Laten we aannemen dat u een app voor het Android-platform hebt gemaakt, deze met succes hebt gelanceerd en besloten hebt het project uit te breiden door gebruikers van het iOS-platform te werven. De juiste beslissing zal zijn om de Android app te converteren naar iOS.

Het converteren van een Android app naar iOS of omgekeerd is een uitdagende opdracht. U kunt niet zomaar dezelfde app gebruiken voor Android en iOS.

En wanneer u klaar bent om het app-conversieproces te starten, vraagt u zich waarschijnlijk af hoe u moet beginnen. In deze post vindt u vijf belangrijke stappen die u moet uitvoeren tijdens het conversieproces van de Android-app naar iOS of omgekeerd, iOS naar een ander platform.

De app converteren: Wat u moet weten

Versies van besturingssystemen

De systemen iOS en Android hebben frequente updates. Maar niet alle gebruikers werken hun apparaten bij zodra de nieuwste versie uitkomt. Om ervoor te zorgen dat je app correct werkt, moet je hem dus compatibel maken met ten minste drie laatste versies van de iOS/Android-systemen.

Schermafmetingen

Er zijn zoveel mobiele apparaten. Elk van hen komt in verschillende maten en met verschillende schermresoluties. Deze verschillen kunnen een andere uitdaging vormen voor app-ontwikkelaars. Uw app moet er perfect uitzien op elk apparaat, ongeacht of het een Android- of iOS-platform is.

Het uiterlijk van de app omvat meer aspecten om rekening mee te houden dan schermformaten wanneer u Android-apps converteert naar iOS. Een van de kritische factoren die Android- en iOS-apps van elkaar onderscheiden, is de navigatie - knoppen versus swipen en gebaren.

Programmeertaal

Android- en iOS-apps zijn gebouwd in twee verschillende talen. U kunt de code niet zomaar vertalen bij het converteren van Android-apps naar iOS of omgekeerd vanwege de syntaxis- en algoritmespecificaties.

Voor iOS-producten gebruiken ontwikkelaars voornamelijk Swift, Objective-C en bouwen Android-apps op Java, Kotlin.

Als u alle aspecten kent die van invloed zijn op het converteren van Android-apps naar iOS of omgekeerd, kunt u een bepaald plan opstellen en het werkpatroon voor het team organiseren.

Android app converteren naar iOS: 5 stappen

Het converteren van een app van Android naar een nieuw platform vereist verantwoordelijkheid en concentratie van ontwikkelaars. Vandaar dat het van vitaal belang is om een consistent en logisch plan te maken. Hieronder vindt u de indeling van een Android app conversieproces en de essentiële taken die u moet uitvoeren.

Vijf stappen van het app conversieproces:

Revisie van de app (zowel zakelijke als technische kant van de productie). Afstemming van het ontwerp op de nieuwe platformspecificatie. Optimalisatie van de code en architectuur van de app. Testen van de app en publicatie in de store. Verdere technische ondersteuning en updates.

Stap 1. Beoordeling van de technische en zakelijke kanten van de app

Deze stap omvat een diepgaande analyse van de technische kant van de Android app. Dit houdt in dat de zakelijke logica, modules en integraties van de app worden beoordeeld en dat de compatibiliteit van afzonderlijke elementen die prestatieproblemen kunnen veroorzaken op het nieuwe platform wordt gecontroleerd.

U moet de herziening van de Android app vanuit zakelijk en technisch oogpunt bekijken. Betrek in het proces een business analist en een software architect om de professionele mening van beide kanten te horen.

Voordat u de Android app naar iOS converteert, moet u de functionaliteit van de app bestuderen. Besteed aandacht aan de bedrijfslogica en de app-architectuur en de afstemming daarvan op de specificaties van het nieuwe platform.

Hier zijn de primaire stappen van het onderzoek:

Beoordeel de app op optimalisatie en mogelijke verbeteringen.

Controleer de business logica van de app, breng de nodige wijzigingen aan en implementeer deze in het nieuwe project.

Compatibiliteit met integraties beoordelen en goedkeuren.

Het herzien van de app en het bestuderen van de vereisten van een nieuw platform zal helpen om dezelfde functies correct te bouwen voor de nieuwe versie. U zult waarschijnlijk enkele gebreken en aspecten vinden die moeten worden verbeterd. Zo kunt u een nieuwe richting bepalen waarmee u de bestaande app kunt verbeteren en ervoor zorgen dat de nieuwe iOS app soepel zal presteren.

Stap 2. Maak indien nodig aanpassingen aan het ontwerp van de app

Analyseer het uiterlijk van de app omdat je misschien de look en feel van verschillende ontwerponderdelen moet veranderen. De interface kopiëren bij het omzetten van de Android app naar iOS of andersom is niet goed.

Android- en iOS-platforms volgen verschillende ontwerppaden. Als je ervaring hebt met het ontwikkelen van Android-apps, weet je dat dit platform de Material Design UI-richtlijnen volgt. En voor iOS heeft Apple zijn Human Interface Guidelines en volgt het een vlakke ontwerpstijl.

Als u Android-apps converteert naar iOS, moet u waarschijnlijk de kritieke elementen zoals knoppen, pictogrammen en lettertypen vernieuwen.

Onderdelen van de gebruikersinterface

Elk platform heeft zijn eigen navigatiesysteem. App-gebruikers zullen dus anders omgaan met uw product. iOS-apps hebben bijvoorbeeld geen terug/hometoetsen, terwijl Android-apps die wel hebben. iOS-apparaten hebben over het algemeen minder knoppen, en om binnen het systeem te werken, moet u vegen of gebaren gebruiken.

Dus wanneer u een Android-app converteert naar iOS, of omgekeerd, moet u er rekening mee houden dat het ontwerp van uw product goed moet worden herzien om handige navigatie mogelijk te maken.

Behalve voor UI-componenten moet u wellicht ook de lettertypen aanpassen. De lettertypes die elk platform oorspronkelijk gebruikt zijn de volgende:

iOS - San Francisco

Android - Roboto

Je hoeft je niet aan die twee opties te houden. Het gebruik van unieke lettertypes voor de app is van toepassing als het nodig is.

Spiegelen

Bij de factor spiegeling gaat het erom dat uw app de RTL (van rechts naar links) en correcte weergave van de inhoud ondersteunt. Als uw app deze functionaliteit bevat, moet u nagaan hoe de inhoud wordt weergegeven. Het is essentieel om aandacht te besteden aan dit aspect bij het converteren van Android-apps naar iOS of omgekeerd. Aan de geautomatiseerde tekstspiegeling voor aangepaste elementen zult u zelf moeten werken.

Stap 3. Herschrijf de code en optimaliseer de architectuur van de app

iOS-apps en Android-apps zijn gebouwd met verschillende programmeertalen. U kunt de code niet eenvoudig hercompileren om deze aan te passen aan de specifieke architectuur van de iOS-app. U zult een aanzienlijk deel ervan moeten veranderen.

Het kan veel tijd kosten om dit werk te laten doen. Zorg ervoor dat wijzigingen in de code geen nieuwe bugs veroorzaken nadat de app is geconverteerd. Het is ook essentieel om alle compatibiliteiten te controleren en te synchroniseren met de vereisten van de nieuwe iOS app.

Wanneer u de Android-app converteert naar iOS, of andersom, moet u de lokalisatie grondig controleren, de aangepaste functionaliteiten herzien en niet vergeten vooraf Apple- en Google-ontwikkelaarsaccounts aan te maken.

We weten dat deze specifieke stap, en de conversie in het algemeen, zeer tijdrovend is, of u nu de iOS-app naar Android converteert of de omgekeerde weg volgt. Helaas zijn er geen andere alternatieven. U kunt software vinden die automatisch Android-code converteert naar iOS om het handwerk te verminderen. Het resultaat zal echter niet duidelijk zijn, en in elk geval zult u veel tijd moeten besteden aan het herschrijven en herzien van de code.

Stap 4. Testen

Het essentiële afsluitende proces na de conversie van uw app van Android naar iOS, of omgekeerd, is het zorgvuldig testen van alles. Een aanzienlijke hoeveelheid QA-taken moet worden uitgevoerd om alle functies en functionele en operationele mogelijkheden te controleren om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

De tests die moeten worden uitgevoerd zijn functionele en beveiligingstests, prestatie-, belasting- en controletests.

In-app ontwikkelingsproces wordt het testen beschouwd als het cruciale onderdeel. Gebruik deze aanbevelingen en controleer de app op eventuele tekortkomingen voordat u de conversie afrondt.

Stap 5. Verdere technische service

Nadat de app van Android naar het iOS-platform is geconverteerd, is er een doorlopende taak voor u om te volgen. U kunt kritieke fouten alleen ontdekken tijdens de actieve werking van de app. Daarom moet u een vinger aan de pols houden om eventuele gebreken onmiddellijk op te vangen, ze te herstellen en tijdig relevante productupdates te bieden voor zowel iOS als Android.

Wanneer is het goed om de app van Android naar iOS te converteren?

Veel factoren kunnen u ertoe aanzetten een Android-app om te zetten in een iOS-app of andersom, maar in geval van twijfel zijn de volgende de belangrijkste indicatoren die aangeven waarom u het conversieproces zou moeten starten.

Succesvolle app prestaties

Evalueer de prestaties van de Android app op de markt. Kijk naar de cijfers, zoals het totale aantal downloads, het aantal gebruikers, in-app aankopen, en bepaal of deze positief zijn voordat u de app lanceert voor een nieuw platform. Klantenbestand uitbreiden

Het omzetten van de Android app naar iOS zal de juiste manier zijn om meer klanten te krijgen. Door de nieuwe markt te betreden, trekt u de gebruikers van het nieuwe platform aan. Meer winst maken

Android app en iOS app zullen samen meer winst genereren. Gebruikers zijn geneigd meer uit te geven op het iOS platform, en met een hoog downloadpercentage op Android kunt u meer verdienen via in-app advertenties. Concurrentievoordeel

De meeste van uw concurrenten geven misschien de voorkeur aan het ene platform boven het andere. Met een product voor beide platforms heeft u een concurrentievoordeel.

Conclusie

Uw beslissing om een Android app om te zetten naar iOS, of andersom, vereist dat u middelen inzet en het hele team bij het proces betrekt alsof u een app vanaf nul maakt. Maar dat loont op de lange termijn, omdat u de kans krijgt een nieuw betalend gebruikerspubliek aan te trekken.

En als u eerst een ander platform wilt testen, kunt u een MVP bouwen. Zo kun je analyseren of de gebruikers' geïnteresseerd zullen zijn in je product en begrijpen of het genoeg is om een nieuwe app te ontwikkelen. No-code platform AppMaster.io staat klaar om te helpen bij het maken van een MVP of een compleet project, waarbij code voor je wordt gegenereerd.