Vamos supor que você criou um aplicativo da plataforma Android, o lançou com sucesso e decidiu expandir o projeto adquirindo usuários da plataforma iOS. A decisão certa será converter o aplicativo Android para iOS.

Converter o aplicativo Android em iOS ou vice-versa é uma tarefa desafiadora. Você não pode simplesmente usar o mesmo aplicativo para Android e iOS.

E quando estiver pronto para iniciar o processo de conversão do aplicativo, você provavelmente se perguntará como começar. Neste post, você encontrará cinco etapas principais que você precisa realizar durante o processo de conversão do aplicativo Android para iOS ou vice-versa, iOS para outra plataforma.

Convertendo o aplicativo: o que você deve saber

Versões de sistemas operacionais

Os sistemas iOS e Android têm atualizações frequentes. No entanto, nem todos os usuários atualizam os dispositivos assim que a versão mais recente vai ao ar. Portanto, para ter certeza de que seu aplicativo está funcionando corretamente, você precisa torná-lo compatível com pelo menos três versões mais recentes dos sistemas iOS / Android.

Dimensões da tela

Existem tantos dispositivos móveis por aí. Cada um deles vem em tamanhos diferentes e com resoluções de tela diferentes. Essas diferenciações podem se tornar outro desafio para os desenvolvedores de aplicativos. Seu aplicativo deve ter uma aparência perfeita em qualquer dispositivo, não importa se é uma plataforma Android ou iOS.

A aparência do aplicativo inclui mais aspectos a serem considerados do que tamanhos de tela ao converter aplicativos Android para iOS. Um dos fatores críticos que distinguem os aplicativos Android e iOS é a navegação - botões versus deslizar e gestos.

Linguagem de programação

Os aplicativos Android e iOS são desenvolvidos em dois idiomas diferentes. Você não pode simplesmente traduzir o código ao converter aplicativos Android para iOS ou vice-versa devido às especificações de sintaxe e algoritmos.

Para produtos iOS, os desenvolvedores usam principalmente Swift, Objective-C e criam aplicativos Android em Java, Kotlin.

Saber todos os aspectos que afetam a conversão de aplicativos Android para iOS ou vice-versa ajudará você a construir um plano específico e organizar o padrão de trabalho para a equipe.

Convertendo aplicativo Android em iOS: 5 etapas

Converter um aplicativo do Android em uma nova plataforma exige responsabilidade e concentração dos desenvolvedores. Portanto, é vital criar um plano consistente e lógico. Abaixo, você encontrará a análise do processo de conversão de um aplicativo Android e as tarefas essenciais que você precisa realizar.

Cinco etapas do processo de conversão do aplicativo:

Revisão do aplicativo (lado comercial e técnico da produção). Alinhamento do design com a nova especificação da plataforma. Otimização do código e arquitetura do aplicativo. Teste de aplicativo e publicação na loja. Mais suporte técnico e atualizações.

Etapa 1. Revise os lados técnicos e comerciais do aplicativo

A etapa inclui uma análise aprofundada do lado técnico do aplicativo Android. Implica na revisão da lógica de negócios do aplicativo, módulos e integrações, compatibilidade de elementos separados que podem causar problemas de desempenho na nova plataforma.

Você precisa fazer a revisão do aplicativo Android do ponto de vista comercial e técnico. Envolva no processo um analista de negócios e um arquiteto de software para ouvir a opinião profissional de ambos os lados.

Antes de converter o aplicativo Android para iOS, você precisa estudar a funcionalidade do aplicativo. Preste atenção à lógica de negócios e arquitetura do aplicativo e seu alinhamento com as especificações da nova plataforma.

Aqui estão as etapas principais do exame:

Revise o aplicativo para otimização e possíveis melhorias.

Verifique a lógica de negócios do aplicativo, faça as alterações necessárias e implemente-o no novo projeto.

Revise e aprove a compatibilidade com integrações.

Revisar o aplicativo e estudar os requisitos de uma nova plataforma ajudará a construir os mesmos recursos corretamente para a nova versão. Você provavelmente encontrará algumas falhas e aspectos que precisam ser melhorados. Assim, você pode definir uma nova direção por meio da qual pode aprimorar o aplicativo existente e certificar-se de que o novo aplicativo iOS terá um bom desempenho.

Etapa 2. Faça ajustes no design do aplicativo, se necessário

Analise a aparência do aplicativo porque pode ser necessário alterar a aparência de várias partes do design. Copiar a interface ao converter o aplicativo Android para iOS ou vice-versa não é bom.

As plataformas Android e iOS seguem caminhos de design diferentes. Se você tem experiência no desenvolvimento de aplicativos Android, sabe que esta plataforma segue as diretrizes do Material Design UI. E para iOS, a Apple tem suas Diretrizes de Interface Humana e segue um estilo de design plano.

Ao converter aplicativos Android para iOS, provavelmente você precisará renovar os elementos essenciais, como botões, ícones, fontes.

Componentes da interface do usuário

Cada plataforma possui seu sistema de navegação. Assim, os usuários do aplicativo interagirão de maneira diferente com o seu produto. Os aplicativos iOS, por exemplo, não têm botões voltar / home quando os aplicativos Android têm. Os dispositivos iOS geralmente têm menos botões e, para operar dentro do sistema, é necessário deslizar ou usar gestos.

Portanto, ao converter um aplicativo Android para iOS, ou vice-versa, você precisa ter em mente que o design do seu produto deve ser revisado adequadamente para fornecer uma navegação conveniente.

Exceto para componentes de IU, você pode precisar alterar as fontes. As fontes que cada plataforma usa originalmente são as seguintes:

iOS - San Francisco

Android - Roboto

Você não precisa se limitar a essas duas opções. O uso de fontes exclusivas para o aplicativo é aplicável quando necessário.

Espelhamento

O fator de espelhamento é sobre o seu aplicativo suportar o RTL (da direita para a esquerda) e a exibição correta do conteúdo. Se seu aplicativo inclui essa funcionalidade, você deve considerar como o conteúdo é exibido. É vital prestar atenção a este aspecto ao converter aplicativos Android para iOS ou vice-versa. Você mesmo terá que trabalhar no espelhamento de texto automatizado para elementos personalizados.

Etapa 3. Reescrever o código e otimizar a arquitetura do aplicativo

Os aplicativos iOS e Android são desenvolvidos com diferentes linguagens de programação. Você não pode recompilar o código facilmente para se ajustar às especificações da arquitetura do aplicativo iOS. Você precisará alterar uma parte significativa dele.

Pode levar muito tempo para que esse trabalho seja concluído. Certifique-se de que quaisquer alterações no código não causem novos bugs depois que o aplicativo for convertido. Também é vital verificar todas as compatibilidades e sincronizá-las com os requisitos do novo aplicativo iOS.

Ao converter o aplicativo Android para iOS, ou o contrário, verifique a localização cuidadosamente, analise as funcionalidades personalizadas e não se esqueça de criar contas de desenvolvedor Apple e Google com antecedência.

Sabemos que esta etapa em particular, e a conversão em geral, é muito demorada, quer você converta o aplicativo iOS para Android ou siga o caminho oposto. Infelizmente, não existem outras alternativas. Você pode encontrar um software que converte automaticamente o código do Android em iOS para reduzir o trabalho manual. No entanto, o resultado não será claro e, de qualquer forma, você terá que gastar muito tempo reescrevendo e revisando o código.

Etapa 4. Teste

O processo de finalização vital depois de converter seu aplicativo de Android para iOS, ou vice-versa, é testar tudo cuidadosamente. Uma quantidade significativa de tarefas de controle de qualidade deve ser concluída para verificar todos os recursos e capacidades funcionais e operacionais para garantir que tudo funcione corretamente.

Os testes que devem ser conduzidos são testes funcionais e de segurança, desempenho, carga e testes de controle.

Processo de desenvolvimento no aplicativo, o teste é considerado a parte crucial. Use essas recomendações e verifique se há falhas no aplicativo antes de terminar a conversão.

Etapa 5. Serviço técnico adicional

Depois que o aplicativo é convertido da plataforma Android para a plataforma iOS, há uma tarefa contínua para você seguir. Você pode detectar erros críticos apenas durante a operação do aplicativo ativo. É por isso que você precisa ficar atento para detectar quaisquer falhas imediatamente, corrigi-las e fornecer atualizações de produtos relevantes e oportunas para iOS e Android.

Quando é certo converter o aplicativo do Android para o iOS?

Muitos fatores podem levá-lo a converter um aplicativo Android em um aplicativo iOS ou vice-versa, mas em caso de dúvidas, a seguir estão os principais indicadores que explicam por que você deve iniciar o processo de conversão.

Desempenho de aplicativo bem-sucedido

Avalie o desempenho do aplicativo Android no mercado. Observe os números, como a quantidade geral de downloads, o número de usuários, as compras no aplicativo e determine se eles são positivos antes de lançar o aplicativo para uma nova plataforma. Expansão da base de clientes

Converter o aplicativo Android para iOS será a maneira certa de obter mais clientes. Ao entrar no novo mercado, você atrai os usuários da nova plataforma. Tenha mais lucro

O aplicativo Android e o aplicativo iOS gerarão mais lucro juntos. Os usuários tendem a gastar mais na plataforma iOS e, com uma alta taxa de download no Android, você pode ganhar mais por meio de anúncios no aplicativo. Vantagem competitiva

A maioria dos seus concorrentes prefere uma plataforma em vez de outra. Ter um produto para ambas as plataformas oferece uma vantagem competitiva.

Conclusão

Sua decisão de converter um aplicativo Android para iOS, ou vice-versa, exigirá que você aloque recursos e tenha toda a equipe envolvida no processo, como se você estivesse criando um aplicativo do zero. Mas isso compensa na perspectiva de longo prazo, pois você tem a oportunidade de adquirir um novo público-alvo de usuários pagantes.

E se você gostaria de testar outra plataforma primeiro, você pode construir um MVP. Dessa forma, você pode analisar se os usuários terão interesse no seu produto e entender se é suficiente para você desenvolver um novo aplicativo. A plataforma sem código AppMaster.io está pronta para ajudar a criar um MVP ou um projeto completo, gerando código para você.