Supongamos que ha creado una aplicación de plataforma Android, la ha lanzado con éxito y ha decidido expandir el proyecto adquiriendo usuarios de la plataforma iOS. La decisión correcta será convertir la aplicación de Android a iOS.

Convertir la aplicación de Android a iOS o viceversa es una tarea desafiante. No puede usar la misma aplicación para Android e iOS.

Y cuando esté listo para comenzar el proceso de conversión de la aplicación, probablemente se pregunte cómo comenzar. En esta publicación, encontrará cinco etapas clave que debe cumplir durante el proceso de conversión de la aplicación de Android a iOS o viceversa, iOS a otra plataforma.

Conversión de la aplicación: lo que debe saber

Versiones de sistemas operativos

Los sistemas iOS y Android tienen actualizaciones frecuentes. Sin embargo, no todos los usuarios actualizan los dispositivos tan pronto como se transmite la última versión. Por lo tanto, para asegurarse de que su aplicación funcione correctamente, debe hacerla compatible con al menos tres versiones más recientes de los sistemas iOS / Android.

Dimensiones de la pantalla

Hay tantos dispositivos móviles por ahí. Cada uno de ellos viene en diferentes tamaños y con diferentes resoluciones de pantalla. Estas diferenciaciones podrían convertirse en otro desafío para los desarrolladores de aplicaciones. Tu aplicación tiene que verse perfecta en cualquier dispositivo, no importa si es una plataforma Android o iOS.

La apariencia de la aplicación incluye más aspectos a considerar que los tamaños de pantalla cuando convierte aplicaciones de Android a iOS. Uno de los factores críticos que distinguen las aplicaciones de Android e iOS es la navegación: botones frente a deslizamiento y gestos.

Lenguaje de programación

Las aplicaciones de Android e iOS están creadas en dos idiomas diferentes. No puede simplemente traducir el código al convertir aplicaciones de Android a iOS o viceversa debido a las especificaciones de sintaxis y algoritmos.

Para los productos iOS, los desarrolladores utilizan principalmente Swift, Objective-C y crean aplicaciones de Android en Java, Kotlin.

Conocer todos los aspectos que afectan la conversión de aplicaciones de Android a iOS o viceversa te ayudará a construir un plan particular y organizar el patrón de trabajo del equipo.

Conversión de la aplicación de Android a iOS: 5 pasos

Convertir una aplicación de Android a una nueva plataforma requiere responsabilidad y concentración por parte de los desarrolladores. Por lo tanto, es vital crear un plan coherente y lógico. A continuación, encontrará el desglose del proceso de conversión de una aplicación de Android y las tareas esenciales que debe realizar.

Cinco pasos del proceso de conversión de la aplicación:

Revisión de la aplicación (tanto en el aspecto comercial como técnico de la producción). Alineación del diseño con la nueva especificación de la plataforma. Optimización del código y la arquitectura de la aplicación. Prueba de la aplicación y publicación en la tienda. Más soporte técnico y actualizaciones.

Paso 1. Revise los aspectos técnicos y comerciales de la aplicación

El paso incluye un análisis en profundidad del aspecto técnico de la aplicación de Android. Implica la revisión de la lógica comercial, los módulos y las integraciones de la aplicación, la compatibilidad de elementos separados que pueden causar problemas de rendimiento en la nueva plataforma.

Debe tomar la revisión de la aplicación de Android desde una perspectiva comercial y técnica. Involucre en el proceso a un analista de negocios y un arquitecto de software para escuchar la opinión profesional de ambos lados.

Antes de convertir la aplicación de Android a iOS, debe estudiar la funcionalidad de la aplicación. Preste atención a la lógica empresarial y la arquitectura de la aplicación y su alineación con las especificaciones de la nueva plataforma.

Estos son los pasos principales del examen:

Revise la aplicación para optimizar y posibles mejoras.

Verifique la lógica comercial de la aplicación, realice los cambios necesarios e impleméntela en el nuevo proyecto.

Revise y apruebe la compatibilidad con integraciones.

Revisar la aplicación y estudiar los requisitos de una nueva plataforma ayudará a crear las mismas funciones correctamente para la nueva versión. Probablemente encontrará algunos defectos y aspectos que deben mejorarse. Por lo tanto, puede dar forma a una nueva dirección a través de la cual puede mejorar la aplicación existente y asegurarse de que la nueva aplicación de iOS funcione sin problemas.

Paso 2.Realice ajustes en el diseño de la aplicación si es necesario

Analice la apariencia de la aplicación porque es posible que deba cambiar la apariencia de varias partes del diseño. Copiar la interfaz al convertir la aplicación de Android a iOS o viceversa no es bueno.

Las plataformas Android e iOS siguen diferentes caminos de diseño. Si tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones de Android, sabrá que esta plataforma sigue las pautas de la interfaz de usuario de Material Design . Y para iOS, Apple tiene sus Pautas de interfaz humana y sigue un estilo de diseño plano.

Cuando convierta aplicaciones de Android a iOS, probablemente necesitará renovar los elementos críticos como botones, íconos, fuentes.

Componentes de la interfaz de usuario

Cada plataforma tiene su sistema de navegación. Por lo tanto, los usuarios de la aplicación interactuarán de manera diferente con su producto. Las aplicaciones de iOS, por ejemplo, no tienen botones atrás / inicio cuando las aplicaciones de Android sí. Los dispositivos iOS generalmente tienen menos botones y, para operar dentro del sistema, debe deslizar o usar gestos.

Por lo tanto, cuando convierta una aplicación de Android a iOS, o viceversa, debe tener en cuenta que el diseño de su producto debe revisarse adecuadamente para proporcionar una navegación conveniente.

A excepción de los componentes de la interfaz de usuario, es posible que deba cambiar las fuentes. Las fuentes que cada plataforma utiliza originalmente son las siguientes:

iOS: San Francisco

Android - Roboto

No tiene que ceñirse a esas dos opciones. El uso de fuentes únicas para la aplicación es aplicable cuando es necesario.

Reflejando

El factor de duplicación se trata de que su aplicación admita RTL (de derecha a izquierda) y muestre el contenido correcto. Si su aplicación incluye esta funcionalidad, debe considerar cómo se muestra el contenido. Es vital prestar atención a este aspecto al convertir aplicaciones de Android a iOS o viceversa. Tendrá que trabajar en la duplicación automática de texto para elementos personalizados usted mismo.

Paso 3. Vuelva a escribir el código y optimice la arquitectura de la aplicación

Las aplicaciones de iOS y las aplicaciones de Android están creadas con diferentes lenguajes de programación. No puede volver a compilar el código fácilmente para que se ajuste a las especificaciones de la arquitectura de la aplicación iOS. Tendrá que cambiar una parte significativa.

Podría llevar mucho tiempo realizar este trabajo. Asegúrese de que los cambios en el código no provoquen nuevos errores después de que se convierta la aplicación. También es vital verificar todas las compatibilidades y sincronizarlas con los requisitos de la nueva aplicación de iOS.

Al convertir la aplicación de Android a iOS, o al revés, verifique la localización a fondo, revise las funcionalidades personalizadas y no olvide crear cuentas de desarrollador de Apple y Google de antemano.

Sabemos que este paso en particular, y la conversión en general, lleva mucho tiempo ya sea que convierta la aplicación de iOS a Android o siga el camino opuesto. Desafortunadamente, no existen otras alternativas. Puede encontrar software que convierte automáticamente el código de Android a iOS para reducir el trabajo manual. Sin embargo, el resultado no será claro y, de alguna manera, tendrá que dedicar mucho tiempo a reescribir y revisar el código.

Paso 4. Prueba

El proceso de finalización vital después de convertir su aplicación de Android a iOS, o viceversa, es probar todo cuidadosamente. Se debe completar una cantidad significativa de tareas de control de calidad para verificar todas las características y capacidades funcionales y operativas para garantizar que todo funcione correctamente.

Las pruebas que se deben realizar son pruebas funcionales y de seguridad, pruebas de rendimiento, carga y control.

En el proceso de desarrollo de la aplicación, las pruebas se consideran la parte crucial. Utilice estas recomendaciones y compruebe si la aplicación tiene alguna deficiencia antes de finalizar la conversión.

Paso 5. Servicio técnico adicional

Una vez que la aplicación se convierte de Android a la plataforma iOS, hay una tarea en curso que debe seguir. Puede detectar errores críticos solo durante la operación de la aplicación activa. Es por eso que debe estar atento para detectar cualquier defecto de inmediato, solucionarlo y proporcionar actualizaciones de productos relevantes y oportunas tanto para iOS como para Android.

¿Cuándo es correcto convertir la aplicación de Android a iOS?

Muchos factores pueden llevarlo a convertir una aplicación de Android en una aplicación de iOS o al revés, pero en caso de dudas, los siguientes son los indicadores clave que le indican por qué debe comenzar el proceso de conversión.

Rendimiento exitoso de la aplicación

Evalúe el rendimiento de la aplicación de Android en el mercado. Mire las cifras, como la cantidad total de descargas, la cantidad de usuarios, las compras dentro de la aplicación y determine si son positivas antes de lanzar la aplicación para una nueva plataforma. Ampliando la base de clientes

Convertir la aplicación de Android a iOS será la forma correcta de conseguir más clientes. Al ingresar al nuevo mercado, atrae a los usuarios de la nueva plataforma. Obtenga más ganancias

La aplicación de Android y la aplicación de iOS generarán más ganancias juntas. Los usuarios tienden a gastar más en la plataforma iOS y, con una alta tasa de descarga en Android, puede ganar más a través de anuncios en la aplicación. Ventaja competitiva

La mayoría de sus competidores pueden favorecer una plataforma sobre la otra. Tener un producto para ambas plataformas le brinda una ventaja competitiva.

Conclusión

Su decisión de convertir una aplicación de Android a iOS, o viceversa, requerirá que asigne recursos y tenga a todo el equipo involucrado en el proceso como si estuviera creando una aplicación desde cero. Pero eso vale la pena en la perspectiva a largo plazo, ya que tiene la oportunidad de adquirir una nueva audiencia de usuarios de pago.

Y si desea probar otra plataforma primero, puede crear un MVP. De esta manera, puede analizar si los usuarios estarán interesados en su producto y comprender si es suficiente para que desarrolle una nueva aplicación. La plataforma sin código AppMaster.io está lista para ayudar a crear un MVP o un proyecto completo, generando código para usted.