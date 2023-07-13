什么是公民开发者？

公民开发者是指利用无代码或低代码平台为其组织创建定制软件解决方案的个人，无需具备编程知识。这些平台使用户能够以可视化方式构建、修改和维护应用程序，而无需编写代码。

无代码/low-code 平台的兴起实现了软件开发的民主化，使公民开发人员能够为组织的数字化转型做出贡献，并快速响应业务需求。通过利用可视化界面和预构建组件，公民开发者可以创建、调整和改进应用程序，以满足特定要求或简化操作，而这一切都不需要深厚的编码专业知识。

公民开发人员来自不同的背景，包括业务分析师、领域专家和高级用户。他们在IT专业人员和非技术利益相关者之间架起了一座桥梁，为他们的组织提供了更方便、更高效的软件解决方案。

公民开发者的新兴角色

随着企业越来越依赖数字化工具来保持竞争力和敏捷性，对定制软件解决方案的需求也呈指数级增长。然而，传统的应用开发模式往往涉及漫长的开发周期、高昂的成本以及对IT专家的依赖。为了应对这些挑战，公民开发者的角色已经成为各种规模企业数字化转型的关键驱动力。他们参与各种任务，如开发内部应用、创建原型、改进业务流程或实现不同工具之间的集成。

通过利用无代码/low-code 平台的功能，他们可以快速创建和部署符合其组织特定需求的应用程序。越来越多的资源、培训和社区活动也为公民开发者的崛起提供了支持，使更多的人能够学习和接受这种做法。因此，企业越来越认识到授权员工开发和更新软件的价值，从而使组织更加敏捷、反应更快、效率更高。

成为公民开发者的好处

在接受公民开发者角色的过程中，个人和组织都可以从以下优势中获益：

提高自主性： 公民开发者可以独立解决各种业务需求，无需IT干预。这加快了决策过程，减少了对专业软件开发团队的依赖。

公民开发者可以独立解决各种业务需求，无需IT干预。这加快了决策过程，减少了对专业软件开发团队的依赖。 更快的周转： 无代码/ low-code 平台专为快速应用开发而设计，这意味着与传统的编码实践相比，公民开发人员可以更快地交付解决方案。这种速度和灵活性的提高可以为企业带来显著的竞争优势。

无代码/ 平台专为快速应用开发而设计，这意味着与传统的编码实践相比，公民开发人员可以更快地交付解决方案。这种速度和灵活性的提高可以为企业带来显著的竞争优势。 节约成本： 通过允许公民开发者创建可扩展的应用程序，企业可以节省软件开发成本，并最大限度地减少对外部开发资源的需求。

通过允许公民开发者创建可扩展的应用程序，企业可以节省软件开发成本，并最大限度地减少对外部开发资源的需求。 更大的创新性： 无代码/ low-code 平台使公民开发者能够进行实验、迭代，并开发出独特的解决方案，而使用传统的开发方法可能并不可行或不具成本效益。这为企业用户营造了一个创造和创新的环境。

无代码/ 平台使公民开发者能够进行实验、迭代，并开发出独特的解决方案，而使用传统的开发方法可能并不可行或不具成本效益。这为企业用户营造了一个创造和创新的环境。 协作和共同创造： 公民开发人员经常与IT专业人员和其他利益相关者合作，使他们能够分享其领域专业知识，并直接为关键业务软件的开发做出贡献。这种跨职能的合作增强了对业务需求的理解，最终开发出更好的应用软件。

公民开发人员经常与IT专业人员和其他利益相关者合作，使他们能够分享其领域专业知识，并直接为关键业务软件的开发做出贡献。这种跨职能的合作增强了对业务需求的理解，最终开发出更好的应用软件。 职业发展：作为一名公民开发人员，获得技能和经验可以开辟新的职业机会，提高工作满意度。通过对无代码/ low-code 平台和软件开发流程的深入了解，公民开发者可以促进其职业发展，并有可能过渡到更专业的IT岗位。

No-Code 和低代码平台：驱动力

no-code 和low-code 平台的出现使公民开发者的受欢迎程度急剧上升。这些平台大大简化了应用程序开发流程，使非程序员也能快速高效地创建定制软件解决方案。

无代码平台专为没有编程经验的用户设计，提供可视化的拖放环境，无需编写一行代码即可创建完整的应用程序。另一方面，低代码平台只需编写最少的代码即可创建应用程序，具有一定编程背景的用户也可使用。

这两类平台在加速数字化转型、实现软件开发民主化、使企业用户和非技术人员无需依赖IT团队即可自行交付应用程序方面发挥着至关重要的作用。这缩短了开发时间，降低了成本，提高了效率，增加了创新。

无代码/低代码平台的主要特点

在评估no-code 和low-code 平台时，必须考虑能够提升公民开发者体验的关键功能：

易用性： 用户友好、可视化、 drag-and-drop ，这对编程经验有限的公民开发者来说至关重要。平台应提供预制模板和组件，以便快速、轻松地开发应用。

用户友好、可视化、 ，这对编程经验有限的公民开发者来说至关重要。平台应提供预制模板和组件，以便快速、轻松地开发应用。 可扩展性： 平台必须能够处理不断增长的业务需求，并在应用程序变得更加复杂和流行时支持更高的用户负载。

平台必须能够处理不断增长的业务需求，并在应用程序变得更加复杂和流行时支持更高的用户负载。 集成能力： 与现有系统和第三方服务的无缝集成对于优化工作流程和扩展应用功能至关重要。

与现有系统和第三方服务的无缝集成对于优化工作流程和扩展应用功能至关重要。 安全性： 平台应确保应用程序的安全性，保证数据安全，维护隐私，并满足特定行业的法规要求。

平台应确保应用程序的安全性，保证数据安全，维护隐私，并满足特定行业的法规要求。 协作工具： 团队成员之间的有效协作对于创建成功的应用程序非常重要。内置的通信、项目管理和版本控制功能可大大提高协作效率。

团队成员之间的有效协作对于创建成功的应用程序非常重要。内置的通信、项目管理和版本控制功能可大大提高协作效率。 多平台支持：一个好的无代码/ low-code 平台应支持创建Web、移动和后台应用程序，从而在满足各种业务需求时提供更大的灵活性。

AppMaster:全面的No-Code 解决方案

AppMaster是一个优秀的no-code 平台，能够为公民开发者提供全面的开发解决方案。其强大的功能简化了后台、web和移动应用的开发，使用户能够快速高效地将自己的想法从概念转化为现实。AppMaster 的一些显著特点包括

可视化设计

用户友好的drag-and-drop 界面，用于创建用户界面和业务逻辑，简化了应用程序开发流程。

数据模型创建

可视化设计数据模型（数据库模式），为构建功能强大的应用程序奠定坚实的基础。

业务流程生成

可视化业务流程（BP）设计器允许用户定义各种流程的逻辑，而REST API和WSS端点则促进了无缝数据路由和管理。

平台兼容性

使用AppMaster ，您可以使用Go构建后端应用程序，使用Vue3构建web应用程序，使用Jetpack Compose 或SwiftUI 构建移动应用程序。

可扩展性

使用实际源代码生成真实应用程序，并将其部署在容器或内部部署中，确保企业和高负载用例的出色可扩展性。

零技术债务

AppMaster 当需求发生变化时，从零开始重新生成应用程序，消除技术债务，保持系统简洁高效。

出色的市场表现

AppMaster 在 Development Platforms、Rapid Application Development (RAD)、API Management 等多个类别中，G2 均评为 "High Performer"。No-Code

灵活的订购计划

从各种计划中选择适合您需求的计划，包括免费、入门级、商业或企业订阅计划，以实现不同程度的定制和控制。

凭借所有这些功能以及更多其他功能，AppMaster 赋予了公民开发者其他平台无法比拟的能力，使他们能够轻松创建专业级应用程序，而无论其开发经验如何。通过利用AppMaster 的强大功能，您可以为您的组织开启新的可能性并提供创新的解决方案。

公民开发者的技能组合和成长路径

公民开发人员来自不同的背景，如业务分析师、项目经理和业务用户，他们精通技术，渴望为自己和团队解决问题。他们通常对企业的流程、需求和目标有深入的了解。然而，这并不一定意味着他们拥有专业的编程技能或软件开发方面的专业知识。要成为一名成功的公民开发人员，某些非技术技能和特质至关重要，其中包括

解决问题的能力： 发现和诊断问题、制定解决问题的策略并有效实施解决方案的能力是公民开发者的关键。

发现和诊断问题、制定解决问题的策略并有效实施解决方案的能力是公民开发者的关键。 创造力和创新能力： 成功的公民开发人员能够跳出固有的思维模式，创建量身定制的软件解决方案，以应对组织所面临的独特挑战。

成功的公民开发人员能够跳出固有的思维模式，创建量身定制的软件解决方案，以应对组织所面临的独特挑战。 有效的沟通技巧： 清晰的口语和写作确保公民开发人员能够表达自己的想法和需求，促进与其他团队成员和利益相关者的合作。

清晰的口语和写作确保公民开发人员能够表达自己的想法和需求，促进与其他团队成员和利益相关者的合作。 分析思维： 分析和解释数据以及理解各种情况的原因和影响对于公民开发人员来说至关重要，他们必须将业务需求转化为功能性软件解决方案。

分析和解释数据以及理解各种情况的原因和影响对于公民开发人员来说至关重要，他们必须将业务需求转化为功能性软件解决方案。 适应能力： 技术日新月异，公民开发人员必须具备适应能力，才能跟上新的发展，为企业带来创新。

技术日新月异，公民开发人员必须具备适应能力，才能跟上新的发展，为企业带来创新。 以客户为中心的方法： 以最终用户为中心，根据他们的需求量身定制解决方案，这样才能开发出更成功、更有影响力的应用软件。

以最终用户为中心，根据他们的需求量身定制解决方案，这样才能开发出更成功、更有影响力的应用软件。 培训和认证：虽然公民开发者不需要计算机科学或工程方面的正式学位，但进行一些学习以熟悉 no-code 和 low-code 平台是明智之举。包括 AppMaster 在内的许多平台都提供在线培训、教程和文档，帮助您入门和提高技能。一些 no-code 或 low-code 平台还提供认证，以验证您的熟练程度并提高您在就业市场上的可信度。通过获取此类认证，您可以表明自己致力于学习和应用前沿技术来解决组织内部的问题。

作为一名公民开发人员，您的成长道路将受到您不断学习和实验的奉献精神的影响。从掌握您所选择的no-code 或low-code 平台开始，随着您的进步，建立并扩展您的技能组合。

公民开发者入门

踏上公民开发者之路是令人兴奋和有意义的。以下是一步一步的入门指南，帮助您成功驾驭no-code 和low-code 开发世界：

选择一个平台：选择一个合适的 no-code 或 low-code 平台，该平台应符合贵组织的目标和您的个人偏好。应考虑平台的易用性、可扩展性、集成能力以及对多平台（网络、移动和后台）的支持。 AppMaster 就是这样一个综合性的 no-code 解决方案，无需编码知识即可创建各种应用程序。 学习基础知识：通过现有的文档、教程和在线资源，熟悉您所选择的平台、其界面和基本概念。探索其特性和功能，牢固掌握如何构建和部署解决方案。 从小项目开始：从一个简单的项目开始，应用您新获得的技能和知识。这可以是您的团队或组织的内部应用或流程改进。从小处着手可以让您建立信心，明确自己的优势和需要改进的地方，并为将来处理更复杂的项目打下坚实的基础。 寻求反馈：与您的团队成员、主管和其他利益相关者分享您的解决方案。征求反馈意见并建设性地加以应用将有助于您调整解决方案并加快学习进度。通过打开与同行的沟通渠道，您可以鼓励合作，并丰富您作为公民开发者的成长经历。 迭代和改进：根据用户反馈和组织需求不断改进您的应用程序。从您的经验中学习，不要犹豫尝试 no-code 或 low-code 平台上的新技术或新功能。 开拓视野：作为一名公民开发人员，永远不要停止学习。不断拓宽您的技能组合，探索 no-code 和 low-code 领域的新概念。与其他公民开发者建立联系，参加网络研讨会，利用在线论坛或社区了解行业趋势和最佳实践。

按照这些步骤，您就可以成为一名成功的公民开发者，有能力应对技术挑战，并创造出有利于您的组织的创新解决方案。拥抱这段旅程，在这个充满活力、快节奏的no-code 和low-code 应用开发世界中茁壮成长。