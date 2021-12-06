假设您已经创建了一个 Android 平台应用程序并成功启动它，并决定通过获取 iOS 平台用户来扩展项目。正确的决定是将 Android 应用程序转换为 iOS。

将 Android 应用程序转换为 iOS 或反之亦然是一项具有挑战性的任务。您不能只为 Android 和 iOS 使用相同的应用程序。

当您准备好开始应用程序转换过程时，您可能会问自己如何开始。在这篇文章中，您将找到在 Android 应用程序到 iOS 或 iOS 到另一个平台的转换过程中需要完成的五个关键阶段。

转换应用程序：您应该知道的

操作系统版本

系统iOS和Android更新频繁。但是，并非所有用户都会在最新版本发布后立即更新设备。因此，为了确保您的应用程序正常运行，您需要使其与至少三个最新版本的 iOS/Android 系统兼容。

屏幕尺寸

那里有很多移动设备。它们中的每一个都有不同的尺寸和不同的屏幕分辨率。这些差异化可能成为应用程序开发人员面临的另一个挑战。您的应用程序必须在任何设备上看起来都很完美，无论是 Android 还是 iOS 平台。

当您将 Android 应用程序转换为 iOS 时，该应用程序的外观包括比屏幕尺寸更多的方面需要考虑。区分 Android 和 iOS 应用程序的关键因素之一是导航——按钮与滑动和手势。

编程语言

Android 和 iOS 应用程序基于两种不同的语言构建。由于语法和算法规范，您不能在将 Android 应用程序转换为 iOS 时简单地转换代码，反之亦然。

对于 iOS 产品，开发者主要使用 Swift、Objective-C，并在 Java、Kotlin 上构建 Android 应用程序。

了解影响将 Android 应用程序转换为 iOS 或反之的所有方面将帮助您制定特定计划并为团队组织工作模式。

将 Android 应用程序转换为 iOS：5 个步骤

将应用程序从 Android 转换到新平台需要开发人员的责任和专注。因此，创建一致且合乎逻辑的计划至关重要。您将在下面找到 Android 应用程序转换过程的细分以及您需要完成的基本任务。

应用程序转换过程的五个步骤：

应用程序的修订（生产的业务和技术方面）。 设计与新平台规范的一致性。 优化应用程序的代码和架构。 应用测试并发布到商店。 进一步的技术支持和更新。

第 1 步。审查应用程序的技术和业务方面

该步骤包括对 Android 应用技术方面的深入分析。它意味着审查应用程序的业务逻辑、模块和集成，以及可能导致新平台性能问题的单独元素的兼容性。

您需要从业务和技术角度对 Android 应用进行修订。业务分析师和软件架构师参与此过程，听取双方的专业意见。

在将 Android 应用程序转换为 iOS 之前，您需要研究该应用程序的功能。注意业务逻辑和应用架构以及与新平台规范的一致性。

以下是考试的主要步骤：

查看应用程序以进行优化和可能的增强。

检查应用程序的业务逻辑，进行必要的更改并将其实施到新项目中。

审查并批准与集成的兼容性。

修改应用程序并研究新平台的要求将有助于为新版本正确构建相同的功能。您可能会发现一些缺陷和需要改进的方面。所以你可以塑造一个新的方向，通过它你可以增强现有的应用程序，并确保新的 iOS 应用程序能够顺利运行。

第 2 步。如果需要，对应用程序设计进行调整

分析应用程序的外观，因为您可能需要更改多个设计部件的外观。在将 Android 应用程序转换为 iOS 或反之亦然时复制界面并不好。

Android 和 iOS 平台遵循不同的设计路径。如果您有开发 Android 应用程序的经验，您就会知道该平台遵循Material Design UI 指南。对于 iOS，Apple 有其人机界面指南并遵循扁平化设计风格。

当您将 Android 应用程序转换为 iOS 时，您可能需要更新按钮、图标、字体等关键元素。

用户界面组件

每个平台都有自己的导航系统。因此，应用程序用户将与您的产品进行不同的交互。例如，iOS 应用没有返回/主页按钮，而 Android 应用则有。 iOS 设备的按钮通常较少，并且要在系统内操作，您需要滑动或使用手势。

因此，当您将 Android 应用程序转换为 iOS 应用程序或将其转换为 iOS 系统时，您需要牢记应该正确修改产品的设计以提供方便的导航。

除了 UI 组件，您可能需要更改字体。每个平台最初使用的字体如下：

iOS—— 旧金山

安卓——Roboto

您不必坚持这两个选项。必要时可以为应用程序使用独特的字体。

镜像

镜像因素是关于您的应用程序支持 RTL（从右到左）和正确的内容显示。如果您的应用包含此功能，您应该考虑如何显示内容。在将 Android 应用程序转换为 iOS 或反之亦然时，注意这一方面至关重要。您必须自己处理自定义元素的自动文本镜像。

步骤 3. 重写代码并优化应用架构

iOS 应用程序和 Android 应用程序使用不同的编程语言构建。您无法轻松地重新编译代码以适应 iOS 应用程序架构细节。您将需要更改其中的很大一部分。

完成这项工作可能需要很长时间。确保应用程序转换后代码中的任何更改都不会导致新的错误。检查所有兼容性并将它们与新 iOS 应用程序的要求同步也很重要。

将 Android 应用程序转换为 iOS 或相反时，请彻底检查本地化，查看自定义功能，并且不要忘记事先创建 Apple 和 Google 开发人员帐户。

我们知道，无论您是将 iOS 应用程序转换为 Android 还是遵循相反的方式，此特定步骤以及一般的转换都非常耗时。不幸的是，没有其他选择。您可以找到自动将 Android 代码转换为 iOS 以减少手动工作的软件。但是，结果不会很清楚，无论如何，您将不得不花费大量时间重写和审查代码。

步骤 4. 测试

在将您的应用程序从 Android 转换为 iOS 之后（反之亦然），至关重要的最终确定过程是仔细测试所有内容。应完成大量 QA 任务以检查所有功能以及功能和操作能力，以确保一切正常。

必须进行的测试是功能和安全测试、性能、负载和控制测试。

在应用程序开发过程中，测试被认为是至关重要的部分。在完成转换之前，使用这些建议并检查应用程序是否存在任何缺陷。

步骤 5. 进一步的技术服务

应用程序从Android 转换到iOS 平台后，有一个持续的任务需要您执行。您只能在活动应用程序操作期间检测到严重错误。这就是为什么您必须密切关注以立即发现任何缺陷、修复它们并为 iOS 和 Android 提供相关且及时的产品更新的原因。

什么时候将应用程序从 Android 转换为 iOS 合适？

许多因素会促使您将 Android 应用程序转换为 iOS 应用程序或相反，但如果有任何疑问，以下是告诉您为什么应该开始转换过程的关键指标。

成功的应用性能

评估市场上 Android 应用程序的性能。查看数字，例如总下载量、用户数量、应用内购买，并在为新平台启动应用之前确定它们是否为正。 扩大客户群

将 Android 应用程序转换为 iOS 应用程序将是获得更多客户的正确方法。通过进入新市场，您可以吸引新平台的用户。 赚取更多利润

Android 应用程序和 iOS 应用程序将共同产生更多利润。用户倾向于在iOS平台上花费更多，而Android上的下载率较高，您可以通过应用内广告获得更多收入。 竞争优势

您的大多数竞争对手可能更喜欢一个平台而不是另一个。拥有适用于两个平台的产品可为您带来竞争优势。

结论

您决定将 Android 应用程序转换为 iOS，或将其转换为 iOS，将需要您分配资源并使整个团队参与该过程，就像您从头开始创建应用程序一样。但从长远来看，这会带来回报，因为您有机会获得新的付费用户受众。

如果您想先测试另一个平台，您可以构建一个 MVP。通过这种方式，您可以分析用户是否会对您的产品感兴趣，并了解开发新应用是否足够。无代码平台AppMaster.io已准备好帮助创建 MVP 或完整项目，为您生成代码。