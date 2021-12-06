لنفترض أنك أنشأت تطبيقًا لنظام Android ، وأطلقته بنجاح ، وقررت توسيع المشروع من خلال اكتساب مستخدمي نظام iOS الأساسي. سيكون القرار الصحيح هو تحويل تطبيق Android إلى iOS.

يعد تحويل تطبيق Android إلى iOS أو العكس مهمة صعبة. لا يمكنك فقط استخدام نفس التطبيق لنظامي التشغيل Android و iOS.

وعندما تكون جاهزًا لبدء عملية تحويل التطبيق ، ربما تسأل نفسك كيف تبدأ. في هذا المنشور ، ستجد خمس مراحل رئيسية تحتاج إلى إنجازها أثناء عملية تحويل تطبيق Android إلى iOS أو العكس ، iOS إلى نظام أساسي آخر.

تحويل التطبيق: ما يجب أن تعرفه

إصدارات أنظمة التشغيل

يحتوي نظامي iOS و Android على تحديثات متكررة. ومع ذلك ، لا يقوم جميع المستخدمين بتحديث الأجهزة بمجرد بث أحدث إصدار. وبالتالي ، للتأكد من أن تطبيقك يعمل بشكل صحيح ، تحتاج إلى جعله متوافقًا مع ثلاثة إصدارات على الأقل من أحدث إصدارات أنظمة iOS / Android.

أبعاد الشاشة

هناك الكثير من الأجهزة المحمولة هناك. كل واحد منهم يأتي بأحجام مختلفة وبدقة شاشة مختلفة. يمكن أن تصبح هذه الفروق تحديًا آخر لمطوري التطبيقات. يجب أن يبدو تطبيقك مثاليًا على أي جهاز ، بغض النظر عما إذا كان نظامًا أساسيًا يعمل بنظام Android أو iOS.

يتضمن مظهر التطبيق جوانب أكثر يجب مراعاتها بخلاف أحجام الشاشة عند تحويل تطبيقات Android إلى iOS. يعد التنقل أحد العوامل الحاسمة التي تميز تطبيقات Android و iOS - الأزرار مقابل التمرير والإيماءات.

لغة برمجة

تطبيقات Android و iOS مبنية على لغتين مختلفتين. لا يمكنك ببساطة ترجمة الكود عند تحويل تطبيقات Android إلى iOS أو العكس بسبب مواصفات البنية والخوارزميات.

بالنسبة لمنتجات iOS ، يستخدم المطورون بشكل أساسي Swift و Objective-C ويبنون تطبيقات Android على Java و Kotlin.

ستساعدك معرفة جميع الجوانب التي تؤثر على تحويل تطبيقات Android إلى iOS أو العكس في بناء خطة معينة وتنظيم نمط العمل للفريق.

تحويل تطبيق Android إلى iOS: 5 خطوات

يتطلب تحويل تطبيق من Android إلى نظام أساسي جديد مسؤولية وتركيز من المطورين. وبالتالي ، من الضروري إنشاء خطة متسقة ومنطقية. ستجد أدناه تفاصيل عملية تحويل تطبيق Android والمهام الأساسية التي تحتاج إلى إنجازها.

خمس خطوات لعملية تحويل التطبيق:

مراجعة التطبيق (الجانب التجاري والفني للإنتاج). مواءمة التصميم مع مواصفات المنصة الجديدة. تحسين كود التطبيق وبنيته. اختبار التطبيق والنشر في المتجر. مزيد من الدعم الفني والتحديثات.

الخطوة الأولى. مراجعة الجوانب الفنية والتجارية للتطبيق

تتضمن الخطوة تحليلًا متعمقًا للجانب الفني لتطبيق Android. إنه يعني مراجعة منطق عمل التطبيق ، والوحدات النمطية ، والتكامل ، وتوافق العناصر المنفصلة التي قد تسبب مشكلات في الأداء على النظام الأساسي الجديد.

يجب أن تأخذ مراجعة تطبيق Android من المنظور التجاري والفني. شارك في العملية محلل أعمال ومهندس برمجيات لسماع الرأي المهني من كلا الجانبين.

قبل تحويل تطبيق Android إلى iOS ، تحتاج إلى دراسة وظائف التطبيق. انتبه إلى منطق الأعمال وبنية التطبيقات ومواءمتها مع مواصفات النظام الأساسي الجديد.

فيما يلي الخطوات الأساسية للفحص:

راجع التطبيق للتحسين والتحسينات الممكنة.

تحقق من منطق عمل التطبيق ، وقم بإجراء التغييرات اللازمة وقم بتطبيقه في المشروع الجديد.

مراجعة واعتماد التوافق مع عمليات الدمج.

ستساعد مراجعة التطبيق ودراسة متطلبات النظام الأساسي الجديد على بناء نفس الميزات بشكل صحيح للإصدار الجديد. من المحتمل أن تجد بعض العيوب والجوانب التي تحتاج إلى تحسين. لذلك يمكنك تشكيل اتجاه جديد يمكنك من خلاله تحسين التطبيق الحالي والتأكد من أن تطبيق iOS الجديد سيعمل بسلاسة.

الخطوة 2. قم بإجراء تعديلات على تصميم التطبيق إذا لزم الأمر

قم بتحليل مظهر التطبيق لأنك قد تحتاج إلى تغيير شكل وأسلوب العديد من أجزاء التصميم. نسخ الواجهة عند تحويل تطبيق Android إلى iOS أو العكس ليس جيدًا.

تتبع منصات Android و iOS مسارات تصميم مختلفة. إذا كانت لديك خبرة في تطوير تطبيقات Android ، فأنت تعلم أن هذا النظام الأساسي يتبع إرشادات واجهة المستخدم لتصميم المواد . وبالنسبة لنظام iOS ، لدى Apple إرشادات للواجهة البشرية وتتبع أسلوب تصميم مسطح.

عندما تقوم بتحويل تطبيقات Android إلى iOS ، فربما تحتاج إلى تجديد العناصر المهمة مثل الأزرار والرموز والخطوط.

مكونات واجهة المستخدم

كل منصة لها نظام الملاحة الخاص بها. لذلك سيتفاعل مستخدمو التطبيق بشكل مختلف مع منتجك. تطبيقات iOS ، على سبيل المثال ، لا تحتوي على أزرار العودة / الصفحة الرئيسية عندما تكون تطبيقات Android بها. تحتوي أجهزة iOS بشكل عام على عدد أقل من الأزرار ، وللتشغيل داخل النظام ، يتعين عليك التمرير أو استخدام الإيماءات.

لذلك عندما تقوم بتحويل تطبيق Android إلى iOS ، أو العكس ، يجب أن تضع في اعتبارك أنه يجب مراجعة تصميم منتجك بشكل صحيح لتوفير تنقل ملائم.

باستثناء مكونات واجهة المستخدم ، قد تحتاج إلى تغيير الخطوط. الخطوط التي يستخدمها كل نظام أساسي في الأصل هي التالية:

iOS - سان فرانسيسكو

أندرويد - روبوتو

ليس عليك الالتزام بهذين الخيارين. استخدام الخطوط الفريدة للتطبيق قابل للتطبيق عند الضرورة.

انعكاس

يتمثل عامل الانعكاس في دعم تطبيقك لـ RTL (من اليمين إلى اليسار) وعرض المحتوى الصحيح. إذا كان تطبيقك يتضمن هذه الوظيفة ، فيجب أن تفكر في كيفية عرض المحتوى. من الضروري الانتباه إلى هذا الجانب عند تحويل تطبيقات Android إلى iOS أو العكس. سيكون عليك العمل على النسخ المتطابق التلقائي للنص للعناصر المخصصة بنفسك.

الخطوة الثالثة. أعد كتابة الكود وحسّن بنية التطبيق

تم تصميم تطبيقات iOS وتطبيقات Android بلغات برمجة مختلفة. لا يمكنك إعادة ترجمة التعليمات البرمجية بسهولة لتلائم تفاصيل بنية تطبيقات iOS. سوف تحتاج إلى تغيير جزء كبير منه.

قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإنجاز هذا العمل. تأكد من أن أي تغييرات في الكود لا تسبب أخطاء جديدة بعد تحويل التطبيق. من الضروري أيضًا التحقق من جميع مواطن التوافق ومزامنتها مع متطلبات تطبيق iOS الجديد.

عند تحويل تطبيق Android إلى iOS ، أو العكس ، تحقق من الترجمة بدقة ، وراجع الوظائف المخصصة ، ولا تنس إنشاء حسابات مطوري Apple و Google مسبقًا.

نحن نعلم أن هذه الخطوة بالذات ، والتحويل بشكل عام ، تستغرق وقتًا طويلاً للغاية سواء قمت بتحويل تطبيق iOS إلى Android أو اتبعت الاتجاه المعاكس. لسوء الحظ ، لا توجد بدائل أخرى. يمكنك العثور على برنامج يقوم تلقائيًا بتحويل رمز Android إلى iOS لتقليل العمل اليدوي. ومع ذلك ، فإن النتيجة لن تكون واضحة ، وبأي شكل من الأشكال ، سوف تضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في إعادة كتابة ومراجعة الكود.

الخطوة 4. الاختبار

عملية الإنهاء الحيوية بعد تحويل تطبيقك من Android إلى iOS ، أو العكس ، هي اختبار كل شيء بعناية. يجب إكمال قدر كبير من مهام ضمان الجودة للتحقق من جميع الميزات والقدرات الوظيفية والتشغيلية لضمان عمل كل شيء بشكل صحيح.

الاختبارات التي يجب إجراؤها هي اختبارات وظيفية وأمنية ، واختبارات أداء ، وتحميل ، وتحكم.

عملية التطوير داخل التطبيق ، يعتبر الاختبار جزءًا مهمًا. استخدم هذه التوصيات وتحقق من التطبيق بحثًا عن أي أوجه قصور قبل الانتهاء من التحويل.

الخطوة 5. مزيد من الخدمات التقنية

بعد تحويل التطبيق من Android إلى نظام iOS الأساسي ، هناك مهمة مستمرة عليك متابعتها. لا يمكنك اكتشاف الأخطاء الجسيمة إلا أثناء تشغيل التطبيق النشط. لهذا السبب يتعين عليك متابعة النبض للقبض على أي عيوب على الفور وإصلاحها وتقديم تحديثات المنتج ذات الصلة وفي الوقت المناسب لكل من iOS و Android.

ما هو الوقت المناسب لتحويل التطبيق من Android إلى iOS؟

يمكن أن تدفعك العديد من العوامل إلى تحويل تطبيق Android إلى تطبيق iOS أو العكس ، ولكن في حالة وجود أي شكوك ، فيما يلي المؤشرات الرئيسية التي توضح سبب بدء عملية التحويل.

أداء التطبيق الناجح

قم بتقييم أداء تطبيق Android في السوق. انظر إلى الأرقام ، مثل الحجم الإجمالي للتنزيلات ، وعدد المستخدمين ، وعمليات الشراء داخل التطبيق ، وحدد ما إذا كانت إيجابية قبل تشغيل التطبيق لمنصة جديدة. توسيع قاعدة العملاء

سيكون تحويل تطبيق Android إلى iOS هو الطريقة الصحيحة لجذب المزيد من العملاء. بدخولك السوق الجديد ، فإنك تجذب مستخدمي المنصة الجديدة. حقق ربحًا أكثر

سيؤدي تطبيق Android وتطبيق iOS إلى تحقيق المزيد من الأرباح معًا. يميل المستخدمون إلى إنفاق المزيد على نظام iOS الأساسي ، ومع ارتفاع معدل التنزيل على Android ، يمكنك كسب المزيد من خلال الإعلانات داخل التطبيق. ميزة تنافسية

قد يفضل معظم منافسيك منصة واحدة على الأخرى. يمنحك وجود منتج لكلا النظامين ميزة تنافسية.

استنتاج

سيتطلب قرارك بتحويل تطبيق Android إلى iOS ، أو العكس ، تخصيص الموارد وإشراك الفريق بأكمله في العملية كما لو كنت تنشئ تطبيقًا من البداية. لكن هذا يؤتي ثماره من منظور طويل الأمد حيث تحصل على فرصة لاكتساب جمهور مستخدم جديد مدفوع.

وإذا كنت ترغب في اختبار نظام أساسي آخر أولاً ، فيمكنك بناء MVP. بهذه الطريقة ، يمكنك تحليل ما إذا كان المستخدمون سيهتمون بمنتجك وفهم ما إذا كان ذلك كافيًا بالنسبة لك لتطوير تطبيق جديد. منصة لا تحتوي على كود AppMaster.io جاهزة للمساعدة في إنشاء MVP أو مشروع كامل ، وإنشاء رمز لك.