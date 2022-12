Supponiamo che abbiate creato un'app per la piattaforma Android, l'abbiate lanciata con successo e abbiate deciso di espandere il progetto acquisendo utenti della piattaforma iOS. La decisione giusta sarà quella di convertire l'app Android in iOS.

La conversione di un'app Android in iOS o viceversa è un compito impegnativo. Non è possibile utilizzare la stessa app per Android e iOS.

E quando siete pronti a iniziare il processo di conversione delle app, probabilmente vi chiederete come iniziare. In questo post, troverete cinque fasi chiave che dovrete realizzare durante il processo di conversione dell'app Android in iOS o viceversa, iOS in un'altra piattaforma.

Conversione dell'app: Cosa c'è da sapere

Versioni dei sistemi operativi

I sistemi iOS e Android vengono aggiornati frequentemente. Tuttavia, non tutti gli utenti aggiornano i dispositivi non appena esce l'ultima versione. Pertanto, per essere sicuri che la vostra app funzioni correttamente, dovete renderla compatibile con almeno tre versioni più recenti dei sistemi iOS/Android.

Dimensioni dello schermo

Esistono tantissimi dispositivi mobili. Ognuno di essi ha dimensioni e risoluzioni dello schermo diverse. Queste differenze possono diventare un'altra sfida per gli sviluppatori di app. La vostra app deve apparire perfetta su qualsiasi dispositivo, non importa se si tratta di una piattaforma Android o iOS.

L'aspetto dell'app include altri aspetti da considerare oltre alle dimensioni dello schermo quando si convertono le app Android in iOS. Uno dei fattori critici che distinguono le app per Android e iOS è la navigazione: pulsanti contro scorrimento e gesti.

Linguaggio di programmazione

Le app Android e iOS sono costruite in due linguaggi diversi. Non è possibile tradurre semplicemente il codice quando si convertono le app Android in iOS o viceversa a causa delle specifiche della sintassi e degli algoritmi.

Per i prodotti iOS, gli sviluppatori utilizzano principalmente Swift, Objective-C e costruiscono le app Android su Java e Kotlin.

Conoscere tutti gli aspetti che influenzano la conversione delle app Android in iOS o viceversa vi aiuterà a costruire un piano particolare e a organizzare il modello di lavoro per il team.

Conversione di un'app Android in iOS: 5 fasi

La conversione di un'app da Android a una nuova piattaforma richiede responsabilità e concentrazione da parte degli sviluppatori. Per questo è fondamentale creare un piano coerente e logico. Di seguito troverete la suddivisione del processo di conversione di un'app Android e i compiti essenziali da svolgere.

Cinque fasi del processo di conversione di un'app:

Revisione dell'app (sia dal punto di vista commerciale che tecnico). Allineamento del design alle specifiche della nuova piattaforma. Ottimizzazione del codice e dell'architettura dell'app. Test dell'app e pubblicazione sullo store. Ulteriore supporto tecnico e aggiornamenti.

Fase 1. Revisione degli aspetti tecnici e commerciali dell'app

Questa fase comprende un'analisi approfondita dell'aspetto tecnico dell'applicazione Android. Implica la revisione della logica di business dell'app, dei moduli e delle integrazioni, della compatibilità degli elementi separati che possono causare problemi di prestazioni sulla nuova piattaforma.

È necessario esaminare la revisione dell'applicazione Android dal punto di vista commerciale e tecnico. Coinvolgete nel processo un analista aziendale e un architetto software per ascoltare il parere professionale di entrambe le parti.

Prima di convertire l'app Android in iOS, è necessario studiare la funzionalità dell'app. Prestate attenzione alla logica aziendale e all'architettura dell'app e al suo allineamento con le specifiche della nuova piattaforma.

Ecco le fasi principali dell'esame:

Esaminare l'applicazione per ottimizzarla e migliorarla.

Controllare la logica di business dell'app, apportare le modifiche necessarie e implementarle nel nuovo progetto.

Esaminare e approvare la compatibilità con le integrazioni.

La revisione dell'app e l'analisi dei requisiti di una nuova piattaforma aiuteranno a realizzare correttamente le stesse funzionalità per la nuova versione. Probabilmente troverete alcuni difetti e aspetti da migliorare. In questo modo è possibile definire una nuova direzione attraverso la quale migliorare l'app esistente e assicurarsi che la nuova app iOS funzioni senza problemi.

Fase 2. Apportare modifiche al design dell'app, se necessario

Analizzate l'aspetto dell'app perché potrebbe essere necessario modificare l'aspetto di diverse parti del design. Copiare l'interfaccia quando si converte l'app Android in iOS o viceversa non è una buona cosa.

Le piattaforme Android e iOS seguono percorsi di progettazione diversi. Se avete esperienza nello sviluppo di applicazioni Android, sapete che questa piattaforma segue le linee guida dell'interfaccia utente Material Design. Per quanto riguarda iOS, Apple ha le sue linee guida per l'interfaccia umana e segue uno stile di design piatto.

Quando convertite le app Android in iOS, probabilmente dovrete rinnovare gli elementi critici come pulsanti, icone e font.

Componenti dell'interfaccia utente

Ogni piattaforma ha il suo sistema di navigazione. Le app iOS, ad esempio, non hanno i pulsanti indietro/casa, mentre le app Android li hanno. I dispositivi iOS hanno generalmente meno pulsanti e per operare all'interno del sistema è necessario scorrere il dito o utilizzare i gesti.

Pertanto, quando si converte un'app Android in iOS o viceversa, è necessario tenere presente che il design del prodotto deve essere opportunamente rivisto per offrire una navigazione comoda.

A parte i componenti dell'interfaccia utente, potrebbe essere necessario cambiare i caratteri. I font utilizzati originariamente da ciascuna piattaforma sono i seguenti:

iOS - San Francisco

Android - Roboto

Non è necessario attenersi a queste due opzioni. L'uso di font unici per l'applicazione è applicabile quando è necessario.

Specchiatura

Il fattore mirroring riguarda l'app che supporta la visualizzazione RTL (da destra a sinistra) e corretta dei contenuti. Se la vostra app include questa funzionalità, dovete considerare il modo in cui il contenuto viene visualizzato. È fondamentale prestare attenzione a questo aspetto quando si convertono le app Android in iOS o viceversa. Dovrete occuparvi voi stessi del mirroring automatico del testo per gli elementi personalizzati.

Fase 3. Riscrivere il codice e ottimizzare l'architettura dell'app

Le app iOS e le app Android sono costruite con linguaggi di programmazione diversi. Non è possibile ricompilare facilmente il codice per adattarlo alle specifiche dell'architettura delle app iOS. È necessario modificarne una parte significativa.

Il lavoro potrebbe richiedere molto tempo. Assicuratevi che le modifiche al codice non causino nuovi bug dopo la conversione dell'app. È inoltre fondamentale verificare tutte le compatibilità e sincronizzarle con i requisiti della nuova app iOS.

Quando si converte un'app Android in iOS, o viceversa, è necessario controllare accuratamente la localizzazione, rivedere le funzionalità personalizzate e non dimenticare di creare preventivamente gli account Apple e Google per gli sviluppatori.

Sappiamo che questo particolare passaggio, e la conversione in generale, richiede molto tempo, sia che si converta l'app iOS in Android sia che si segua la strada opposta. Purtroppo non ci sono altre alternative. È possibile trovare un software che converte automaticamente il codice Android in iOS per ridurre il lavoro manuale. Tuttavia, il risultato non sarà chiaro e, in ogni caso, dovrete dedicare molto tempo alla riscrittura e alla revisione del codice.

Fase 4. Test

Il processo finale fondamentale dopo la conversione dell'app da Android a iOS, o viceversa, consiste nel testare attentamente tutto. È necessario completare una quantità significativa di attività di QA per verificare tutte le caratteristiche e le capacità funzionali e operative per garantire che tutto funzioni correttamente.

I test che devono essere condotti sono test funzionali e di sicurezza, test di performance, di carico e di controllo.

Nel processo di sviluppo di un'app, i test sono considerati la parte cruciale. Utilizzate queste raccomandazioni e verificate che l'app non presenti carenze prima di terminare la conversione.

Passo 5. Ulteriori servizi tecnici

Dopo che l'app è stata convertita da Android alla piattaforma iOS, dovrete seguire un'attività continua. È possibile rilevare gli errori critici solo durante il funzionamento attivo dell'app. È per questo che dovete tenere il polso della situazione per individuare immediatamente eventuali difetti, risolverli e fornire aggiornamenti pertinenti e tempestivi del prodotto sia per iOS che per Android.

Quando è giusto convertire l'app da Android a iOS?

Molti fattori possono spingervi a convertire un'app Android in un'app iOS o viceversa, ma in caso di dubbi, i seguenti sono gli indicatori chiave che indicano perché dovreste iniziare il processo di conversione.

Prestazioni di successo dell'app

Valutate le prestazioni dell'app Android sul mercato. Osservate i numeri, come la quantità complessiva di download, il numero di utenti, gli acquisti in-app, e stabilite se sono positivi prima di lanciare l'app per una nuova piattaforma. Espansione della base clienti

Convertire l'app Android in iOS sarà il modo giusto per ottenere più clienti. Entrando nel nuovo mercato, attirerete gli utenti della nuova piattaforma. Ottenere maggiori profitti

L'app Android e l'app iOS genereranno più profitti insieme. Gli utenti tendono a spendere di più sulla piattaforma iOS e, grazie all'elevato tasso di download su Android, è possibile guadagnare di più attraverso le pubblicità in-app. Vantaggio competitivo

La maggior parte dei vostri concorrenti potrebbe privilegiare una piattaforma rispetto all'altra. Avere un prodotto per entrambe le piattaforme vi dà un vantaggio competitivo.

Conclusione

La decisione di convertire un'app Android in iOS, o viceversa, richiederà l'allocazione di risorse e il coinvolgimento dell'intero team nel processo, come se si stesse creando un'app da zero. Ma questo vi ripagherà in una prospettiva a lungo termine, perché avrete l'opportunità di acquisire un nuovo pubblico di utenti paganti.

E se volete testare prima un'altra piattaforma, potete costruire un MVP. In questo modo, potrete analizzare se gli utenti saranno interessati al vostro prodotto e capire se è sufficiente per sviluppare una nuova app. La piattaforma no-code AppMaster.io è pronta ad aiutarvi a creare un MVP o un progetto completo, generando codice per voi.