aplicações Web com Vue3 e aplicações móveis com Jetpack Compose ou SwiftUI.

Escalabilidade

Gere aplicações reais com código-fonte real e implante-as em contêineres ou no local, garantindo excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga.

Zero dívida técnica

AppMaster Gera novamente aplicações a partir do zero sempre que os requisitos mudam, eliminando a dívida técnica e mantendo o seu sistema limpo e eficiente.

Excelente desempenho no mercado

AppMaster O G2 tem sido apresentado pelo G2 como um High Performer em várias categorias, como No-Code Plataformas de desenvolvimento, Desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), Gerenciamento de API e muito mais.

Planos de subscrição flexíveis

Escolha entre uma variedade de planos que se adequam às suas necessidades, incluindo subscrições gratuitas, de nível básico, comerciais ou empresariais para vários níveis de personalização e controlo.

Com todas estas funcionalidades e muito mais, o AppMaster capacita os programadores cidadãos como nenhuma outra plataforma, permitindo-lhes criar aplicações de nível profissional com facilidade, independentemente da sua experiência de desenvolvimento. Ao aproveitar o poder de AppMaster, pode desbloquear novas possibilidades e fornecer soluções inovadoras para a sua organização.

Conjunto de competências e percurso de crescimento do Citizen Developer

Os programadores cidadãos têm diversas origens, como analistas empresariais, gestores de projectos e utilizadores empresariais com conhecimentos técnicos e vontade de resolver problemas para si próprios e para as suas equipas. Normalmente têm uma sólida compreensão dos processos, necessidades e objectivos da sua organização. No entanto, isto não significa necessariamente que possuam competências de programação especializadas ou conhecimentos em desenvolvimento de software. Para ter sucesso como um desenvolvedor cidadão, certas habilidades e características não técnicas são cruciais, incluindo:

Aptidão para a resolução de problemas: A capacidade de identificar e diagnosticar problemas, conceber estratégias para os resolver e implementar soluções de forma eficaz é fundamental para os cidadãos programadores.

A capacidade de identificar e diagnosticar problemas, conceber estratégias para os resolver e implementar soluções de forma eficaz é fundamental para os cidadãos programadores. Criatividade e inovação: Os cidadãos programadores bem sucedidos pensam de forma inovadora para criar soluções de software personalizadas que respondam aos desafios específicos da sua organização.

Os cidadãos programadores bem sucedidos pensam de forma inovadora para criar soluções de software personalizadas que respondam aos desafios específicos da sua organização. Competências de comunicação eficazes: Falar e escrever com clareza garante que os cidadãos programadores possam expressar as suas ideias e requisitos, promovendo a colaboração com outros membros da equipa e partes interessadas.

Falar e escrever com clareza garante que os cidadãos programadores possam expressar as suas ideias e requisitos, promovendo a colaboração com outros membros da equipa e partes interessadas. Mentalidade analítica: A análise e interpretação de dados, bem como a compreensão das causas e efeitos de vários cenários, são essenciais para os cidadãos programadores, que devem traduzir os requisitos comerciais em soluções de software funcionais.

A análise e interpretação de dados, bem como a compreensão das causas e efeitos de vários cenários, são essenciais para os cidadãos programadores, que devem traduzir os requisitos comerciais em soluções de software funcionais. Adaptabilidade: A tecnologia está em constante mudança e os cidadãos programadores devem ser adaptáveis para acompanharem os novos desenvolvimentos e introduzirem inovação nas suas organizações.

A tecnologia está em constante mudança e os cidadãos programadores devem ser adaptáveis para acompanharem os novos desenvolvimentos e introduzirem inovação nas suas organizações. Abordagem centrada no cliente: Ter em mente os utilizadores finais e adaptar as soluções às suas necessidades conduz a aplicações mais bem sucedidas e com maior impacto.

Ter em mente os utilizadores finais e adaptar as soluções às suas necessidades conduz a aplicações mais bem sucedidas e com maior impacto. Formação e certificação: Apesar de não serem necessários diplomas formais em ciências informáticas ou engenharia para os programadores cidadãos, é aconselhável fazer alguma aprendizagem para se familiarizar com as plataformas no-code e low-code . Muitas plataformas, incluindo AppMaster , oferecem formação em linha, tutoriais e documentação para o ajudar a começar e a desenvolver as suas competências. Algumas plataformas no-code ou low-code também fornecem certificações que validam a sua proficiência e podem aumentar a sua credibilidade no mercado de trabalho. Ao obter essas certificações, está a mostrar o seu empenho em aprender e aplicar tecnologia de ponta para resolver problemas na sua organização.

Como programador cidadão, o seu percurso de crescimento será influenciado pela sua dedicação à aprendizagem e experimentação contínuas. Comece por dominar a sua plataforma no-code ou low-code escolhida, criando e expandindo o seu conjunto de competências à medida que progride.

Começar a trabalhar como programador cidadão

Embarcar na viagem de um programador cidadão pode ser emocionante e gratificante. Aqui está um guia passo a passo para começar e navegar com sucesso no mundo do desenvolvimento no-code e low-code:

Escolher uma plataforma: Seleccione uma plataforma no-code ou low-code adequada que se alinhe com os objectivos da sua organização e com as suas preferências pessoais. no-code Considere recursos como facilidade de uso, escalabilidade, capacidade de integração e suporte para várias plataformas (Web, móvel e back-end). AppMaster é uma solução abrangente que permite criar vários aplicativos sem conhecimento prévio de codificação. Aprenda o básico: Familiarize-se com a plataforma escolhida, a respectiva interface e os conceitos subjacentes, consultando a documentação, os tutoriais e os recursos online disponíveis. Explore as suas características e capacidades, obtendo uma forte compreensão de como pode criar e implementar soluções. Comece com pouco: comece com um projeto simples para aplicar as suas competências e conhecimentos recém-adquiridos. Pode ser uma aplicação interna ou uma melhoria de processo para a sua equipa ou organização. Começar com um projeto pequeno permite-lhe ganhar confiança, identificar os seus pontos fortes e as áreas a melhorar e criar uma base sólida para enfrentar projectos mais complexos no futuro. Procure feedback: Partilhe as suas soluções com os membros da sua equipa, supervisores e outras partes interessadas. Pedir feedback e aplicá-lo de forma construtiva ajudá-lo-á a aperfeiçoar as suas soluções e a acelerar a sua aprendizagem. Ao abrir linhas de comunicação com os seus pares, está a incentivar a colaboração e a enriquecer o seu crescimento enquanto cidadão programador. Iterar e melhorar: Melhore continuamente as suas aplicações, aperfeiçoando-as com base no feedback dos utilizadores e nas necessidades organizacionais. Aprenda com as suas experiências e não hesite em experimentar novas técnicas ou funcionalidades disponíveis na sua plataforma no-code ou low-code . Expanda os seus horizontes: Enquanto cidadão programador, nunca pare de aprender. Alargue continuamente o seu conjunto de competências e explore novos conceitos no espaço no-code e low-code . Estabeleça contactos com outros criadores de cidadãos, participe em seminários Web e tire partido de fóruns ou comunidades em linha para conhecer as tendências e as melhores práticas do sector.

Ao seguir estes passos, estará no bom caminho para se tornar um programador cidadão de sucesso, com capacidade para enfrentar desafios tecnológicos e criar soluções inovadoras para beneficiar a sua organização. Abrace a jornada e prospere neste mundo dinâmico e acelerado do desenvolvimento de aplicações no-code e low-code.