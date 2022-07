Supposons que vous ayez créé une application de plate-forme Android, que vous l'ayez lancée avec succès et que vous ayez décidé d'étendre le projet en acquérant des utilisateurs de la plate-forme iOS. La bonne décision sera de convertir l'application Android en iOS.

La conversion d'une application Android en iOS ou vice versa est une tâche difficile. Vous ne pouvez pas simplement utiliser la même application pour Android et iOS.

Et lorsque vous êtes prêt à démarrer le processus de conversion de l'application, vous vous demandez probablement par où commencer. Dans cet article, vous trouverez cinq étapes clés que vous devez accomplir pendant le processus de conversion de l'application Android vers iOS ou vice versa, iOS vers une autre plate-forme.

Conversion de l'application : ce que vous devez savoir

Versions des systèmes d'exploitation

Les systèmes iOS et Android ont des mises à jour fréquentes. Cependant, tous les utilisateurs ne mettent pas à jour les appareils dès que la dernière version est diffusée. Ainsi, pour vous assurer que votre application fonctionne correctement, vous devez la rendre compatible avec au moins trois dernières versions des systèmes iOS/Android.

Dimensions de l'écran

Il y a tellement d'appareils mobiles là-bas. Chacun d'eux est disponible en différentes tailles et avec différentes résolutions d'écran. Ces différenciations pourraient devenir un autre défi pour les développeurs d'applications. Votre application doit être parfaite sur n'importe quel appareil, peu importe qu'il s'agisse d'une plate-forme Android ou iOS.

L'apparence de l'application comprend plus d'aspects à prendre en compte que les tailles d'écran lorsque vous convertissez des applications Android en iOS. L'un des facteurs critiques qui distinguent les applications Android et iOS est la navigation : les boutons par rapport au balayage et aux gestes.

Langage de programmation

Les applications Android et iOS sont construites sur deux langues différentes. Vous ne pouvez pas simplement traduire le code lors de la conversion d'applications Android vers iOS ou vice versa en raison des spécifications de syntaxe et d'algorithmes.

Pour les produits iOS, les développeurs utilisent principalement Swift, Objective-C et créent des applications Android sur Java, Kotlin.

Connaître tous les aspects qui affectent la conversion des applications Android vers iOS ou vice versa vous aidera à élaborer un plan particulier et à organiser le modèle de travail de l'équipe.

Conversion d'une application Android en iOS : 5 étapes

La conversion d'une application d'Android vers une nouvelle plate-forme nécessite de la responsabilité et de la concentration de la part des développeurs. Par conséquent, il est essentiel de créer un plan cohérent et logique. Vous trouverez ci-dessous la répartition d'un processus de conversion d'application Android et les tâches essentielles que vous devez accomplir.

Cinq étapes du processus de conversion de l'application :

Révision de l'application (à la fois côté commercial et côté technique de la production). Alignement de la conception avec la nouvelle spécification de la plate-forme. Optimisation du code et de l'architecture de l'application. Test d'application et publication dans le magasin. Support technique supplémentaire et mises à jour.

Étape 1. Examinez les aspects techniques et commerciaux de l'application

L'étape comprend une analyse approfondie du côté technique de l'application Android. Cela implique l'examen de la logique métier, des modules et des intégrations de l'application, de la compatibilité d'éléments séparés pouvant entraîner des problèmes de performances sur la nouvelle plate-forme.

Vous devez prendre en compte la révision de l'application Android du point de vue commercial et technique. Impliquez dans le processus un analyste commercial et un architecte logiciel pour entendre l'opinion professionnelle des deux côtés.

Avant de convertir l'application Android en iOS, vous devez étudier les fonctionnalités de l'application. Faites attention à la logique métier et à l'architecture de l'application et à son alignement avec les spécifications de la nouvelle plate-forme.

Voici les principales étapes de l'examen :

Passez en revue l'application pour l'optimisation et les améliorations possibles.

Vérifiez la logique métier de l'application, apportez les modifications nécessaires et implémentez-la dans le nouveau projet.

Examinez et approuvez la compatibilité avec les intégrations.

La révision de l'application et l'étude des exigences d'une nouvelle plate-forme aideront à créer correctement les mêmes fonctionnalités pour la nouvelle version. Vous trouverez probablement quelques défauts et aspects qui doivent être améliorés. Ainsi, vous pouvez façonner une nouvelle direction à travers laquelle vous pouvez améliorer l'application existante et vous assurer que la nouvelle application iOS fonctionnera correctement.

Étape 2. Apportez des ajustements à la conception de l'application si nécessaire

Analysez l'apparence de l'application, car vous devrez peut-être modifier l'apparence de plusieurs éléments de conception. Copier l'interface lors de la conversion de l'application Android vers iOS ou vice versa n'est pas bon.

Les plates-formes Android et iOS suivent des chemins de conception différents. Si vous avez de l'expérience dans le développement d'applications Android, vous savez que cette plate-forme suit les directives de Material Design UI. Et pour iOS, Apple a ses lignes directrices sur l'interface humaine et suit un style de conception plat.

Lorsque vous convertissez des applications Android en iOS, vous devrez probablement renouveler les éléments critiques tels que les boutons, les icônes, les polices.

Composants de l'interface utilisateur

Chaque plate-forme a son système de navigation. Ainsi, les utilisateurs de l'application interagiront différemment avec votre produit. Les applications iOS, par exemple, n'ont pas de boutons retour/accueil lorsque les applications Android en ont. Les appareils iOS ont généralement moins de boutons, et pour fonctionner au sein du système, vous devez balayer ou utiliser des gestes.

Ainsi, lorsque vous convertissez une application Android en iOS, ou vice versa, vous devez garder à l'esprit que la conception de votre produit doit être correctement révisée pour offrir une navigation pratique.

À l'exception des composants de l'interface utilisateur, vous devrez peut-être modifier les polices. Les polices utilisées à l'origine par chaque plate-forme sont les suivantes :

iOS — San Francisco

Android — Roboto

Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à ces deux options. L'utilisation de polices uniques pour l'application est applicable lorsque cela est nécessaire.

Mise en miroir

Le facteur de mise en miroir concerne votre application prenant en charge le RTL (de droite à gauche) et l'affichage correct du contenu. Si votre application inclut cette fonctionnalité, vous devez tenir compte de la manière dont le contenu est affiché. Il est essentiel de prêter attention à cet aspect lors de la conversion d'applications Android vers iOS ou vice versa. Vous devrez travailler vous-même sur la mise en miroir de texte automatisée pour les éléments personnalisés.

Étape 3. Réécrivez le code et optimisez l'architecture de l'application

Les applications iOS et Android sont conçues avec différents langages de programmation. Vous ne pouvez pas recompiler le code facilement pour l'adapter aux spécificités de l'architecture de l'application iOS. Vous devrez en changer une partie importante.

Cela pourrait prendre beaucoup de temps pour que ce travail soit fait. Assurez-vous que les modifications apportées au code ne provoquent pas de nouveaux bogues après la conversion de l'application. Il est également essentiel de vérifier toutes les compatibilités et de les synchroniser avec les exigences de la nouvelle application iOS.

Lors de la conversion de l'application Android vers iOS, ou inversement, vérifiez soigneusement la localisation, passez en revue les fonctionnalités personnalisées et n'oubliez pas de créer au préalable des comptes de développeur Apple et Google.

Nous savons que cette étape particulière, et la conversion en général, prend beaucoup de temps, que vous convertissiez l'application iOS en Android ou que vous suiviez le chemin inverse. Malheureusement, il n'y a pas d'autres alternatives. Vous pouvez trouver un logiciel qui convertit automatiquement le code Android en iOS pour réduire le travail manuel. Cependant, le résultat ne sera pas clair, et de toute façon, vous devrez passer beaucoup de temps à réécrire et à réviser le code.

Étape 4. Tester

Le processus de finalisation vital après la conversion de votre application d'Android à iOS, ou vice versa, teste soigneusement tout. Une quantité importante de tâches d'assurance qualité doit être effectuée pour vérifier toutes les fonctionnalités et capacités fonctionnelles et opérationnelles afin de garantir que tout fonctionne correctement.

Les tests qui doivent être effectués sont des tests fonctionnels et de sécurité, des tests de performance, de charge et de contrôle.

Processus de développement intégré à l'application, les tests sont considérés comme la partie cruciale. Utilisez ces recommandations et vérifiez l'application pour tout défaut avant de terminer la conversion.

Étape 5. Autre service technique

Une fois l'application convertie d'Android à la plate-forme iOS, vous devez suivre une tâche en cours. Vous ne pouvez détecter les erreurs critiques que pendant le fonctionnement de l'application active. C'est pourquoi vous devez garder le doigt sur le pouls pour détecter immédiatement les défauts, les corriger et fournir des mises à jour de produits pertinentes et opportunes pour iOS et Android.

Quand est-il correct de convertir l'application d'Android en iOS ?

De nombreux facteurs peuvent vous amener à convertir une application Android en une application iOS ou l'inverse, mais en cas de doute, voici les principaux indicateurs expliquant pourquoi vous devez démarrer le processus de conversion.

Performances de l'application réussies

Évaluez les performances de l'application Android sur le marché. Examinez les chiffres, tels que le nombre total de téléchargements, le nombre d'utilisateurs, les achats intégrés, et déterminez s'ils sont positifs avant de lancer l'application pour une nouvelle plate-forme. Élargissement de la clientèle

La conversion de l'application Android en iOS sera le bon moyen d'obtenir plus de clients. En entrant sur le nouveau marché, vous attirez les utilisateurs de la nouvelle plateforme. Faire plus de profit

L'application Android et l'application iOS généreront plus de bénéfices ensemble. Les utilisateurs ont tendance à dépenser plus sur la plate-forme iOS, et avec un taux de téléchargement élevé sur Android, vous pouvez gagner plus grâce aux publicités intégrées à l'application. Avantage compétitif

La plupart de vos concurrents peuvent privilégier une plate-forme par rapport à l'autre. Avoir un produit pour les deux plates-formes vous donne un avantage concurrentiel.

Conclusion

Votre décision de convertir une application Android en iOS, ou versa, vous obligera à allouer des ressources et à impliquer toute l'équipe dans le processus comme si vous créiez une application à partir de zéro. Mais cela porte ses fruits à long terme, car vous avez la possibilité d'acquérir un nouveau public d'utilisateurs payants.

Et si vous souhaitez d'abord tester une autre plate-forme, vous pouvez créer un MVP. De cette façon, vous pouvez analyser si les utilisateurs seront intéressés par votre produit et comprendre s'il vous suffit de développer une nouvelle application. La plate-forme sans code AppMaster.io est prête à vous aider à créer un MVP ou un projet complet, en générant du code pour vous.