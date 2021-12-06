Diyelim ki bir Android platform uygulaması oluşturdunuz, başarıyla başlattınız ve iOS platformunun kullanıcılarını kazanarak projeyi genişletmeye karar verdiniz. Doğru karar, Android uygulamasını iOS'a dönüştürmek olacaktır.

Android uygulamasını iOS'a veya tam tersine dönüştürmek zorlu bir iştir. Aynı uygulamayı yalnızca Android ve iOS için kullanamazsınız.

Uygulama dönüştürme sürecini başlatmaya hazır olduğunuzda, muhtemelen nasıl başlayacağınızı kendinize sorarsınız. Bu gönderide, Android uygulamasını iOS'a veya tam tersi iOS'u başka bir platforma dönüştürme işlemi sırasında gerçekleştirmeniz gereken beş temel aşamayı bulacaksınız.

Uygulamayı dönüştürme: Bilmeniz gerekenler

İşletim sistemlerinin sürümleri

iOS ve Android sistemlerinin sık güncellemeleri vardır. Ancak, tüm kullanıcılar cihazları en son sürüm yayınlanır yayınlanmaz güncellemez. Bu nedenle, uygulamanızın doğru çalıştığından emin olmak için onu iOS/Android sistemlerinin en az üç en son sürümüyle uyumlu hale getirmeniz gerekir.

Ekran boyutları

O kadar çok mobil cihaz var ki. Her biri farklı boyutlarda ve farklı ekran çözünürlüklerinde gelir. Bu farklılaşmalar, uygulama geliştiricileri için başka bir zorluk haline gelebilir. Uygulamanız herhangi bir cihazda mükemmel görünmelidir, ister Android ister iOS platformu olsun.

Uygulamanın görünümü, Android uygulamalarını iOS'a dönüştürürken ekran boyutlarından daha fazla dikkate alınması gereken yönü içerir. Android ve iOS uygulamalarını birbirinden ayıran kritik faktörlerden biri gezinmedir - düğmelere karşı kaydırma ve hareketler.

Programlama dili

Android ve iOS uygulamaları iki farklı dilde oluşturulmuştur. Sözdizimi ve algoritma özellikleri nedeniyle Android uygulamalarını iOS'a veya tam tersine dönüştürürken kodu basitçe çeviremezsiniz.

iOS ürünleri için geliştiriciler çoğunlukla Swift, Objective-C kullanır ve Java, Kotlin'de Android uygulamaları oluşturur.

Android uygulamalarını iOS'a veya tam tersine dönüştürmeyi etkileyen tüm yönleri bilmek, belirli bir plan oluşturmanıza ve ekip için çalışma düzenini düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Android uygulamasını iOS'a dönüştürme: 5 adım

Bir uygulamayı Android'den yeni bir platforma dönüştürmek, geliştiricilerin sorumluluk ve konsantrasyonunu gerektirir. Bu nedenle, tutarlı ve mantıklı bir plan oluşturmak çok önemlidir. Aşağıda, bir Android uygulaması dönüştürme işleminin dökümünü ve gerçekleştirmeniz gereken temel görevleri bulacaksınız.

Uygulama dönüştürme işleminin beş adımı:

Uygulamanın revizyonu (üretimin hem ticari hem de teknik tarafı). Tasarımın yeni platform spesifikasyonu ile uyumlu hale getirilmesi. Uygulamanın kodunun ve mimarisinin optimizasyonu. Uygulama testi ve mağazaya yayınlanması. Daha fazla teknik destek ve güncellemeler.

Adım 1. Uygulamanın teknik ve ticari yönlerini inceleyin

Adım, Android uygulamasının teknik tarafının derinlemesine bir analizini içerir. Uygulamanın iş mantığının, modüllerinin ve entegrasyonlarının gözden geçirilmesini, yeni platformda performans sorunlarına neden olabilecek ayrı unsurların uyumluluğunu ifade eder.

Android uygulamasının revizyonunu iş ve teknik açıdan ele almanız gerekir. Her iki taraftan da profesyonel görüşleri duymak için sürece bir iş analisti ve bir yazılım mimarı dahil edin.

Android uygulamasını iOS'a dönüştürmeden önce uygulamanın işlevselliğini incelemeniz gerekir. İş mantığına ve uygulama mimarisine ve bunların yeni platformun özellikleriyle uyumlu olmasına dikkat edin.

İşte sınavın temel adımları:

Optimizasyon ve olası geliştirmeler için uygulamayı inceleyin.

Uygulamanın iş mantığını kontrol edin, gerekli değişiklikleri yapın ve yeni projeye uygulayın.

Entegrasyonlarla uyumluluğu inceleyin ve onaylayın.

Uygulamayı gözden geçirmek ve yeni bir platformun gereksinimlerini incelemek, aynı özelliklerin yeni sürüm için doğru bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Muhtemelen iyileştirilmesi gereken bazı kusurlar ve yönler bulacaksınız. Böylece mevcut uygulamayı geliştirebileceğiniz yeni bir yön belirleyebilir ve yeni iOS uygulamasının sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Adım 2. Gerekirse uygulama tasarımında ayarlamalar yapın

Uygulamanın görünümünü analiz edin, çünkü birkaç tasarım parçasının görünümünü ve verdiği hissi değiştirmeniz gerekebilir. Android uygulamasını iOS'a dönüştürürken arayüzü kopyalamak veya tam tersi iyi değil.

Android ve iOS platformları farklı tasarım yollarını takip etmektedir. Android uygulamaları geliştirme deneyiminiz varsa, bu platformun Materyal Tasarımı Kullanıcı Arayüzü yönergelerine uyduğunu bilirsiniz. Ve iOS için, Apple'ın İnsan Arayüzü Yönergeleri vardır ve düz bir tasarım stili izler.

Android uygulamalarını iOS'a dönüştürdüğünüzde muhtemelen butonlar, simgeler, yazı tipleri gibi kritik öğeleri yenilemeniz gerekecektir.

Kullanıcı arabirimi bileşenleri

Her platformun kendi navigasyon sistemi vardır. Böylece uygulama kullanıcıları ürününüzle farklı şekilde etkileşime girecek. Örneğin, iOS uygulamaları, Android uygulamaları olduğunda geri/ana sayfa düğmelerine sahip değildir. iOS aygıtlarında genellikle daha az düğme bulunur ve sistem içinde çalışmak için kaydırmanız veya hareketleri kullanmanız gerekir.

Bu nedenle, bir Android uygulamasını iOS'a veya tam tersine dönüştürürken, uygun gezinme sağlamak için ürününüzün tasarımının uygun şekilde revize edilmesi gerektiğini unutmayın.

UI bileşenleri dışında yazı tiplerini değiştirmeniz gerekebilir. Her platformun orijinal olarak kullandığı yazı tipleri şunlardır:

iOS — San Francisco

Android - Roboto

Bu iki seçeneğe bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Uygulama için benzersiz yazı tiplerinin kullanılması gerektiğinde uygulanabilir.

yansıtma

Yansıtma faktörü, uygulamanızın RTL'yi (sağdan sola) ve doğru içerik görüntüsünü desteklemesiyle ilgilidir. Uygulamanız bu işlevi içeriyorsa içeriğin nasıl görüntülendiğini düşünmelisiniz. Android uygulamalarını iOS'a veya tam tersine dönüştürürken bu hususa dikkat etmek çok önemlidir. Özel öğeler için otomatik metin yansıtma üzerinde kendiniz çalışmanız gerekecek.

Adım 3. Kodu yeniden yazın ve uygulama mimarisini optimize edin

iOS uygulamaları ve Android uygulamaları farklı programlama dilleriyle oluşturulmuştur. Kodu, iOS uygulama mimarisi özelliklerine uyacak şekilde kolayca yeniden derleyemezsiniz. Önemli bir bölümünü değiştirmeniz gerekecek.

Bu işin yapılması uzun zaman alabilir. Uygulama dönüştürüldükten sonra koddaki herhangi bir değişikliğin yeni hatalara neden olmadığından emin olun. Tüm uyumlulukları kontrol etmek ve bunları yeni iOS uygulamasının gereksinimleriyle senkronize etmek de çok önemlidir.

Android uygulamasını iOS'a dönüştürürken veya tam tersi bir şekilde yerelleştirmeyi iyice kontrol edin, özel işlevleri gözden geçirin ve önceden Apple ve Google geliştirici hesapları oluşturmayı unutmayın.

Bu özel adımın ve genel olarak dönüştürmenin, iOS uygulamasını Android'e dönüştürseniz de tersini de izleseniz çok zaman alıcı olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, başka alternatif yok. Manuel çalışmayı azaltmak için Android kodunu otomatik olarak iOS'a dönüştüren bir yazılım bulabilirsiniz. Ancak sonuç net olmayacak ve hiçbir şekilde kodu yeniden yazmak ve gözden geçirmek için çok zaman harcamanız gerekecek.

Adım 4. Test Etme

Uygulamanızı Android'den iOS'a veya tam tersine dönüştürdükten sonra hayati önem taşıyan sonlandırma süreci, her şeyi dikkatlice test etmektir. Her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak için tüm özellikleri ve işlevsel ve operasyonel yetenekleri kontrol etmek için önemli miktarda KG görevi tamamlanmalıdır.

Yapılması gereken testler, fonksiyonel ve güvenlik testleri, performans, yük ve kontrol testleridir.

Uygulama içi geliştirme sürecinin en önemli kısmı test olarak kabul edilir. Bu önerileri kullanın ve dönüştürmeyi tamamlamadan önce uygulamada eksiklikler olup olmadığını kontrol edin.

Adım 5. Daha fazla teknik servis

Uygulama, Android'den iOS platformuna dönüştürüldükten sonra, takip etmeniz gereken devam eden bir görev var. Kritik hataları yalnızca etkin uygulama işlemi sırasında tespit edebilirsiniz. Bu nedenle, herhangi bir kusuru hemen yakalamak, düzeltmek ve hem iOS hem de Android için ilgili ve zamanında ürün güncellemeleri sağlamak için nabzınızı tutmanız gerekir.

Uygulamayı Android'den iOS'a dönüştürmek ne zaman doğru olur?

Birçok faktör sizi bir Android uygulamasını bir iOS uygulamasına veya tam tersine dönüştürmeye yönlendirebilir, ancak herhangi bir şüpheniz olması durumunda, dönüştürme işlemini neden başlatmanız gerektiğini anlatan temel göstergeler aşağıdadır.

Başarılı uygulama performansı

Android uygulamasının piyasadaki performansını değerlendirin. Toplam indirme miktarı, kullanıcı sayısı, uygulama içi satın alma gibi sayılara bakın ve uygulamayı yeni bir platform için başlatmadan önce olumlu olup olmadıklarını belirleyin. Genişleyen müşteri tabanı

Android uygulamasını iOS'a dönüştürmek daha fazla müşteri edinmenin doğru yolu olacaktır. Yeni pazara girerek yeni platformun kullanıcılarını cezbedersiniz. Daha fazla kar elde et

Android uygulaması ve iOS uygulaması birlikte daha fazla kazanç sağlayacaktır. Kullanıcılar iOS platformunda daha fazla harcama yapma eğilimindedir ve Android'de yüksek indirme oranı ile uygulama içi reklamlar aracılığıyla daha fazla kazanabilirsiniz. Rekabet avantajı

Rakiplerinizin çoğu bir platformu diğerine tercih edebilir. Her iki platform için de bir ürüne sahip olmak size rekabet avantajı sağlar.

Çözüm

Bir Android uygulamasını iOS'a veya tam tersine dönüştürme kararınız, kaynakları ayırmanızı ve tüm ekibin sürece sıfırdan bir uygulama oluşturuyormuşsunuz gibi katılmasını gerektirecektir. Ancak, yeni bir ödeme yapan kullanıcı kitlesi edinme fırsatını elde ettiğiniz için bu, uzun vadeli perspektifte karşılığını verir.

Ve önce başka bir platformu test etmek isterseniz, bir MVP oluşturabilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların ürününüzle ilgilenip ilgilenmediğini analiz edebilir ve yeni bir uygulama geliştirmenin sizin için yeterli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Kodsuz platform AppMaster.io , sizin için kod üreten bir MVP veya eksiksiz bir proje oluşturmaya yardımcı olmaya hazırdır.